​Евгений Жигилий: «Нельзя бояться потерять клиента!»

Купить дешевле, продать дороже — это картина рынка прошлых лет: сегодня потребитель в праве выбирать, а значит образовалась новая рыночная реальность. «Кризиса нет, есть новые условия рынка, в которых теперь бизнесу придется работать», — говорит один из лучших российских тренеров по продажам Евгений Жигилий.

В этот раз мы встретились с ним на очередном бизнес-завтраке, организованном тренинговым центром «Практикум». Удачный формат, стоит отметить. Тут и столь популярный сейчас нетворкинг, и образовательное мероприятие, и прямое следование совету Тала Рэза из книги «Никогда не ешьте в одиночку».

Говоря об успехе и пути к нему, Евгений не стесняется в выражениях, выдает пусть и субъективные, но правильные суждения. «Двигаться вперед человек может благодаря вдохновению, но таких только пять процентов. Возникает вопрос: где же остальные 95? Все просто они в ж***! И те, кто желает из нее выбраться, тоже вынуждены идти вперед». Более того, ж*** оказывается гораздо эффективнее, ведь вдохновение мимолетно: было — и прошло. А она — стабильна. Всегда рядом.

Но завтрак завтраком, а мне удалось поговорить с Евгением наедине и задать те вопросы, которые были интересны именно мне.

— Евгений, безусловно, каждый бизнес живет по-своему, но есть те, кому сейчас наиболее тяжело. Например, рынок рекламы, в частности, печатной. Или же те, кому законодательно вставляют палки в колеса, как, например, рынок электронных сигарет, которому сейчас могут запретить рекламироваться даже в соцсетях. Как им быть, как им развиваться и продавать?

— Ну и вопрос, конечно! Ведь есть закон, а есть продажи. Вот представь, ты купил машину, получил лицензию на услуги такси, а на следующий день выходит закон, что мужчинам твоего возраста, лысым и с бородой, на автомобиле твоей марки запрещено оказывать такие услуги с Сургуте. За нарушение — пять лет заключения. Как ты будешь развиваться?

Тут же уже не в продажах дело, а в том, можешь ли ты это обойти или нет.

Ведь как появился рынок электронных сигарет? Его никогда не было раньше. Он возник из-за той ситуации, в которую попали табачные компании, — со стремительно растущими акцизами и модой на ЗОЖ. Вот и получается, что в каждой ж*** есть возможности.

— А касательно умирающих сегментов? Например, газет.

— Газеты — не умирающий сегмент. Посмотрите фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Большие же издательства давно перешли в online. А значит, и весь бизнес поменялся и продажи стали другими. Но радикально ничего не поменялось. Если ваша статистика показывает, что печататься больше невыгодно, то зачем это делать? Мировые журналы, большие ,красивые, многие ведь отказались от печатной версии.

— Что делать руководителю, чтобы в кризис его продавцы продавали? От кого это больше зависит — от босса или от исполнителя?

— Каждый должен быть на своем месте и делать те функции, которые прописаны у него в трудовом договоре. Но ситуации на рынке бывают разные, и руководитель должен под них адаптироваться. Когда я работал в автосалоне, нас обучали американцы. Учили тому, что и сейчас, спустя десять лет, прекрасно работает. Только условия были совсем разные. У них в салон не приходили клиенты, и все продавцы работали на звонках, а на складе стояло 500 машин. У нас же все хотели купить машины, а их не было в наличии.

Приходил человек за условным «ленд ровером», а на складе был только «матиз», и его надо было продать. Понимаешь, что это очень сложно?

Это было на грани впаривания! Из-за этого у многих продавцов возникали внутренние конфликты, и они не могли с этим справиться. Но это совсем не значит, что они должны были бросить все и прекратить выполнять свою работу. Очень важно, чтобы руководитель понимал это и был честен со своими сотрудниками. Если надо продать 100 единиц товара, а на складе всего 80, то давайте придумаем, как это осуществить. Ежедневная и усердная работа в команде — вот и все.

— Во время завтрака вы затронули новую тенденцию рынка — инфобизнес. Одним из самых ярких представителей в России является проект «Бизнес Молодость». Скажите это реально работающий инструмент или та самая показуха? Миф или реальность?

— Я не хотел бы давать им оценки. Скажу только одно: у всех, кто преподает на рынке таким образом, есть определенные работающие инструменты, которым стоит научиться и пользоваться. Если бы это было не так, их бы уже давно закидали огурцами. И «Бизнес Молодость», и многие другие дают позитивные и работающие вещи, а про отрицательные не буду говорить.

— А что можете сказать о таком явлении, как бизнес-наставничество? Когда молодой предприниматель берет себе в наставники матерого бизнесмена и за определенный процент от своего бизнеса получает от него ценные советы.

— Практика эта совсем не нова, ей уже несколько тысяч лет. Наставничество — это всегда хорошо: как выращивать наставников внутри своего бизнеса, так и брать их снаружи. Очень эффективно, когда молодой специалист приходит в компанию и сразу же получает себе наставника с проработанным планом обучения. Личный коуч можно назвать действительно одним из самых эффективных инструментов.

— К сожалению, время нашего общения подходит к концу, поэтому я вынужден задать завершающий вопрос. Так какой он, идеальный продавец?

— Продавец должен знать товар и быть в нем уверен, естественно, уметь общаться и не строить ожиданий. Должно быть желание получить результат, мотивация «зарабатывать».

Нельзя бояться потерять клиента, ведь если этого страха нет, то встречая возражения, вы обнаруживаете у себя самого интерес: что не так?

Товар хороший, тебе нужен, цена нормальная. Что не устраивает-то?..