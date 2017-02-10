​Адир Курбанов: «Если у жильцов есть предложения, инициативы – мы всегда готовы к продуктивному взаимному сотрудничеству»

Я вижу позитивные тенденции в обществе. По-моему, столь часто приписываемое сургутянам «настроение временщиков» потихоньку начинает трансформироваться в нечто большее. Горожане начинают брать на себя ответственность за свой быт, своё окружение, свои дома. Пока мы можем наблюдать только зачатки этих тенденций, но всё начинается с малого.

Неделю назад мною была написана заметка о том, что жильцы дома №9 по улице Университетской проводят голосование за смену управляющей компании.

Было бы несправедливо, выслушав одну сторону, не предоставить слово второй. Директор управляющей компании «Жилкомхозсервис» Адир Курбанов согласился дать комментарий и пояснить ситуацию, складывающуюся с жилищным комплексом «Саймовский».

— Адир Абдулбариевич, здравствуйте. Я понимаю, что должность директора управляющей компании всегда, так сказать, «расстрельная». Возникают острые моменты, проблемы, которые вы должны решать, и всегда будут недовольные…

— Да, так и есть. Вероятно, нам было бы правильнее встретиться до того, как была опубликована заметка, в которой проблема изложена однобоко, лишь только с точки зрения жильцов.

— …тем не менее, если ситуация обостряется настолько, что возникает вопрос не о конкретных текущих проблем дома, а глобально о смене управляющей компании, значит, дело серьёзное.

— Я согласен, что

жильцы имеют право на выбор управляющей компании. Для этого должно быть проведено общее собрание, что мы сейчас и наблюдаем. Но это должно делаться в рамках законодательного поля, согласно жилищного кодекса, без махинаций.

То, что происходит сейчас, вызывает у меня очень большие замечания. И я не согласен, что процедура голосования проходит в полном соответствии с законом. Я за то, чтобы нарушений не было. Четвертого февраля должно было в 17.00 закончится голосование и произведен подсчёт голосов. У меня же есть данные, что голосование продолжалось и пятого, и шестого февраля. Ходили агитаторы по квартирам.... По-моему, это неправильно.

— Но почему вообще началось это голосование? Я процитирую из переписки инициативной группы в социальных сетях: «в течение последних двух лет люди неоднократно обращались со своими проблемами к нашей УК «Жилкомхозсервис». В ответ – отписки».

— Я всегда открыт для общения, готов встретиться с каждым, выслушать, обсудить имеющиеся проблемы. Но есть жалобы на проблемы в разных зонах ответственности. По некоторым вопросам ответственность несёт управляющая компания. Например, обращения по поводу содержание и эксплуатацию - единичны. Но по некоторым вопросам ответственность лежит непосредственно на собственнике помещения. И таких жалоб в последнее время было много. По строительным моментам в том числе: некоторые дефекты выявляются в процессе эксплуатации: дом новый, дом садится…. Но и в таких ситуациях мы всегда смотрим, чем можем помочь, если это в наших силах. Ведется работа с застройщиком многоквартирного дома. За 2016 год Застройщиком устранены многие недоделки согласно поступивших обращений граждан и сезонных осмотров здания в целом. Например: произведены работы по монтажу отливов оконных проемов (МОП), защитных сливов из металла на выступающих частях пристроенных помещений, оштукатуриванию потолка (МОП) на холодных переходах подъезда № 3,4, изготовление и установка отливов на козырьках над 3-м этажом со стороны двора. Проведены работы по устраненению промерзания деформационных швов; выполнено устройство мягкой кровли на парапетах, произведено бетонирование дорожного покрытия въезда во двор и напротив 3-го подъезда, ремонт водосточной системы паркинга. Те замечания, которые мне озвучивают, мы всегда учитываем, стараемся отреагировать максимально быстро.

Но сложилась ситуация, что многие сразу обращаются в вышестоящие надзорные органы, даже не пытаясь обратиться к нам.

Управляющие компании находятся под тотальным контролем Администрации, Жилищного надзора, Ростехнадзора... Любое заявление – и сразу начинается проверка, которая зачастую требует гораздо больше сил и затраченного времени, чем если бы проблема была озвучена непосредственно нам. Вместо того, чтобы больше времени уделять на создание благоприятных условий для наших жителей, мы вынуждены тратить очень много внимания и времени на бумажные процедуры.

Нас обвиняют в неудовлетворительном состоянии дома, пренебрежение правилами пожарной безопасности. Нами заключены договоры со специализированными компаниями, которые профессионально занимаются по каждому конкретному направлению деятельности. Согласно, договорных отношений ежемесячно проводятся обследования системы пожарной автоматики, дымоудаления специализированной организацией, за 2016 год проведено многочисленные выездные проверки.

Вот, например, одна из последних жалоб: двери пожарных шкафов сделаны из горючих материалов, поясняю, что согласно Проектной документацией жилого дома предусмотрены на дверях ниш деревянные двери. При вводе в эксплуатацию жилого дома службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа –Югры выдано положительное заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых ресурсов, замечаний о несоответствии или не соблюдении требований пожарной безопасности не имеется.

Дверца ниши, в которой расположен пожарный кран с рукавом и пожарным стволом, не является элементом пожарного шкафа, соответственно не подлежит сертификации в соответствии с требованиями. Устройство данной двери пожарного шкафа предусмотрено в целях исключения хищения пожарного оборудования и является предметом декора интерьера этажа.

Но согласно проведенной проверки службой ОГПН выдано предписание на размещение пожарных кранов в пожарные шкафы со сроком до 30 сентября 2017 года.

Возникает вопрос: дом у застройщика принимался жилищной инспекцией. На тот момент, когда принимался, нормы такой не было. И всё было сделано согласно утвержденному проекту, проектной документации. Какие претензии можно сейчас предъявить застройщику?

Из каких ресурсов изыскивать средства на внеплановую замену?

Другая претензия, про лифты. В первом и втором подъездах стоят лифты одной фирмы, в третьем и четвертом – другой. Был ряд жалоб на работу лифтов. Жильцы дома писали и Главе Сургута, губернатору Комаровой, и в надзорные органы, и в прокуратуру.

Проверки сделаны, вот Акты проверки Ростехнадзора от 26.04.2016 и 19.12.2016. Лифты каждый раз тестировали в течение шести дней, по восемнадцать часов в общей сложности. Вынесено решение, что они соответствуют предъявляемым требованиям. Да, периодически бывают поломки. Но не будем забывать, что дом новый, в доме делаются ремонты. Лифты испытывают повышенные нагрузки. На этом этапе возможны всякие накладки... Лифты - это средство повышенной опасности. На инспекторах, осуществляющих проверки, лежит большая ответственность за возможный несчастный случай. Разумеется, они будут проверять всё очень тщательно. Ни один инспектор не возьмёт на себя такую ответственность.

— Очень много жалоб по поводу окон и стен дома.

— Да. Но я, возможно, кого-то огорчу: это не входит в ответственность управляющей компании.

Собственник принимал помещение, подписывал акт приёма и передачи. Дальнейшую ответственность за своё имущество несёт он.

Коридоры. Осыпается штукатурка, идут трещины по стенам. Но тут опять в каждом конкретном случае разбираться нужно. Насколько жильцы тех, кто делал ремонт, контролировали. Если, например, меняли входную дверь, расширяли проём. Недосмотрели. Потом по стене начинают трещины идти – разве это наша вина? Входные группы пластиковых дверей, штукатурка, уголки. Даже подвесные потолки – посмотрите, в каком состоянии они находятся. Неужели это кто-то из управляющей компании будет приходить, специально вредить? Была претензия по холодным переходам, меня вызывали в жилищную инспекцию, выписали предписание. Мы этому вопросу мы всё устранили.

Были претензии по качеству воды. 30.12.2016 по распоряжению прокуратуры Роспотребнадзор провёл проверку в доме. В результате проверки сделан выдано заключение, вода соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

— Жильцы дома были очень удивлены суммами в расчётках за общедомовые нужды.

— Нижневартовский отдел инспектирования службы жилищного надзора провёл у нас проверку 22.12.2016г. Полностью проверены начисления, произведена сверка наших расчётов и РКЦ. Нарушений не выявлено.

Да, расход тепла за места общего пользования в нашем доме очень высок. Это объясняется и большими площадями подъездов, отопление которых включается в ОДН, и температурным режимом – зима в этом году очень холодная. Конечно, существует ещё и проблема некорректной подачи показаний жителями. Если кто-то не передаёт, оплата за потреблённое им раскидывается на всех добросовестных жильцов в виде ОДН. В январе 2017 г. мастером нашей управляющей компании произведено контрольное снятие показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии. В тех квитанциях, которые придут в феврале, будут сделаны необходимые корректировки. Кто-высказал мнение, что на жильцов раскидываются начисления за пустующие коммерческие помещений. Это не так. Начисления платы ОДН осуществляется пропорционально занимаемой площади всем собственникам жилых и нежилых помещений согласно постановления Правительства № 354.

— Вот ещё один из часто озвучиваемых упрёков: «по статье «на текущий ремонт» за год мы тратим два миллиона рублей. Как израсходованы эти деньги?»

— Разумеется, управляющая компания должна отчитываться. Все отчеты мы размещаем на сайте Реформа ЖКХ. Обслуживание, вывоз мусора, вывоз снега, пожарные… Эти данные не взяты с потолка, они просчитаны и обоснованы. Подробное по статьям обоснование размера платы за содержание и текущий ремонт можно посмотреть там же, на сайте. Кстати, хотел бы прокомментировать статью из отчёта за 2016-й год, о том, что на озеленение нашей УК потрачено 3,5 миллиона рублей. Если не выдёргивать фразу из контекста, а внимательно посмотреть на форму отчёта «Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома», то станет понятно, что сюда относится не только «закупка саженцев и работа садовника», но и целый комплекс необходимых подготовительных работ, то есть в данную статью входят работы по механизированной очистке территории в зимний период, вывоз снега, услуги вышки при очистке козырьков от снега и наледи, сбор и вывоз ТБО и так далее. Разделение статей отчёта в рамках предлагаемой формы не предусмотрено, поэтому все затраты, понесенные на обслуживание и эксплуатацию, занесены в одну статью. Это не махинации, это не обман – это недоработка формы, под которую нам приходится приспосабливаться.

Учитывая пожелания жильцов дома, последующий отчёт за 2016-й год будет осуществлен в более прозрачной форме.

— Есть мнение, что устанавливаемые городской администрацией тарифы на содержание муниципального жилья применять некорректно, должен быть конкретный расчёт по конкретному дому?

— Органы местного самоуправления применяют тарифы для каждой конкретной категории домов. Это зависит от этажности, даты ввода в эксплуатацию, наличия и количества лифтов. Основный ориентир – этажность. Чтобы делались расчёты по каждому конкретного – такого не практикуется.

Совсем скоро, в марте, наша управляющая компания будет отчитываться о своей работе за 2016-й год, планируется общее собрание жильцов. Не стоит думать, что управляющая компания стремиться нечестно нажиться на жильцах, кого-то обманывать. У нас небольшой дружный коллектив, и каждый ответственно относится к своим трудовым обязанностям. На нашем сайте выложен план работ на 2017-й год. Если у жильцов есть предложения, инициативы – мы всегда готовы к продуктивному взаимному сотрудничеству.