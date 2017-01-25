​Юлия Яцкова: «В тренде бывает не только одежда, но и образ жизни»

«Стиль — не мода», — говорит Юлия Яцкова — практикующий стилист-имиджмейкер, ученица известного российского стилиста Александры Бадовой, соавтор капсульной коллекции для бренда «Parallel 60» и преподаватель курса «Сам себе стилист» при школе кройке и шитья «Шей D' Pari». Так что же такое стиль? Узнаем мнение профессионала.



— Суровый северный Сургут — очень интересное место. Город, кормящий всю страну, как будто тонет в серости и никак не может выбраться из атмосферы девяностых. По одинаковым дворам шагают одинаковые мужчины, для которых быть «как все» уже давно стало нормой и менять это никто не хочет. Огромное счастье, что прекрасные дамы все же открыты красоте и радуют наши грубые мужские глаза своими яркими нарядами.

И все же, как сделать так, чтобы образ получился цельным, а одежда только подчеркивала красоту? Как человеку определить свой стиль, из чего он состоит?

— Стиль, в первую очередь, складывается из нашего образа жизни. То, чем мы занимаемся, — это основа, на нее накладываются наши взгляды, вкусы, социальное положение, доход и все остальные составляющие нашей жизни. И уже исходя из перечисленного, мы выбираем себе одежду, обувь и аксессуары. У каждого свои составляющие, которые подчеркивают его индивидуальность и обаяние. Не бывает двух похожих женщин, даже если они придерживаются одинакового стиля.

Стильный человек всегда знает, что сейчас модно. Но из многообразия трендов он выбирает именно то, что подходит только ему.

Кстати, в тренде бывает не только одежда, но и образ жизни, хобби и даже продукты, которые мы покупаем. Стиль — это выдержка, умение себя контролировать и делать это непринужденно, выглядеть всегда и при любых обстоятельствах естественно и гармонично, чувствовать себя при этом комфортно. Цельный, гармоничный образ — это некий баланс всех частей, единое целое, когда ничего не выбивается из созданного образа и личность человека всегда можно легко рассмотреть. Перед тем, как начинать «лепить» свой стиль и образ, нужно ответить на еще несколько вопросов: «А зачем тебе это нужно?», «Чего ты хочешь получить, какое впечатление произвести на окружающих?». Ну, а ответы уже подскажут, в каком направлении начинать двигаться.

— Значит, стилю можно научиться, это не природный талант, не что-то врожденное?

— Я люблю шутить на эту тему. Вкус — это мускул, и, как любой мускул, его можно накачать в любом возрасте. Ну а я — тренер по стилю. На самом деле, у всех есть чувство стиля. Чаще всего просто не хватает знаний, некоторых тонкостей.

Самая частая ошибка у девушек: они смотрят на вещь, но не смотрят на себя в ней.

В первую очередь надо учиться этому взгляду со стороны, важно понимать: «Не допустил ли я ошибку», ведь то, что нравится, не всегда подходит. Поэтому есть специальные курсы, где с каждым человеком работают индивидуально, закладывая фундамент стиля и направляя по пути к собственной индивидуальности.

— Если говорить о курсах, то за сколько времени можно научиться стилю и полностью перестроить свою картину мира? Сколько для этого нужно занятий? А известные московские стилисты и модельеры, тот же Рогов или Зайцев, не скажут, что сургутская школа стиля — плохая?

— В моде, как и в любом образовании, я считаю, нет предела совершенству. Можно учиться постоянно, тем более, что современная жизнь безумно динамична. Я постоянно расширяю свою базу знаний. Например, сейчас в индивидуальном порядке меня учит известный стилист из Москвы Александра Бадова. Постоянно посещаю курсы повышения квалификации. Планирую посетить в Москве трехдневный интенсив для тех, кто оказывает услуги в бьюти-индустрии. Там мы погрузимся в мир цвета, и, я уверена, что привезу оттуда самые современные знания! А если говорить об изменениях, то у всех они происходят с разной скоростью. Кто-то готов сразу после первого занятия кардинально поменять весь свой гардероб. А кому-то нужен месяц, чтобы принять. Потом еще месяц, чтобы понять. И только потом, приступить к действиям.

На самом деле, столица нас избаловала своими модными шоу.

Во-первых, нам моделируют ситуацию, когда совсем все плохо со стилем. На самом деле, все не так печально. Во-вторых, нас заверяют, что с помощью двух комплектов одежды, человеку можно привить чувство вкуса. В жизни все не так, в жизни надо трудиться каждый день над своим стилем.

На курсе #Стильнемода мы даем базовые знания, которые помогут любой девушке стать лучше. Определяем тип фигуры, подбираем удачные фасоны, учим правила визуальной коррекции фигуры при помощи одежды и аксессуаров. Учимся подбирать аксессуары в зависимости от формы лица и общего стиля. Намечаем цели, ведь в формировании индивидуальности без идеи никак! Так постепенно, от урока к уроку, девушки сами формируют свой идеальный гардероб, который отвечает их образу жизни, гармоничен с их внешностью и подчеркивает их природную красоту. Отдельно стоит выделить занятия с цветом. Девушки составляют свою индивидуальную цветовую палитру, отталкиваясь от основных координат своей внешности. Учатся выбирать самые выигрышные сочетания в одежде, аксессуарах и окрашивании волос. И самое главное — у них расширится представление о цветах, которые им подходят.

— А есть что-нибудь универсальное? Можете дать пару советов читателям, как уже сейчас стать более стильными и подчеркнуть свою индивидуальность?

— Никогда, приходя домой с шопинга, не отрывайте бирки.

Сперва составьте комплекты из новых вещей и предметов, которые уже есть шкафу. Сфотографируйте. И только на следующий день решайте — оставлять купленное или вернуть.

Вполне может быть, что одна новая вещь в гардеробе несет за собой еще тележку новых покупок. Помните, смотреть надо не на вещь, которую надели, а на образ в целом. Ведь мы все видим картинами, никто не смотрит на человека, а видит только брюки, к примеру. Мы видим брюки на человеке и обращаем внимание, как они смотрятся с этой кофточкой, и подходит ли прическа и макияж. То есть, имея знания, мы можем управлять впечатлением.