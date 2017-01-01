​СИА-ПРЕСС 2016. Редакционные беседы: Год глазами друзей «Нового Города»

Завершается 2016 год. Все каникулы мы будем подводить его итоги. Политика, экономика, международные отношения, культура, спорт, медицина, предпринимательство, образование, наука — сложно назвать сферу, о которой мы так или иначе не упомянули. Но помимо общественных итогов, каждый из нас подводит свои, личные. О том, чем запомнился уходящий год, чего хотели достичь или дождаться, а может быть, чему научиться, как выросли в профессиональном плане, и, конечно, как планируют встретить главный праздник в году, «НГ» спросил у своих друзей, которые в течение не одного года выступают у нас экспертами по самым разным вопросам.

Анна Шерстнева, заместитель главы города:

— Год выдался тяжелым, в том числе и для нашего города. Тем не менее, считаю позитивом то, что смогли сохранить стабильность и достойно пережить 2016-й. Конечно, уже накопилась усталость, но, думаю, на праздниках удастся отдохнуть.

Из Сургута на Новый год уезжать не планирую, проведу это время с семьей, а с 9 января снова начинаются трудовые будни. В следующем году постараюсь глубже погрузиться в свои обязанности и продолжить работу на благо города.

Галина Шестакова, главный врач Сургутской ОКБ:

— Когда спрашивают, что было, почему-то сначала вспоминается плохое. Но могу сказать, что в личном плане этот год прошел ровно. В 2015 году у меня родился внучок, и уходящий 2016-й для него был первым в жизни — все в первый раз: первый зуб, первые шаги.

Сам праздник буду отмечать со своей семьей: приедут дети и внуки. Что касается профессиональной деятельности, то положительных моментов было много, всего и не перечислишь.

Алексей Ашапатов, четырехкратный паралимпийский чемпион:

— В плане спорта 2016 год получился своеобразным. Ог­ромная работа, которая была проделана, не принесла никакого результата. Мечты попасть на Паралимпиаду были кем-то перекрыты. С другой стороны, в этом был и плюс: я много времени провел с семьей, с детьми.

В 2017-м планирую работать дальше, возвращаться в строй российской паралимпийской сборной. Отмечать праздники будем в Калининграде, в кругу семьи.

Антон Малаховский, президент городской федерации бокса:

— Мы провели юбилейный, десятый турнир памяти моего отца. Он был очень удачным, приехали спорт­смены из Киргизии, Казахстана, Узбекистана. Это самое важное для меня с­обытие в 2016 году. Праздновать Новый год будем с с­емьей.

В новом году жду перемен. Ну и, конечно, хочу пожелать, чтобы все занимались спортом и вели здоровый образ жизни.

Алена Блинова, директор театра актера и куклы «Петрушка»:

— Год был тяжелый, трагичный, особенно «отличился» декабрь, который уместил в себя сразу несколько печальных событий. Поэтому самое положительное для меня в уходящем году — это то, что все мои близкие живы и здоровы.

У меня трое детей и пять внуков, с которыми мы всегда празднуем Новый год все вместе у нас дома. В свете последних событий хочется пожелать всем здоровья в новом году — это, пожалуй, самое важное.

Тамара Лычкатая, директор Сургутского музыкально-драматического театра:

— Что хорошего оставил вам 2016-й год? Гордость за театр, за неукротимый творческий процесс в его стенах, за наших зрителей – соучастников этого процесса, мыслящих, фантазирующих. Полную уверенность, что Сургутский театр – в тренде: в 2016 году он ярко заявил о себе не только в родном городе и округе, но и – уже в третий раз – на берлинской сцене.

На 2017-й год мы планируем три премьеры, открытие актерского курса, гастроли в Тюмени и, конечно, снова — Берлин!

А встретим Новый год в Сургуте, в любимом театре.

Владимир Болотов, депутат городской думы:

— Мне сложно выделить какое-то одно положительное событие в уходящем году — просто потому, что я человек позитивный. Год прошел. Были в нем и сложности, но мы все смогли преодолеть.

Праздновать планирую классически, в семейной обстановке, но не в Сургуте. В следующем году хочется реализовать все начинания на личном и профессиональном поприще, того же желаю и другим.

Владимир Дарвин, главный хирург СОКБ:

— Уходящий год для меня ознаменован вводом новой хирургической специальности — трансплантология. Перед нами поставлена задача — ее развитие в округе.

Личная жизнь для меня тесно связана с работой, большая ее часть — это профессиональная деятельность. Зато впервые за последние десять лет я буду отмечать Новый год дома, с семьей, раньше постоянно был в разъездах. От нового года жду хорошего. Нам предстоит аккредитация выпускников, надеюсь, все получится. Самое главное — чтобы все были здоровы: и я, и мои близкие, и друзья.

Ольга Горезина, директор МКУ «Дворец торжеств»:

— У меня трое внуков, старший в этом году пошел в первый класс — это радость для меня. Новый год мы всегда встречаем дома — это семейный праздник. Дети приходят со своими вторыми половинками, внуками. На Рождество делаем гуся, а на Новый год зажигаем камин и накрываем праздничный стол. Если позволяет погода, то запускаем фейерверки, ходим на горку. Еще у нас есть традиция — выходить во двор и поздравлять соседей — мы все давно знаем друг друга. А еще 31 декабря день рождения у моего младшего сына, поэтому обычно этот праздник плавно перетекает во встречу Нового года.

Что касается профессиональной сферы: в уходящем году был юбилей — пять лет сургутскому Дворцу торжеств. Также мы выпустили альманах «Семейные ценности», с афоризмами, притчами и стихами, написанными специально для этой книги, а иллюстрации сделала питерская художница Бестужева.

Максим Слепов, депутат городской думы:

— Лично для меня самым главным в уходящем году стало рождение в мае четвертого ребенка, сына. Что касается жизни города — то я, как театрал, очень рад открытию дворца искусств «Нефтяник». Мне кажется, что это позволит жителям города приобщиться к важным культурным вехам — спектаклям, концертам известных музыкантов.

Традиционно Новый год — это семейный праздник, и я с этим мнением полностью согласен. На праздники соберемся все вместе — родители, старшая дочь приедет из Санкт-Петербурга. Из Сургута уезжать не планирую, останусь в городе до конца праздников.

Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей категории, научный журналист:

— Из самого значительного в 2016 году — случился выход моей первой книги («Пациент Разумный. Ловушки «врачебной» диагностики, о которых должен знать каждый» — Прим. ред.). Долгожданной и выстраданной. Кроме того — масса научпоп и санпросвет мероприятий. За год удалось побывать в десяти городах, познакомиться с массой интересных людей и в общей сложности прочитать 32 лекции. Это не считая статей, радио- и телепередач. Так что в профессиональном смысле год оказался более чем удачным.

Из личного? Серебряная свадьба. Вполне себе достижение, по-моему. Сын окончил школу с золотой медалью и поступил в медицинский вуз.

Сам Новый год, конечно, будем встречать всей семьей, по традиции — на даче, вокруг наряженной живой елки, вдали от городской суеты. Ну, а на новогодних каникулах буду заканчивать вторую книгу. По планам издательства, она должна вый­ти в апреле-мае, так что времени осталось совсем мало.

Галина Резяпова, заместитель председателя Тюменской областной думы:

— Год был очень сложным, непредсказуемым, и многое в нем случилось впервые. Это был год четырехуровневых выборов. Для меня все сложилось удачно. Мой муж в этом году завершил строительство ДИ «Неф­тяник» — это большое событие для нашей семьи. Растут, умнеют и радуют внучки.

Новый год мы традиционно встречаем все вместе дома. Обязательно поем гимн России. На столе будет гусь с яблоками и черносливом. Если погода не подведет, пойдем на горку, мы уже сделали ее во дворе. Фейерверки не запускаем, смотрим, как это делают соседи. И радуемся.

Лариса Гурова, руководитель галереи современного искусства «Стерх»:

— Достижение ясности в важных вопросах жизни — это тоже хорошее! Так, события этого года для меня лишь подтвердили правильность направления развития ГСИ «Стерх» до 2016 года. Это был юбилейный год для галереи, в который она должна была отметить свое 15-летие. И это был год больших испытаний и потерь, связанных с реорганизацией — по сути, с ликвидацией галереи как музея и изъятием ее коллекции. Но галерея все же сохранила свой потенциал, показав, что может качественно работать одновременно и в музейном, и в досуговом секторе. И это, безусловно, заслуга уникального коллектива. Коллектив «Стерха» — самое лучшее, что оставил этот неожиданно коварный для нас 2016 год!

В 2017-м хотелось бы вернуть галерее ее миссию и создать единственный в округе Музей современного искусства! Новый год — это семейный праздник, и встречать я его буду, как и положено, в кругу семьи.

Роман Богач, начальник управления по природопользованию и экологии:

— У меня в семье все хорошо, все здоровы и счастливы. В остальном 2016-й был непростым. В новом году я планирую очень многое, что пока не хочется озвучивать, чтобы не сглазить. В плане работы хочется улучшить экологическую обстановку города и не сдать позиции, которые были достигнуты моими предшественниками. Выезжать на новогодние праздники никуда не собираемся, будем праздновать дома.

Хочется пожелать, чтобы на новогодних выходных была хорошая погода, и горожане смогли насладиться прогулками и посещениями многочисленных ледовых городков.

Отец Антоний Исаков, благочинный Сургута и Сургутского района:

— Вообще, о личном у нас не принято распространяться. Но, могу сказать, что в этом году сын получил паспорт — ему исполнилось 14 лет, стал уже совсем большим. Новый год буду встречать в кругу семьи, дома. Тем более, утром 1 января будет Воскресная служба. На столе только постная пища, купим фейерверк, запустим — в прошлом году дети были в восторге. Вот Рождество — это да, будем гуся делать после службы, в течение Святок поедем к друзьям, знакомым, дети будут петь колядки. Все как положено.

В профессиональной сфере большая радость, что увеличилось число действующих храмов в Сургуте — при Троицком соборе, например, открыли временный храм. Также окончили роспись храма Георгия Победоносца. Еще один плюс — мы пережили пик морозов — ведь мы «сидим» на электричестве, и если бы что-то пошло не так, то было бы очень плохо. Радуют и результаты работы центра поддержки материнства при храме «Моя радость».

Владимир Самборский, бизнесмен:

— У нас в семье нет каких-то специфических традиций празднования Нового года. Он довольно классический для России — собираемся дома всей семьей за одним столом. Если мы празднуем где-то в Европе, то стараемся гулять по городу — благо, там климат мягче и на улицах царит прекрасная атмосфера праздника.

В этот раз я решил провести праздники в более теплых краях — в стране, которая для меня является маяком наравне с Гонконгом, Сингапуром и Израилем — в Объединенных Арабских Эмиратах. Вообще, идеальный Новый год должен проходить в беззаботной атмосфере.

Ирина Сердюкова, руководитель Центра социального партнерства Сургутского политехнического колледжа:

— Уходящий 2016 год мне запомнился разными событиями. Например, у меня пять внуков, и этим летом они на даче впервые собрались все вместе — приехали к дедушке на день рождения. Внучка в Санкт-Петербурге пошла в первый класс. Недавно я сломала ногу, но, знаете, пока лежала в больнице, поняла, что у меня очень много друзей! Каждый день от трех до 15 человек приходили навестить — спасибо им за это огромное!

Новый год я, конечно, буду встречать дома, ко мне придут все сваты, дети, внуки, друзья. Воспользовавшись вынужденным долговременным сидением дома, я начала разбирать свои документы и приступила к написанию книги — «К истории Сургута причастна. Листая ежедневники».

В следующем году у нас в семье будет много юбилеев: внучке исполнится 10 лет, старшему внуку — 20, мужу — 60, свекрови — 80. Поэтому ожидаю от наступающего 2017 года только хорошего.

Михаил Сердюк, депутат думы ХМАО:

— 2016 год принес мне много хорошего. Главное — я снова принадлежу себе, а не только обществу: теперь больше времени провожу с семьей, детьми.

Однако профессиональная деятельность продолжается, и планы на следующий год я связываю с активной депутатской работой, в рамках которой планирую провести ревизию ряда региональных программ и деятельности некоторых окружных фондов. Уверен, что в итоге будут выведены на чистую воду некоторые недобросовестные люди.

Новый год я встречу в кругу родных — это праздник домашний, семейный.

Ринат Айсин, депутат окружной думы:

— Много хороших событий было в 2016-м — год был сумбурным, насыщенным. Если говорить про общественное, я очень рад, что мы открыли в микрорайоне ПИКС Школу искусств, позитивно и успешно провели выборы, сформировали городскую и окружную думы, утвердили городской бюджет. Сейчас у меня больше полномочий, поручений, ответственности — это хорошо для профессионального роста.

Что касается личной жизни, я рад, что все живы, здоровы — это самое большое мое достижение в этом году. Новый, 2017 год буду встречать дома с семьей, в гости, конечно, не пойдем, так как ребенок у нас еще совсем маленький. Возможно, только на следующий день посетим друзей с поздравлениями.

Фейерверки запускать тоже не будем, я считаю, что их и так достаточно запускают другие люди, а вот на горку, конечно, ­сходим. Если будет хорошая погода, всех призываю гулять, ведь не так часто на Новый год у нас бывает относительно тепло.