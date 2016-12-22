​Дмитрий Сидорин: «В интернет-сфере у государства – проблемы с образованностью»

Вчера завершился «учебный год» Фонда поддержки предпринимательства Югры – проведено последнее образовательное мероприятие 2016 года. Финалом стали вип-тренинги Дмитрия Сидорина – основателя компании «SidorinLab», интернет-эксперта, политтехнолога, бизнес-тренера, руководителя и основателя крупных интернет-проектов. Он рассказал жителям трех городов - Советского, Ханты-Мансийска и Мегиона – о комплексном интернет-маркетинге, управлении репутацией и PR.

Югорчане узнали о способах бесплатной рекламы, манипуляции общественным вниманием и мнением, как вести себя в соцсетях, чтобы не подвергать себя опасности, но извлекать из действий выгоду для бизнеса. Многие методы решения проблем, о которых поведал бизнес-тренер, требуют не столько финансовых затрат, сколько практического знания интернет-технологий. Дмитрий по образованию – физик и постигает виртуальный мир с позиций точных наук. С основами этих знаний знакомит студентов и слушателей своих тренингов. Он считает важным постоянно пополнять багаж знаний, а также не затягивать с переходом от обучения к действиям: - «Вспоминаю себя, когда учил «теорфиз», эти кварки, уравнения. Подходишь к лектору, говоришь – «я не учил», а он в ответ: «никто это не учил». Ты много лет терпишь, затем – щелк, и все это складывается в большую картину. Интернет тоже стал большой наукой. Надо изучать его, все будет щелкать и систематизироваться».

Корреспондент siapress.ru задал Дмитрию Сидорину несколько вопросов.

- Какими слушателями показались вам жители Югры?

- В Ханты-Мансийске аудитория чуть более продвинутая, чем в Советском, чаще виднелись «кивки узнавания» вещей, о которых я говорил на встрече, - интернет-сервисов, порталов, учебных ресурсов. В целом и там, и там порадовало, что люди интересуются, записывают материал. Я преподаватель, уже давно выучил все свои лекции, поэтому имею возможность на встречах наблюдать за аудиторией. Хорошо вижу зевки, шорохи, копания в телефоне, когда тренинг неинтересен. В Москве никто ничего не записывает, огня нет в глазах, ждут окончания мероприятия, чтобы пойти домой. На тренинги приходят «отматывать» деньги компаний, получать сертификаты и вставлять их в резюме, чтобы сменить компанию на вариант получше – и погнали дальше!

В моей компании типичный сотрудник – это мать-одиночка из региона. Она сожрет землю, она, ничего не зная, через месяц возглавит отдел, она в ночь на 1 января готова срочно делать отчет. Вот это боец. Москвичи – давно не такие.

- А что касается организации, инфраструктуры?

- Мало успел здесь увидеть, но нравится хорошая освещенность на улицах. В Советском в помещениях было тепло, а вот в Ханты-Мансийске – почему-то очень холодно, да еще и кровать в номере сломалась. Стильный интерьер, но порой ужасный сервис. Зато хорошие аудитории, проекторы, кликеры. Зачастую даже в больших городах все это «сыплется». А ведь у нормального спикера лекция – это шоу, которое без кликера превращается в череду возгласов «следующий слайд!». Радует, что здесь есть господдержка такой учебы, ведь у многих предпринимателей нет знаний по интернет-маркетингу, которые требуются сегодня. В наше время без них обойтись невозможно. Есть, конечно, люди, которые уходят от всего этого, какие-нибудь лапти в деревнях плетут, еще и детей за собой тянут, лишая их свободы выбора. Но такое позволить себе могут лишь те, кому не надо идти вперед, платить ипотеку, отправить ребенка учиться в хороший вуз.

- Вы специалист по соцсетям. Как оцениваете попытки российских властей регулировать их деятельность, действия пользователей?

- Я являюсь сотрудником российского Института развития интернета. В 2015 году Герман Клименко (владелец LiveInternet, Mediametrics– прим. ред.) стал председатель его правления, а затем и советником президента РФ. Тогда он надеялся действительно способствовать развитию Сети – «выбивать» льготы, скидки для российского бизнеса. Но скоро понял, что Институт развития интернета – это инструмент, через который нам подадут закручивание гаек: часть соцсетей вслед за LinkedIn будет закрыта, регистрация сайтов – затруднена, таргетированную рекламу придется чуть ли не с федеральными властями согласовывать. Это, конечно, утрированно, но направление примерно такое. Бесспорно, государство должно идти в интернет, без его регулирования будет беспредел, анархия. Ведь сегодня есть такой сектор Сети, как DarkNet, где идет торговля оружием, есть «Темная Википедия» и так далее. А чем дальше, тем труднее будет пресекать такие процессы. Но у государства проблемы с образованностью: интернет-спецов не хватает по всем сферам. К примеру, сеть LinkedIn – запретили – а через мобильное приложение люди продолжают ею пользоваться. Боролись с Яндексом из-за того, что через него можно попасть на порносайты. А тот – просто поисковая система, вопросы не к нему!

Фото из официальной vk-группы Фонда поддержки предпринимательства

В попытках государства регулировать социальные сети есть зерна здравого смысла, но начинают формулировать – и куча дыр. Власти не знают, насколько хитры и умны интернетчики, как они могут отыскивать ходы во всем – и торренты скачают, и порнуху разместят, и все у них получается. Поэтому в органах госвласти должны появляться умные образованные люди, которые постоянно следили бы за трендами, появлялись бы на конференциях. Сейчас я их там не вижу, а ведь в этой сфере если месяц не посещал такие мероприятия – отстал: не знаешь, что появился Telegram, что в Periscopeснимают онлайн-трансляции. Они нормативные акты пишут по нескольку месяцев, и не знаю, как они смогут регулировать профили госслужащих в соцсетях, ведь надо будет сформулировать оппределения, что такое фейк и так далее – а это и для интернет-специалистов сложно. Я готов общаться с властями на эти темы и подсказывать, но мы друг друга пока не понимаем.