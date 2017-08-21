​Сергей Кондратьев: «Если с организованным терроризмом научились бороться, то с такими единичными проявлениями сложно сладить, их невозможно предугадать»

СИА-ПРЕСС повторно публикует интервью с директором Института истории и политических наук ТюмГУ Сергеем Кондратьевым.

Террористические акты — явление, уникальное для обозримой человеческой истории. Они отличаются от всего, с чем обществу приходилось сталкиваться раньше. Террористическая угроза в современном ее проявлении касается не одного конкретного государства, а охватывает весь мир, представляя собой жестокую театральную постановку, которая привлекает и запугивает огромное количество зрителей. Показательные казни, бойни в общественных местах, пояса смертников, подпитываемые конфликты на Ближнем Востоке — все это дает понять, что сейчас ни одно государство на 100 процентов не защищено от террористов.

— Какова история экстремизма и терроризма в России?

— Терроризм в России имеет довольно давнюю традицию, начиная минимум с XIX века. Можно вспомнить народовольцев, да и тех же декабристов, которые пытались убить царя. Но тогда терроризм был социальным: люди полагали, что посредством террора можно изменить общественный строй, создать более гуманное государство, в котором не будет сословий и каждый получит право участвовать в управлении, и все, как говорил Владимир Маяковский, начнут жить «единым человечьим общежитием». Была такая иллюзия. Сейчас терроризм существенно изменил свои формы. Теперь уже никто не выступает за социальное равенство, потому что оно и так включено в Конституции практически всех стран. Мотивация терроризма изменилась.

— В чем его суть?

— Если мы возьмем для примера радикальный Ислам и его группировки, такие как ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. авт.), то в этом случае террор представляется их участникам инструментом быстрого решения проблем. Это своеобразный ответ на несовершенства мира. Мифология терроризма изменилась, но как инструмент быстрой и демонстративной реакции на «все плохое, не свое, несовершенное» он остался. Терроризм позволяет людям реализовывать свое тщеславие, а секты — такие, как ИГИЛ — создают иллюзию, что возможно переустройство мира на свой манер.

— В Ницце и в ночном клубе в Орландо действовали одиночки. Можно ли считать это терактом?

— В США время от времени кто-то приходит в школы и начинает стрельбу. Да и в нашей относительно спокойной стране был момент, когда мальчик пришел на учебу с ружьем и стал расстреливать учеников. Это ответ на комплексы, однако, и такие происшествия можно отнести к терроризму. Опасно то, что эти люди не входят в сообщества, и если с организованным терроризмом научились бороться (вспомним, что стало с теми же народовольцами или итальянскими «Красными бригадами»), то с такими единичными проявлениями сложно сладить, их невозможно предугадать.

Раньше человек выходил на улицу, общался с соседями по деревне, сидел на скамейках с товарищами, ходил в торговые лавки, обсуждал насущные проблемы. Такой мир сам себя регулировал. А сейчас мы живем в другой реальности: мы просто включаем телевизор или компьютер, где постоянно кого-то взрывают и убивают. В интернет выкладывают видео публичных казней. Образ жизни настолько изменился, что террор стал повесткой дня, нашей повседневной реальностью. Наш порог чувствительности и сострадания по отношению к происходящему снижается. Раньше эти нормативы были довольно жесткими, сейчас они размыты. Мир стал глобальным. И отличительной чертой этой глобализация является то, что популяризируется не только все доброе и технически совершенное, но и все плохое. Именно поэтому и терроризм подвержен тиражированию.

— А каковы первопричины развития экстремизма и терроризма? Что становится для людей причиной вступить в тот же ИГИЛ?

— Здесь целый комплекс причин. Когда стабильные структуры разрушаются и ведутся войны, то люди начинают мигрировать, переезжая в другую для себя среду. Эти вещи чудовищно воздействуют на возникновение некоего хаоса и пустоты. А все эти огромные радикальные объединения предлагают то, чем можно эту пустоту заполнить. Например, всемирным арабским халифатом, каким он был раньше: от Индии и до Испании. Они предлагают реконструировать архаические формы жизни. Происходит серьезная психологическая обработка людей. А занимаются этим далеко не глупые специалисты, я бы сказал профессионалы. Тем более что все это финансируется: известно, что некоторые группировки находятся на содержании Саудовской Аравии и Кувейта, которые преследуют какие-то свои цели и пытаются изменить порядок вещей через необъявленную войну чужими руками.

— Можно ли прекратить это сторонним вмешательством?

— Понимаете, когда мы под благовидным предлогом, исходя из романтических представлений об абстрактной свободе, вмешиваемся в эти процессы, результаты могут быть не такими, какие представляются инициаторам. Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Дело в разнице культур. Конечно, существуют универсальные ценности, но архаика, тысячелетняя история, сидящая внутри каждого из нас, сохраняется. Очень часто нестабильная ситуация перерастает в конфликт, вспоминаются старые исторические обиды. Все это создает питательный бульон, который как раз и подпитывает терроризм. Это нужно брать во внимание.

— По-вашему, есть ли шанс, что террористическая угроза пойдет на убыль, или же это та тенденция современного мира, с которым нам придется мириться?

— Шанс и есть, и его нет. Поток беженцев из Африки усиливается. Для того чтобы это прекратить, нужно улучшать условия жизни в регионе. Возможно, через некоторое время волна террора остановится, но я не футуролог, и могу сказать лишь, что миру придется, как французам (да и как нам в свое время), научиться жить с этим. Потому что быстро этот процесс не завершится.

Мы не можем бороться нецивилизованным и методами, потому что это приведет к войне всех против всех. И тогда мы сами станем частью террористической машины.

Сергей Кондратьев — директор Института истории и политических наук ТюмГУ, профессор, доктор исторических наук. Выпускник Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. Научно-педагогический стаж: 29 лет. В 2012 году награжден почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.