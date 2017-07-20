Кристина Полежай: «Шеф-повар попробовал мои кексы и пригласил на работу»

Сегодня, в международный день торта, мы решили вспомнить, как беседовали с молодым сургутским кондитером Кристиной Полежай.

В свои 18 лет Кристина Полежай — кондитер со стажем. В пример сверстникам, которых после сдачи ЕГЭ бросает из крайности в крайность, девушка определилась с профессией еще в детстве. Юный кондитер строит большие планы, намереваясь прославиться своими эксклюзивными тортами и разбогатеть. Корреспондент «Нового Города» узнал из первых уст, как строить «сладкий» бизнес с младых ногтей.

— Кристина, получается, что ты начала печь торты еще будучи ребенком?

— Началось все с того, что в 11 лет я решила сделать подарок своим родным — испечь торт. Выбор пал на «Монастырскую избу». В общем, замешиваю я тесто, заворачиваю в него вишню и скатываю «колбаски». Затем делаю сметанный крем, перемазываю им колбаски. Ну, думаю, ничего же сложного. Торт собрала и поставила в духовку. Тут заходят мама с тетей, и я, конечно же, хвастаюсь своим детищем. Мама открывает духовку и начинает смеяться. Видели бы вы недоумение на моем лице! Оказывается, кремом надо было перемазывать уже испеченные колбаски. Мама достала торт и все исправила. Кстати говоря, прошло уже шесть лет, а она до сих пор надо мной подшучивает из-за того случая.

Потом я случайно наткнулась в интернете на аккаунт девушки, где она размещала фотографии невероятной красоты тортов собственного приготовления. Оказалось, что она тоже из Сургута. Это было накануне моего дня рождения, и я решила заказать себе такое чудо. Когда пришла за тортом, я увидела красивую розовую картонную коробку с окошечком. Я заглянула туда и увидела красивейший тортик со свежими ягодами и печеньем савоярди. Меня настолько вдохновили работы мастера, что я решила попробовать печь такую красивую вкуснятину сама.

— Какое-то специальное оборудование пришлось покупать?

— Из оборудования для выпечки у меня самый простой ручной миксер, погружной блендер и старенькая духовка.

— Сразу все начало получаться?

— К сожалению, нет. С 20-й попытки я научилась делать торты, круассаны, капкейки и знаменитые макаронс. В скором времени среди друзей распространилась информация о моих кулинарных способностях, они стали просить меня готовить тортики и прочую выпечку к праздникам. Таких заказов становилось все больше и больше. Было очень трудно совмещать это увлечение и подготовку к ЕГЭ, но я справилась с этим. Родители сначала были не в восторге от моего хобби. Но сейчас, когда виден реальный результат, они гордятся и рассказывают всем своим знакомым о моих успехах. Мама много наблюдала за процессом, и он ее так увлек, что она решила мне помогать. И вот уже несколько месяцев мы работаем вместе.

— Думаешь превратить увлечение в профессию?

— О, это произошло само собой! Этим летом меня разбудил звонок с неизвестного номера: «Здравствуйте, это Кристина? Вас беспокоит управляющий кафе-пекарней. Мне тут один человек по секрету сказал, что вы готовите невероятно вкусные сладости. Я бы хотел, чтобы вы принесли что-нибудь попробовать. Нам требуется кондитер, и вы, возможно, станете ценным работником».

Я потеряла дар речи на несколько минут. Естественно, на следующий день я принесла шесть капкейков. Они понравились всем. Вот так я и приступила к работе. Без образования, только закончив школу. Эта работа стала для меня началом новой жизни.

Конечно, совмещать изготовление праздничной выпечки для друзей и работать в кафе очень трудно. Дома я начинаю творить только после 23.00, когда все остальные дела закончены и никто не мешает. Часто сплю по два-три часа в сутки. Еще минус в том, что все инструменты и ингредиенты в маленькой квартире негде хранить. Эти кучи коробок, формочек и подложек занимают много места.

— Какие перспективы ты видишь в своем увлечении?

— Я с уверенностью могу сказать, что хочу связать с приготовлением сладостей свою жизнь! Очень хочу открыть свою пекарню. Ну а пока мы с мамой занимаемся этим дома. Планируем делать candy-бары, оформлять праздники и, конечно, учиться. Сейчас думаем над названием и собственным логотипом.

— Сейчас на рынке много фирм-производителей, предлагающих выпечку. Не боишься, что задавят конкуренты?

— Индивидуальный подход, в отличие от массового производства, очень ценится. В каждый торт, кекс, круассан я вкладываю свои душу и настроение. Стараюсь всю выпечку приготовить максимально вкусно и красиво оформить. На мой взгляд, выпечка ручной работы вне конкуренции.

— В нашем городе развита инфраструктура поддержки предпринимательства. Ты думала о том, чтобы обратиться за инвестиционной помощью?

— Конечно, думала! Я бы хотела поучаствовать в конкурсе молодых предпринимателей со своим проектом. Идея уже есть, мы с мамой доработаем ее в ближайшее время, но пока об этом в подробностях распространяться не буду.

Кстати: В Югре работает целый механизм инфраструктуры поддержки предпринимательства, охватывающий молодых людей, начиная со школьной скамьи и заканчивая поддержкой предпринимателей, которые уже открыли свое дело. Благодаря такой работе по итогам 2013 года Югра признана лидером по развитию молодежного предпринимательства среди субъектов Российской Федерации.

Фото из личного архива К. Полежай