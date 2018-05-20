​Такие старые слова. Как это: насвинячить на свою шею?

На прАвую рУку – направо. «А как пойдешь от нашего ларька, дак на праву руку мост через Качу».

На прилЕпе – в неустойчивом положении. «Банка-то у тебя, гляди, на прилепе, вот-вот свалится».

На прИтчу – по воле случая. «На притчу и вилы стреляют».

НапрокУдить – напроказничать, напакостить, испортить, изломать что (о детях).

НапрохОд – без остановок. «Кормишь и едешь напроход, без остановки».

На развезЯх – о сильно пьяном человеке, которого «развезло». «Папа был на развезях, оживлен, боек, с треском кидал косточки на счётах, забавлял покупателей, особо покупательниц прибаутками…»

НарастопАшку – нараспашку, в незастёгнутом пальто, куртке, пиджаке. «Вон, какой мороз, а ты идёшь, и шуба у тебя нарастопашку». О добром, отзывчивом человеке: душа нарастопашку.

НарОдом – сообща, артельно, коллективно, дружно. «…лошади завязли, и пришлось тащить нарты народом».

НарочИ – нарочно, специально. «Пища варится на кухне, нарочи отведенной для матросов».

На рукАх – о шитье вручную в отличие от шитья на машинке.

НарывАться – задираться, провоцировать ссору, драку; при игре в лапту – имитировать начало пробежки. «Не нарывайся – не приближайся, не бегай с тем, чтобы в тебя можно было попасть мячом в игре в лапту».

НасвинЯчить – намусорить, нагрязнить. «Крошки какие-то набросали, насвинячили, суп пролили на занавеску».

На своЮ шЕю – принять решение, совершить действие, поступок, обернувшийся вредом для самого себя.