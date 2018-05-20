​Географический словарь. Видимые лишения и невидимая опасность Кедрового

Касьяновский – в прошлом рыбоприемный и засольный пункт Сургутского рыбоконсервного комбината. Богатые угодья, на которых промышляли стрежевыми и малыми неводами на Оби, других реках и речках, в Лагарме. Ликвидирован. Места любительского промысла.

Катесовский (Качесовский) Еган – речка в Локосовском сельском совете, впадает в Пеньковскую протоку, а берет начало до обширных болот южной части Локосовской территории. Подпитывается многочисленными истоками и ручьями. По Катесовскому Егану было особенно много мест, богатых рыбой, и крупным зверем, жили лоси и медведи. На глухих берегах и вдали от них – святилища местных ханты, где свершались обряды жертвоприношения. Теперь многое порушено.

Катесово – поселок в Локосовском сельском совете. 65 километров от Сургута. Возник при нефтеперекачивающей станции «Катесовская». Подсобные хозяйства.

Катесовская (Катесова) курья – залив с правой стороны Оби. В большую воду потопляем. В конце августа и в сентябре сюда на отдых заходят муксуны и нельмы. За этой рыбой приезжают сургутские и локосовские рыбаки-любители. Частенько происходят встречи с инспекторами рыбоохраны. Напротив курьи – Катесовский стрежевой песок теперь уже бывшего Сургутского рыбокомбината. В этих местах во время шторма погиб Николай Менщиков – большой любитель природы нашего края. От Сургута до Катесовой курьи не меньше 50 километров вверх по Оби. К сожалению, сейчас курья утратила свое первоначальное значение.

Катесовы (Качесовы) – юрты в Локосовском сельсовете. Колхоз имени Чапаева. Рыбаки и охотники. Возник много лет назад на верхнем устье протоки Покамас. Рядом озера с карасями, кедровый бор. Места, богатые рыбой, дичью и разным зверьем, ягодами и грибами. Теперь от старых Катесовых ничего не осталось.

Каюковы – юрты на Большом Югане. 400 километров от Сургута, если ехать рекой. Были развиты охотничий промысел, рыболовство, клеточное звероводство, заготовка ягод, грибов, боровой дичи. Долгое время среди охотников и рыбаков работал Иван Павлович Каюков. Он был и заготовителем, и организатором промысла. Колхоз «1 Мая», школа, магазин, заготпункт. В настоящее время создаются нефтепромыслы.

Кевруягун (бурлящая) – речка, приток Большого Югана. Недалеко юрты Каюковы.

Кедровый – поселок в сургутской городской черте, у южной стороны Марьиной горы. Временное поселение первых энергостроителей Сургутской ГРЭС, сохранившееся до наших дней. Жители поселка испытывают бытовые трудности и лишения. Помимо множества проблем различного характера, кедровчан волнует не менее острая – близость высоковольтной линии электропередач ГРЭС-1 и ГРЭС-2.