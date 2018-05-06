​Такие старые слова. Как это пришел «на развезях» и «наплаузил»?

НамЯлся – наелся, съел очень много. Но иногда так говорят и о человеке, который сделал большую работу и очень устал.

НапАлок – «Часть рукавицы, куда помещается большой палец».

НапахнУть – донести запах. «Перед Панфилом поплыли в волшебном мареве родные горы, развернулись темные луга, напитанные влагой, напахнуло ароматом большетравья…»

НАплав – поплавок, поддерживающий у поверхности воды верхнюю часть невода, сети. Делались наплавья из коры осокоря или из дерева. «Придя со службы, он строгал из ели квадратные наплавы с отверстиями в середине, нанизывал их на тетиву при посадке сетей…»

На плАст – способ разделки рыбы на месте промысла, при котором распарывание производится от головы до хвоста. «Распоров брюхо язя, вынимали внутренности: икру, молоки, плавательный пузырь и внутренний жир. Затем вдоль позвоночника, от головы до хвоста, рыба разрезалась на пласт и поворотом ножа голова разрезалась надвое».

НаплаУзить – нагрязнить. «Ты что наплаузил-то, опять мыть придется». «Что делать с парнишкой? Опять в штаны наплаузил».

НаплЮнуть – наплевать. Отвергнуть что-либо неприемлемое. «Да наплюну я такой ерундой заниматься!».

НапополАм – пополам, наполовину. Перепилить чурку напополам. «Знать-то с Прошенькой неладно… Зеркало треснуло напополам…»

НаправлЯть на стол – накрывать на стол. «Давай направляй живей, скоро гости придут».