16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,4549   EUR  73,4744  

​Географический словарь. Водоем, на котором «народ курил трубку»

Каменный Мыс в настоящее время известен как Сургутский горнолыжный комплекс. Фото skikm.ru
Каменный Мыс в настоящее время известен как Сургутский горнолыжный комплекс. Фото skikm.ru

Каменный Мыс – небольшое поселение на Полуденной горе, почти напротив Сургута. Охотничьи и рыболовные угодья. В 50-х годах прошлого столетия силами МТС там осваивались целинные земли. Работали школа, кирпичный завод райпромкомбината. Развития не получил из-за трудного подъезда в летнюю пору и в период распутицы.

Калинка – речка. Берет начало из болот, впадает в протоку недалеко от Белого Яра. Рыболовное угодье. Сейчас основательно захламлена. Автомобильный мост на дороге Сургут – Нефтеюганск.

Камаева – остров на Оби, ниже острова Шитова. Камаевский песок. Протока Камаева с правой стороны Оби, соединяется с речкой Вынгой.

Каншиях – речка, приток Большого Югана. В ней особенно много ершей. Примерный перевод с языка ханты: народ, курящий трубку.

Карасье – озеро в одном километре к западу от протоки Коленковой. Название говорит само за себя.

Каркатеевы – юрты на Юганской Оби в Белоярском сельсовете. Рыболовные угодья местных жителей. Облавливались богатые места на реке и речках, системы озер, одна из них называлась Каркатеевские амбары – богатейшее место, славилось не только отменным карасем, но и зверьем разным. Жили там и медведи, и лоси, и барсуки, и непуганые птицы. Раньше юрты Каркатеевы были и в Усть-Балыкском сельсовете, там же находился Каркатеевский лесоучасток, деревня Каркатеево. Юрты Каркатеевы Сургутского сельсовета ликвидированы.

Касьяновская курья - залив на правой стороне Оби, ниже поселка Белый Яр. Хорошее рыбоугодье, которое облавливают осенью и в начале зимы. Добывают разную рыбу, в том числе муксуна. Иногда курью называют Туполевской.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

06 мая в 10:31, просмотров: 1953, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Дыры в тефлоне

Дыры в тефлоне
На чем держится рейтинг Владимира Путина и почему он дал сбой этим летом?
Маргарита Завадская Сегодня в 16:27
160 0
Власти пытаются одновременно бежать в разные стороны

Власти пытаются одновременно бежать в разные стороны
К чему приведет отмена долевки
Юрий Моисеенко, девелопер 04 августа в 14:40
816 0
​Статья дня. Александру Невзорову 60 лет: правила жизни (и смерти) главного мистификатора страны

​Статья дня. Александру Невзорову 60 лет: правила жизни (и смерти) главного мистификатора страны
Я не уезжаю и не порываю с Россией из-за профессии. Нигде больше нет таких диких форм жизни, идеологий, обнаженного мракобесия и великолепного вольнодумства
Редакция СИА-ПРЕСС 04 августа в 13:41
1472 2
​В Госдуме продвигают закон об увеличении лимита рекламы на телевидении

​В Госдуме продвигают закон об увеличении лимита рекламы на телевидении
Воспользуются ли возможностью сургутские телекомпании?
Лилия Сулейманова 03 августа в 16:23
696 3
Получив образование на юге, выпускник готов к практической работе на севере

Получив образование на юге, выпускник готов к практической работе на севере
3 августа для абитуриентов и родителей — день волнений. Именно сегодня российские вузы должны опубликовать приказы о принятии абитуриентов первого этапа.
Редакция СИА-ПРЕСС 03 августа в 15:33
597 0
Большинство сургутян готовы участвовать в субботниках // ИНФОГРАФИКА

Большинство сургутян готовы участвовать в субботниках // ИНФОГРАФИКА
В целом жители города довольны текущим положением с уборкой улиц
Константин Шперлинг 03 августа в 15:08
545 0
Не надо тешить себя иллюзиями

Не надо тешить себя иллюзиями
Разговоры о переводе ФСИНа в "гражданскую часть", на мой взгляд, это полный бред в современной России
Сергей Алексашенко 03 августа в 13:16
494 0
«Депрессия не лечится силой воли»

«Депрессия не лечится силой воли»
Интервью с врачом-психиатром Максимом Малявиным — о диагнозе, толкающем людей с крыши, его возникновении, симптомах и антидепрессантах
Надежда Макаренко 03 августа в 10:10
1549 1
«Все запретительные законы последних нескольких лет негативно сказываются на культуре»

«Все запретительные законы последних нескольких лет негативно сказываются на культуре»
Заведующий сургутским культурным центром «Порт» Юрий Семенков рассказал, как повлияют поправки о проведении кинофестивалей на российских деятелей
Анастасия Якупова 02 августа в 17:35
572 0
Полицейская голь Югры

Полицейская голь Югры
Ряды силовиков косит грядущая пенсионная реформа
Анна Богдевич 02 августа в 16:51
3351 3
Не могли поступить иначе?

Не могли поступить иначе?
Депутат потратил немало сил и средств в честной конкурентной борьбе с себе подобными, чтобы занять заветное кресло. Поэтому терять его просто так, занимаясь заигрыванием с народом, совершенно не рационально
Кирилл Акинцев 02 августа в 15:56
1905 71
Статья дня. Москва красная. Народ просто озверел от беспредела

Статья дня. Москва красная. Народ просто озверел от беспредела
Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…
Александр Горный, блогер 02 августа в 15:10
164320 2
День ВДВ в Сургуте 18 лет назад: в объективе фотографа «НГ» десантник и его сын

День ВДВ в Сургуте 18 лет назад: в объективе фотографа «НГ» десантник и его сын
Герои со снимка Сергей и Андрей Масленниковы рассказали СИА-ПРЕСС о главных изменениях в своей жизни за прошедшие годы
Лилия Сулейманова 02 августа в 14:49
949 0
Борис Хохряков: «От «Единой России» на осенние выборы в Югре зарегистрировано 616 кандидатов»

Борис Хохряков: «От «Единой России» на осенние выборы в Югре зарегистрировано 616 кандидатов»
Процедура регистрации кандидатов завершается завтра, 3 августа
Марина Романова 02 августа в 14:45
957 2
Шеф, двойной счетчик, я опаздываю!

Шеф, двойной счетчик, я опаздываю!
1,2 трлн рублей – только вдумайтесь в эту цифру. У нас, что, простите, «бабло карман жмет»?! Трасса в Сочи – это стратегически важная магистраль?! Нет совсем никакой дороги?!
Евгения Гладущенко 01 августа в 15:05
1765 5
Кто проживает на дне водоема?

Кто проживает на дне водоема?

Сургутский врач-инфекционист рассказала, почему купаться в местных водоемах опасно
Анастасия Якупова 01 августа в 15:47
836 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика