​Географический словарь. Водоем, на котором «народ курил трубку»

Каменный Мыс в настоящее время известен как Сургутский горнолыжный комплекс. Фото skikm.ru

Каменный Мыс – небольшое поселение на Полуденной горе, почти напротив Сургута. Охотничьи и рыболовные угодья. В 50-х годах прошлого столетия силами МТС там осваивались целинные земли. Работали школа, кирпичный завод райпромкомбината. Развития не получил из-за трудного подъезда в летнюю пору и в период распутицы.

Калинка – речка. Берет начало из болот, впадает в протоку недалеко от Белого Яра. Рыболовное угодье. Сейчас основательно захламлена. Автомобильный мост на дороге Сургут – Нефтеюганск.

Камаева – остров на Оби, ниже острова Шитова. Камаевский песок. Протока Камаева с правой стороны Оби, соединяется с речкой Вынгой.

Каншиях – речка, приток Большого Югана. В ней особенно много ершей. Примерный перевод с языка ханты: народ, курящий трубку.

Карасье – озеро в одном километре к западу от протоки Коленковой. Название говорит само за себя.

Каркатеевы – юрты на Юганской Оби в Белоярском сельсовете. Рыболовные угодья местных жителей. Облавливались богатые места на реке и речках, системы озер, одна из них называлась Каркатеевские амбары – богатейшее место, славилось не только отменным карасем, но и зверьем разным. Жили там и медведи, и лоси, и барсуки, и непуганые птицы. Раньше юрты Каркатеевы были и в Усть-Балыкском сельсовете, там же находился Каркатеевский лесоучасток, деревня Каркатеево. Юрты Каркатеевы Сургутского сельсовета ликвидированы.

Касьяновская курья - залив на правой стороне Оби, ниже поселка Белый Яр. Хорошее рыбоугодье, которое облавливают осенью и в начале зимы. Добывают разную рыбу, в том числе муксуна. Иногда курью называют Туполевской.