​Такие старые слова. Кто угрожал «накрасить моську»?

НазьмИть – удобрить поле, огород навозом (назьмом). «… затем поле назьмят и засевают оземью…»

НаизгАл – назло, навред, в насмешку. От глагола «изгаляться». «Лучше бы уж совсем не делал, чем так изгаляться».

НаИстись – наесться.

НАймовать – нанимать. «Страдовала маменька и работник, сбирали помощь и наймовал людей».

НАймоваться – наниматься. «Лето, известно, ребята это и на пашне у себя, и по людям наймовались, а зимы-то Анисим в извоз по найму ходил».

НикИнуть – спешно надеть что-либо из одежды, набросить. 2. Прибавить в весе.

НакомАрник – мелкоячеистая сетка, надеваемая на голову и защищающая от комаров и мошек. «Чтобы оградить от укусов плечи, шею и отчасти лицо днем, во время работы, жители надевают так называемый накомарник».

НакрАсить – разбить до крови. «Вот скажу отцу – задницу-то тебе накрасит». Сургутские мальчишки-драчуны угрожали: «Моську накрашу».

На кулИчках – очень далеко. «У чёрта на куличках».

На лАдан дышАть – иметь слабое здоровье. «А на Аксинью Захаровну рассчитывать нечего, и с радостью бы понянчилась, да сама на ладан дышит».

На лЕвой рУке – слева. «… вверх по Неулевой до маленько проточки, что на левой руке в заостровке пониже Медвежья ярку…»

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