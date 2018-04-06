​Географический словарь. Первые дома – казармы

Заякина – протока на левой стороне Оби, ниже села Тундрино. Заякинский остров. Заякинский плавной песок.

Золкина – курья на Тром-Агане, в нижнем течении. Рыбоугодье. Ловится язь, щука, разная мелочь, иногда попадаются хорошие нельмы. В тупике гнездились журавли.

Звездный – поселок в ведении городской администрации. Возник в начале 70-х годов. Первые дома – казармы для военнослужащих. В настоящее время там сосредоточена крупная промышленная зона города, строительные управления, транспортные организации, швейная фабрика. Там же колонии для осужденных.

Золотое – озеро недалеко от протоки Березовой. Названо так за то, что там ловились крупные, золотистого цвета караси. Раньше их было много, а теперь они почему-то перевелись.

Золотые косы – это на левой стороне Оби, перед Романовской половинкой, если ехать из Сургута, между островами Раздоры и Тюменцевым. Такое название дано за то, что места там действительно богатые, а летом, в августе и начале сентября, образуются длинные песчаные отмели, отливающие золотом. Теперь там железнодорожный мост через Обь, а косы смыло.

Зубаткинский (Зубатинский) – остров на Оби, ниже Северного. Слева течет так называемая «старая» Обь. Сургутские рыбаки ее хорошо знают, отличное место для лова муксунов и осетров, особенно под покровом ночи. Здесь плавичи встречаются с инспекторами рыбоохраны, выясняют отношения, разжигают страсти и почти всегда теряют свои ловушки. Сейчас «старая» Обь не так популярна, как раньше. Рядом с островами курья, истоки. На острове разбито несколько огородов жителей Сургута.

Ивашкины – юрты летние на правом берегу Оби, юрты зимние – на левой стороне. Вблизи юрт – Ивашкинская курья, Ивашкинская заводь, Ивашкинский песок, Ивашкинская протока, остров Леушинский, курья с таким же названием. В 40-е и 50-е годы в Ивашкиных работал колхоз им. Ленина. Основное занятие – рыболовство. Большинство жителей имели фамилию Пельментиковы. Теперь Ивашкины – это конечный пункт Сургутского района, дальше по Оби начинается Нижневартовский район.

Читайте предыдущий материал из рубрики «Географический словарь» — «За Ручьем — убогость Сургута».