​Мистика или реальность

8 апреля 2018 года в России отмечают День сотрудников военных комиссариатов. Это событие связано с тем, что в 1918 году Декретом Совета Народных Комиссариатов «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» началось формирование военкоматов. По всей стране создавалась единая сеть местных органов военного управления.

История Военного Комиссариата Югры началась 14 августа 1938 года после утверждения положения «О местных органах военного управления». Тогда был образован Остяко-Вогульский окружной военный комиссариат.

Хотя военный комиссариат в районном поселке Сургут образован в конце 1952 года, сотрудники военкомата решили отметить его 65-летие нынче, тем самым приурочить эту дату к российскому вековому юбилею создания Военных Комиссариатов.

На фото к материалу: офицеры сургутского военкомата – начальник отдела по работе с призывниками Михаил Шаяпович Губаев и военный комиссар Александр Григорьевич Павлушев на первомайской демонстрации. 1960-е годы.

Первым сургутским военным комиссаром был назначен полковник Максим Романович Миненко. В его ведении была территория Сургутского района, куда входили населенные пункты, расположенные по обоим берегам Оби вниз по течению реки до нынешнего города Нефтеюганска, вверх по течению до Нижневартовска. Общая протяженность обслуживаемой территории велика, тем самым сложно было осуществлять призыв и отправку новобранцев на областной сборный пункт. Попасть в деревни и села в летнее время можно было только по реке, в зимнее время – на лошадях. В штатном расписании числилось пять-шесть человек.

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Хотелось бы остановиться на самом здании, в котором был размещен военкомат. Это был бывший поповский дом на «Барской горе». Одно время усадьба принадлежала рыбопромышленнику А. Н. Чукчееву.

У здания Сургутского горвоенкомата. Фото из архива группы «Старожилы Сургута»

Большое деревянное строение с резными ставнями и с печным отоплением со всех сторон было окружено деревьями. Огромный двор за высоким забором вмещал несколько построек.

Поговаривали, что странные вещи происходили в этом здании. Помню, как ночной сторож Бабжень – так мы, ребятишки, называли Евгению Дмитриевну Черемных – рассказывала, что по ночам в соседних кабинетах кто-то ходит, двигает стульями, хлопает дверями и прочие страсти.

—А вы не боитесь, Бабжень? – спрашивали мы, слушая ее, затаив дыхание от страха.

— Не мертвых надо бояться, а живых! – отвечала она.

Кто-то верил, а кто-то отмахивался, мол, причудилось бабе.

Но, дело в том, что не только Бабжень слышала посторонние шорохи в соседних комнатах. Вот что рассказал старожил Виктор Шахов:

— В конце 60-х начале 70-х я дружил с Сергеем Кайдаловым. Дом у Кайдаловых стоял под «Барской горой» (один единственный), поэтому и звали их «подгорные». А мама Сергея работала в военкомате сторожем. Поэтому двор и сам военкомат были исследованы вдоль и поперек. Большое купеческое здание стояло в красивом месте, на самом пике «Барской горы». Весь угол двора был засажен деревьями и кустарниками, где мы детворой играли в «войнушку». Особенно много было черемухи. Когда она расцветала, аромат растекался на всю округу и парни постарше лазили через забор наломать «сибирские букеты». Когда поспевали ягоды, лазили и мы полакомиться сладкой черемухой. С другой стороны стоял большой полупустой сарай. В сарае хранились праздничные транспаранты и флаги, а также военный мотоцикл с гнездом для пулемета на коляске.

В здании было много комнат, коридорчиков, днем заполняющихся множеством людей. В дневной суете ничего не замечалось, а вот ночью в глухих, темных коридорах становилось жутковато. Я явственно спиной ощущал чей-то взгляд, после этого здание покидалось очень быстро. Как там дежурили сторожа, я не знаю. Но однажды, как раз при мне, Сережкина мама вернулась с «круглыми» глазами. Казалось у нее и волосы на голове еще оставались вздыбленными. Ночью к ней явились два призрачных силуэта женщины и мужчины. Мама Сергея их отчетливо рассмотрела: они были в красноармейской форме и без лиц (так она рассказывала). Как оказалось, потом их видели и другие сторожа, только никому не рассказывали. И притом сторожа продолжали там работать (как не боялись?), в том числе и сережкина мама.

Во время гражданской войны, через дорогу, на месте дома Знаменского стояло здание Полицейского управления с камерами предварительного заключения (человек на 20-25). В 1921 году, когда вспыхнуло Западносибирское крестьянское восстание, прибывшими отрядами повстанцев во дворе полицейского управления и на западной окраине города были расстреляны более двадцати коммунистов и комсомольцев. При подавлении восстания «Отрядом особого назначения» в Сургуте были расстреляны более сорока повстанцев. Скорей всего эти призраки явились отголоском кровавых событий тех лихих лет, но и стали историей вместе со снесенным в 80-х зданием старого военкомата.

Слева от здания военкомата, на спуске под гору, долгое время лежала большая, прямоугольная плита. Мальчишками мы ее посыпали песком и протирали, и тогда явственно проступали древнеславянские письмена. По слухам на месте военкомата когда-то была часовня, от нее во дворе и осталась эта плита. В 60-х годах, проводя какие-то работы, плиту сдвинули с места и под ней нашли подземный ход. Вроде он уходил в район магазина «Мясо-рыба», почты и там упирался в массивную гранитную плиту с выбитой на ней Богородицей. Никаким способом в то время ее вскрыть не смогли, а взорвать побоялись (наверху стояли жилые дома). Затем, по слухам, в этих ходах кто-то потерялся и после этого ход засыпали. Так плита оказалась на обочине.

Возможно, до сих пор наша земля хранит спрятанные церковные сокровища, а может, они похоронены бульдозерами при строительстве нового микрорайона.

Как бы то ни было, жизнь военкомата шла своим чередом. Призывников отправляли в ряды Советской Армии, демобилизованных ставили на воинский учет, имелось секретное делопроизводство, которое осуществлялось согласно Наставлению по сохранению государственной тайны.

В середине 60-х годов с началом разработок нефтяных и газовых месторождений население Сургута стало резко увеличиваться. В 1965 году поселок городского типа Сургут получил статус города. Районный военкомат переименован в Сургутский городской военный комиссариат.

Поповский дом с трудом стал вмещать увеличившиеся штаты. В 1977 году по решению горисполкома военный комиссариат переведен в здание бывшей восьмилетней школы. Вопросами перепланировки и ремонта занимался подполковник Василий Иванович Горбунов, назначенный на должность военкома 1 февраля 1976 года. Обновленное здание было просторным, со светлыми кабинетами и центральным отоплением. Медицинская комиссия получила отдельные кабинеты в новом, пристроенном к основному зданию, крыле.

В 1988 году возникла необходимость в строительстве нового здания Сургутского городского военкомата.

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