Такие старые слова. ​Когда мокрец летит на молоканку

МнОго бУдешь знать – скОро состАришься – шутливое замечание излишне любопытствующему. «Дедушка, а почему ты бабушке лоб разбил? – Кто тебе сказал? Много будешь знать – скоро состаришься».

МнОжко – уменьшительное от «много». «Мы вот Шарика отогрели, покормили. Множко ему и надо-то? А в дому сразу легче сделалось».

Могилёвская губЕрния – кладбище. «Охотно и к кому угодно сбывали меня родители на прокорм и догляд, а вот «прынц» скорее всего окончился бы для меня могилевской губернией…».

МОдничать – проявлять ложную застенчивость, жеманничать, заставлять себя упрашивать. «Ну, будет, Пелагея, модничать, садись к столу».

МОды нет – не принято, не заведено. «У нас сроду и моды-то такой не было – теплицы ставить».

МОкресть – сырость. «На улице мокресть – не пройти».

МокрЕц – мелкая мошка, вылетающая в ночное время. «С заходом солнца крупная мошка исчезла, а на ее месте появился мокрец – мельчайшие, почти невидимые для глаз насекомые. Когда начинают гореть уши – это первый признак появления мелкой мошки. Потом, кажется, что на лицо ложится колючая паутина. Особенно сильное ощущение зуда бывает на лбу. Мокрец набивается в волосы, лезет в уши, рот и нос. Люди ругаются, плюются и то и дело обтирают лицо руками».

Мокрёхонький – совершенно промокший. «Пришел весь мокрёхонький, хоть выжимай».

МолОзиво – первое после отёла коровы молоко, приготовленное в печи.

МолокАнка – молокоприёмный пункт, на котором молоко перерабатывается в масло.