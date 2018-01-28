16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,9997   EUR  75,2056  

​Райсоюз, орсы и овощная проблема

Почему сургутяне жаловались на плохое снабжение дарами осени

Рыбные консервы с овощным гарниром – это все, что могли предложить продавцы райсоюзовских магазинов покупателям.
Рыбные консервы с овощным гарниром – это все, что могли предложить продавцы райсоюзовских магазинов покупателям.

В разгаре осень 1965 года. Пора уборки урожая. Труженики сельского хозяйства заканчивают копать картофель, убирают овощи. Теперь этим ценным продуктам путь в торговые организации – магазины, базы и склады.

А не слишком ли заждались овощей и фруктов горожане?

Пройдем по торговым точкам Сургута.

Райрыболовпотребсоюз – крупнейшая торговая организация города и района. У него внушительный стаж обслуживания сургутян, немало опыта и возможностей.

Много больших и маленьких магазинов и ларьков райсоюза разбросано по городу. А есть ли среди них такие, где можно купить овощи? Картофелем раньше торговали в мясорыбных магазинах, изредка здесь же появлялась капуста и огурцы. Лук – это уже совсем редко.

Из публикаций полувековой давности следует, что о специализированном магазине по продаже овощей и фруктов кооператоры не вели и речи. Когда увеличивался спрос на овощи, покупатели рыскали по райсоюзовским магазинам. И все чаще приходилось слышать от них жалобы на плохое снабжение дарами осени.

Порой продавцы этих магазинов ничего из овощей не могли предложить покупателям, кроме рыбных консервов с овощным фаршем. А где же картофель, морковь, свекла, капуста, лук, — то, без чего не обойтись даже требовательной хозяйке? Они разводили руками:

— Обещают, но не дают. Сами заинтересованы, чтобы полки не пустовали. Обратитесь в райсовет.

В столовых райрыболовпотребсоюза мало придавали значения овощным блюдам, не интересовались запросами покупателей. Например, в столовой-ресторане кроме грибов в сметане и салата из капусты, ничего не было.

Еще хуже обстояло дело в столовой № 2. Овощей здесь не было. Все первые блюда готовили из консервированных продуктов.

В райрыболовпоторебсоюзе не собирались бить тревогу, а заведующий торговым отделом этого предприятия товарищ Холод в середине сентября 1965 года бойко рапортовал:

—Мы завезли соленые огурцы, которые уже реализовали. На подходе суда, которые везут лук, яблоки, арбузы. К закладке картофеля не приступили, но скоро привезем его из Сытомина.

Вторая крупная торговая организация – отдел рабочего снабжения нефтепромыслового управления «Сургутнефть» овощную проблему разрешало гораздо проще. Здесь было открыто два специализированных магазина, в которых продавали арбузы, лук, яблоки, виноград. Работники орса получали соленые консервированные огурцы, свеклу, помидоры, чеснок. Из Тюмени отгружался лук, морковь, импортные яблоки. В конце сентября в адрес орса управления приходило судно с картофелем (400 тонн).

В осеннюю распутицу по сургутскому «асфальту» с трудом пролазили трактора. Вот на них-то и возили картофель. Каждый вездеход, выделенный орсу нефтепромысловиками, делал в день по одному рейсу.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

28 января в 13:20, просмотров: 1920, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Как наказать водителя, чья машина мешает проезду спецтехники во дворах? // СИА-ОТВЕЧАЕТ

​Как наказать водителя, чья машина мешает проезду спецтехники во дворах? // СИА-ОТВЕЧАЕТ
Автолюбителю в этом случае грозит штраф до пяти тысяч рублей
Лилия Сулейманова 29 апреля в 16:15
235 0
Ешьте шашлык, соблюдая чувство меры

Ешьте шашлык, соблюдая чувство меры
С ним нужно сочетать продукты, содержащие клетчатку, зелень и овощи
Елена Оноприенко, врач-диетолог Сургутской ОКБ 28 апреля в 15:47
465 0
Шашлык на пикник. Как выбрать главное блюдо мая

Шашлык на пикник. Как выбрать главное блюдо мая
Хотите — маринуйте сами, хотите — покупайте в магазине, но нужно знать несколько важных правил
Анастасия Якупова 28 апреля в 15:27
513 3
Пятерка по литературе. Сказки, казнь и война: какие книги советует прочитать руководитель окружного отделения Международного союза поэтов Нина Сергеева

Пятерка по литературе. Сказки, казнь и война: какие книги советует прочитать руководитель окружного отделения Международного союза поэтов Нина Сергеева
Редакция СИА-ПРЕСС 28 апреля в 11:53
415 0
В доме, где есть дети и окна, обязаны быть блокирующие замки

В доме, где есть дети и окна, обязаны быть блокирующие замки
​Доктор Комаровский 28 апреля в 10:54
336 0
​«Императорский маршрут» начался. В Тобольске открыт музей Николая II, и он уже восхитил многих // ФОТО

​«Императорский маршрут» начался. В Тобольске открыт музей Николая II, и он уже восхитил многих // ФОТО
Василий Мирский 27 апреля в 15:27
534 5
​ТОП-10 стран, где предпочитают отдыхать сургутяне // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​ТОП-10 стран, где предпочитают отдыхать сургутяне // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Вкусы у северных жителей немного отличаются от общероссийских тенденций
Лилия Сулейманова 27 апреля в 12:11
802 0
Служба по контракту: требования к кандидатам и предлагаемые условия // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Служба по контракту: требования к кандидатам и предлагаемые условия // КОНСУЛЬТАЦИЯ
​Югорчане отправляются в воинские части Центрального военного округа
Лилия Сулейманова 26 апреля в 17:01
485 1
​Виктор Черномырдин вновь посетил Сургут

​Виктор Черномырдин вновь посетил Сургут
Боингу АК «Ютэйр» присвоено имя советского политика и газовика. Первый рейс именной борт совершил накануне по маршруту «Москва – Сургут»
Маргарита Стройнова 26 апреля в 16:10
654 1
​Точка кипения

​Точка кипения
Идет 10 день блокировки Telegram. Каждый пользователь столкнулся с проблемами из-за действий Роскомнадзора. Где та точка, на которой ведомство остановится?
Константин Шперлинг 26 апреля в 14:43
782 7
Чтобы решить проблему Сургутских дорог необходимо порядка 2 миллиардов рублей

Чтобы решить проблему Сургутских дорог необходимо порядка 2 миллиардов рублей
Призываю вас не оставаться равнодушными, а писать письма в ГИБДД или на наш городской портал
Вадим Шувалов, глава города Сургута 26 апреля в 11:35
777 6
Квартирный ответ. Почему мебель-трансформер – идеальное решение для малогабаритного жилья?

Квартирный ответ. Почему мебель-трансформер – идеальное решение для малогабаритного жилья?
Анастасия Якупова 25 апреля в 18:04
620 0
​Как два депутата всю администрацию «сделали»

​Как два депутата всю администрацию «сделали»
Поставил детскую площадку, разбил клумбу – и дело в шляпе. Быстро, дешево, зато пиара вагон и маленькая тележка. Но эти ребята и этого не могут.
Сергей Глинских, сургутянин 24 апреля в 14:38
1687 38
​Какой Telegram? // ИНФОГРАФИКА

​Какой Telegram? // ИНФОГРАФИКА
Большая часть голосующей аудитории siapress.ru не пользуется мессенджером Telegram
Редакция СИА-ПРЕСС 24 апреля в 11:24
544 5
Решением Думы нашего города выплатим более 7 млн рублей всем жителям, испытавшим тяжести военного времени

Решением Думы нашего города выплатим более 7 млн рублей всем жителям, испытавшим тяжести военного времени
Вадим Шувалов, глава города Сургута 23 апреля в 16:02
694 0
Полетели? Как сургутяне отреагировали на запуск бумажных самолетиков// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Полетели? Как сургутяне отреагировали на запуск бумажных самолетиков// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Анастасия Якупова 23 апреля в 13:50
678 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика