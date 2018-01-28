​Райсоюз, орсы и овощная проблема

Рыбные консервы с овощным гарниром – это все, что могли предложить продавцы райсоюзовских магазинов покупателям.

В разгаре осень 1965 года. Пора уборки урожая. Труженики сельского хозяйства заканчивают копать картофель, убирают овощи. Теперь этим ценным продуктам путь в торговые организации – магазины, базы и склады.

А не слишком ли заждались овощей и фруктов горожане?

Пройдем по торговым точкам Сургута.

Райрыболовпотребсоюз – крупнейшая торговая организация города и района. У него внушительный стаж обслуживания сургутян, немало опыта и возможностей.

Много больших и маленьких магазинов и ларьков райсоюза разбросано по городу. А есть ли среди них такие, где можно купить овощи? Картофелем раньше торговали в мясорыбных магазинах, изредка здесь же появлялась капуста и огурцы. Лук – это уже совсем редко.

Из публикаций полувековой давности следует, что о специализированном магазине по продаже овощей и фруктов кооператоры не вели и речи. Когда увеличивался спрос на овощи, покупатели рыскали по райсоюзовским магазинам. И все чаще приходилось слышать от них жалобы на плохое снабжение дарами осени.

Порой продавцы этих магазинов ничего из овощей не могли предложить покупателям, кроме рыбных консервов с овощным фаршем. А где же картофель, морковь, свекла, капуста, лук, — то, без чего не обойтись даже требовательной хозяйке? Они разводили руками:

— Обещают, но не дают. Сами заинтересованы, чтобы полки не пустовали. Обратитесь в райсовет.

В столовых райрыболовпотребсоюза мало придавали значения овощным блюдам, не интересовались запросами покупателей. Например, в столовой-ресторане кроме грибов в сметане и салата из капусты, ничего не было.

Еще хуже обстояло дело в столовой № 2. Овощей здесь не было. Все первые блюда готовили из консервированных продуктов.

В райрыболовпоторебсоюзе не собирались бить тревогу, а заведующий торговым отделом этого предприятия товарищ Холод в середине сентября 1965 года бойко рапортовал:

—Мы завезли соленые огурцы, которые уже реализовали. На подходе суда, которые везут лук, яблоки, арбузы. К закладке картофеля не приступили, но скоро привезем его из Сытомина.

Вторая крупная торговая организация – отдел рабочего снабжения нефтепромыслового управления «Сургутнефть» овощную проблему разрешало гораздо проще. Здесь было открыто два специализированных магазина, в которых продавали арбузы, лук, яблоки, виноград. Работники орса получали соленые консервированные огурцы, свеклу, помидоры, чеснок. Из Тюмени отгружался лук, морковь, импортные яблоки. В конце сентября в адрес орса управления приходило судно с картофелем (400 тонн).

В осеннюю распутицу по сургутскому «асфальту» с трудом пролазили трактора. Вот на них-то и возили картофель. Каждый вездеход, выделенный орсу нефтепромысловиками, делал в день по одному рейсу.