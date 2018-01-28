Географический словарь Сургутского района. ​Барс – зверь или человек?

Бабинская – протока, соединяющая Обь с рекой Тром-Аган у заимки Голец. Рядом с протокой – обширный Бабинский сор. Места исключительно богатые и красивые. Самые заядлые рыбаки и охотники живут там круглый год.

Банное – поселок, названный по фамилии первого жителя. Построен в 30-х годах спецпереселенцами. Лесоповал, раскорчевка, строительство добротных домов – все сделано вручную. Колхоз «Новая жизнь» имел миллионные доходы. Животноводство, полеводство. Школа, медпункт, магазин, клуб, пристань. В настоящее время – печальный процесс угасания.

Банный – остров, омываемый судоходной протокой Саниной, рекой Тром-Аган, небольшой протокой Поперечной Саниной. Почти параллельно Тром-Агану по острову протекает еще одна протока, которую частенько называют именем Ф.Я. Показаньева. Летом пересыхает.

Бардаковка – речка протяженностью не более одного километра, названная по имени местного князя Бардака, живущего здесь более четырехсот лет тому назад. На его древней вотчине и был основан Сургут в 1593 году. Когда-то речка была очень чистой, подпитывалась живунами, холодной ключевой водой, которую местные жители пили без всякой опаски, сырую и кипяченую. Водилось немало рыбы частиковых пород. В весенную пору добывали много мохтика и сороги. Бардаковка связана с Саймами, Боровушкой, Березовой протокой. Выход на реки Черную и Обь.

Барсова – небольшая речка, впадает в Белоярскую протоку западнее поселка Белый Яр.

Барсово – населенный пункт, возникший в связи со строительством железной дороги Тюмень-Сургут и железнодорожного моста через Обь. Назван в память о Барсовом городище первых людей Сибири, которое рядом с поселком. Основатели – рабочие мостоотряда № 29 (начальник Анатолий Викторович Моисеев). Поселковая администрация. Дом культуры, школа, торговые и другие учреждения, обслуживающие население, производственное предприятие «Сургутмебель». Население Барсово - более пяти с половиной тысяч человек (в 1998 году там проживало 4750 человек).

Барсово городище, Барсова Гора – археологический памятник, подтверждающий жизнь людей в наших краях, как минимум три тысячи лет назад. В 15 километрах от Сургута на запад, рядом Белый Яр и поселок Барсово, речки Калинка, Барсова, Утопла, Мишкина протока. Берег высотой более тридцати метров. Лога, ручьи, хвойный лес. Раскопки ведутся с конца прошлого века. Особенно большие трофеи с Барсова городища собрал шведский археолог и этнограф Фредерик Мартин. Летом 1891 года он отправил в Стокгольм десять ящиков материальной истории Сургута. Раскопки продолжаются. Драгоценные находки Барсово украшают музеи Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, других городов ближнего и дальнего зарубежья.

Существует легенда об истории названия Барсовой Горы, связанная с именем могущественного князя Барса (Барца), который проиграв решающее сражение, не сдался врагам, а бросился с высокой горы в реку, предпочтя смерть позору.