Такие старые слова. Что мещанин не пронесет мимо рта?

МЕста не пролежИт - довод бережливого, запасливого человека в ответ на замечание: зачем он хранит старую вещь, которую пора уже выбросить.

МетАть (сено) – формировать из копен просохшего сена стог. «Поскольку луга были большей частью заливные, и почва после спада воды останавливалась влажной, стога метали на проходные стожарья».

МЕтиться – прицеливаться. «Долго не меться, а то промахнешься».

МетлесИть – мельтешить. «Как метляк, метлесит перед глазами».

МечтА – призрак. «У сургутян есть слово «привидение» или «призрак», но чаще они его называют «мечтой».

МещанИн – местное название утки породы свиязь. «… прилетают утки, сначала «серая утка»: чирки (которых сургутяне называют «крестьянами», вострохвостые («казаки»), «свези» («мещане»), плосконосые («стяки»), а потом и «черная»: гоголи («почтари»), черняди, головни, кархали, сав-кулики, лутки и многие другие».

Мётка – укладывание просохшего сена в стог для сохранения его от порчи в дождливое летне-весеннее время.

МизгИрь – то же, что паук, который плетет паутину за печкой или в углу избы плохой хозяйки.

МИмо – часто, то и дело. «Мимо ему то рыбы принесешь, то картошки».

МИмо рта не пронесёшь – возражение тому, кто во время завтрака или ужина в сумерках просил зажечь лампу.

Мир не берёт – о часто ссорящихся. «И пошто их мир не берет! Ведь родные братья».