​Проблема умывальника

Если говорить о благоустройстве и санитарной очистке во времена становления нефтяного Сургута, из архивных документов следует, что делалось для этого немало. Люди выходили на субботники и воскресники, чтобы сделать окружающую территорию чистой от хлама и отбросов.

В то же время не всегда заботились о культуре, чистоте рабочего места те, кто должен подобное делать в первую очередь. Прежде всего это относилось к целому ряду торговых работников.

В торговых точках моментально портились пищевые продукты из-за отсутствия или выхода из строя холодильных установок. К примеру, в буфете аэропорта сотрудники ОРСа (отдел рабочего снабжения) геологов предлагали покупателям студень, торт с кремом. По мнению главного врача Сургутской районной санитарной эпидемиологической станции Нины Васильевны Тветериной торговать ими в летнее время нельзя, так как эти продукты быстро подвергаются порче, что может привести к пищевым отравлениям: «Конечно, лиц виновных в нарушении требований санитарии, мы наказываем. 22 из них подвергнуты денежному штрафу. Но все это полумера. По-прежнему в большинстве магазинов продавцы не моют руки, прежде чем стать за прилавок. Лишены возможности умыться и клиенты столовых. Даже в жилых домах далеко не везде встретишь умывальники. Откуда им быть, если умывальников нет в продаже в магазинах. И случаи желудочно-кишечных заболеваний в ряде случаев вызваны именно этим обстоятельством.

Директор комбината бытового обслуживания населения в целях экономии средств уволил техничек из всех парикмахерских города. Подобное усердие не по разуму. Мастерам по правилам гигиены не следует вменять в обязанности уборку помещений».