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​Дороги перерезают тайгу

Первые строители прибывали в наш край с риском для жизни

Фото А.Мясникова
Фото А.Мясникова

Начиная с 60-х, в Сургуте каждый год появлялись все новые и новые организации, к примеру, в 1965-ом – строительное управление №904 и автобаза №92, обслуживающая это стройуправление. Обе эти организации входили в управление строительства №1 Главдорстроя при комитете транспортного строительства.

Начальником СУ-904 был Николай Ильич Козмеренко, а начальником автобазы – Евгений Михайлович Юдин.

—Наши организации смежные, — рассказывал Евгений Михайлович. – Мы обслуживаем строителей, а они нам строят промбазу и жилье.

Сюда наши предприятия перебазировались из Челябинской области, где мы строили автомобильные дороги. Колонна наших тракторов и автомашин одной из последних пришла по «дороге жизни» из Тюмени в Сургут. Колонну возглавлял Николай Ильич Козмеренко и главный механик управления Евгений Федорович Шинкаренко.

В самую распутицу 25 марта колонна бульдозеров, автогрейдеров и автомобилей МАЗ-200 и ММЗ-555 вышли из Тюмени. Мазы и тракторы тянули вагончики, емкости с горючим, установки на сваях. Под Тобольском колонну трое суток не пропускали через Иртыш, а через трое суток, воспользовавшись утренним морозцем, на зорьке, с открытыми дверцами кабин штурмовали водяную преграду. На каждой машине было по два водителя. Меняясь на ходу, шли по 15-20 часов в сутки, преодолевая по сто сто тридцать пять километров. Но были участки, например, от Лемпино, когда в сутки проходили всего по 15-20 километров. От Нефтеюганска до Сургута 75 километров шли больше суток.

Весь водительский состав хорошо зарекомендовал себя в тяжелых условиях перехода. Кончались продукты, пришлось потуже затянуть ремни. Выручила авиация – продукты доставили вертолеты.

Весь путь пройден за семь суток. После семичасового отдыха начали строить жилье. Разбили палатки, срубили балки…»

После отвода площадки, вновь испеченные организации СУ-904 и автобаза №92 начали строить свою промышленную базу, гаражи. Ими было возведено двадцать восьмиквартирных жилых домов.

Основной задачей этих двух смежных организаций было строительство дорог с твердым покрытием в Сургуте, Нефтеюганске, Мегионе, а также подъезды к нефтесборочным пунктам на промыслы, а впоследствии и шоссейной дороги Нижневартовск – Сургут – Нефтеюганск.

За первый год пребывания на северных широтах строительное управление и автобаза выполнили объем работ на сумму в один миллион рублей.


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21 января в 11:39, просмотров: 1843, комментариев: 0


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