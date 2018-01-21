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Географический словарь Сургутского района. ​Афонькино болото, а где это?

Река Аган, фото nat-geo.ru
Река Аган, фото nat-geo.ru

Аброшина яма – озеро недалеко от Оби и обского острова Пилюгинский песок. Весной, в большую воду, озеро подтапливалось, в него заходило и оставалось огромное количество рыбы.

Осенью, после рекостава, рыбаки Пилюгинского или Белоярского колхоза подледно облавливали озеро своими небольшими неводами и почти всякий раз добывали до тонны язя, щуки, другой рыбы, а затем на лошадях перевозили ее на рыбокомбинат. Много лет Аброшина яма славилась среди сургутских рыбаков.

Аган – река, берущая начало из болот водораздела, впадает в Тром-Аган в районе Лагармы. Когда-то вся река входила в состав водоемов Сургутского района, теперь передана Нижневартовскому району, и только устье ее осталось на нашей территории. Наиболее крупные населенные пункты – Аган (бывший центр сельсовета), Варь-Еган, Новоаганск, Покачи, Чистоборск, город Радужный.

Аганский стрежевой песок - богатое рыбоугодье на Оби, в Локосовском сельсовете. Там добывали муксунов, осетров, нельм, другую речную рыбу. Труд рыбаков был известен во всем районе и далеко за его пределами. Сейчас ничего этого нет, все разрушено. От Ивашкино и до Лямино не осталось ни одного стрежевого песка, а было их не меньше двадцати. Печальная действительность главного сибирского рыбопитомника – реки Оби.

Айпас – протока от Покамаса на Юган. Пересыхает. Заросли кустарников смородины, шиповника. Рядом озера, болота.

Ай-Пим – река, берущая начало со знаменитых сибирских увалов, с водораздела, откуда одни реки текут на север, другие – на юг. Ай-Пим от озера Ватч-Лор устремился в южную сторону и в среднем течении соединился с Пимом. Ай-Пим, его округа на протяжении веков были богатой житницей местного селения.

Айсиль – речка, правый приток Покамаса. Рядом бывшие юрты Чалтымовы.

Ай-Яун – левый приток Большого Югана. В речке – рыба, по берегам – охотничьи угодья.

Аношкина – речка, берущая начало из болот, впадает в Тундринскую протоку (правая сторона Оби). Верховья захламлены, летом в нижнем течении пересыхает. В настоящее время через речку построен автомобильный мост, дорога ведет на месторождения нефти и газа.

Афонькино болото – находится в Локосовском сельском совете, к югу от сельского центра. На труднодоступных местах растут, ягоды, водится разная болотная дичь.


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21 января в 10:34, просмотров: 2019, комментариев: 0


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