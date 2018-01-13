Такие старые слова. Может ли мерзляк взять мерёжу с мерной?

МеждудвОрный – то и дело отсутствующий дома. «Опять Нинка, как междудворная корова, где-то запропастилась».

МЕлкий и пузАтый – снисходительно-иронический отзыв о какой-либо группе людей. «Народишко собрался всё мелкий и пузатый».

МЕлочь – огородные овощи – морковь, свёкла, редиска и прочее. «Особенно мелочь как-то не садили. Огурцы мало кто садил. Помидоры дак вообще никто не садил. Лук тоже не выращивали, считали, что не вырастет, а ведь такие лета жаркие были, прямо прелесть».

МЕльком – мимолетно. Увидел мельком – увидел на краткий миг.

МЕра – «вода на мере» на наиболее высоком уровне во время половодья. Значит, больше не прибывает.

Мерёжа – связанная из ниток ячеистая сеть, которая служит материалом для изготовления рыбацких рыболовных сетей и неводов. «Готовой мерёжи как для неводов, так и для сетей купцами завозилось очень мало, а завозилась суровая нитка, из которой рыбаки вручную вязали мерёжу для сетей и неводов. Эту работу выполняли большей частью вторые члены семьи – жёны, подростки и ребятишки».

МерзлЯк (о человеке) – нестойкий к холоду, быстро, легко мерзнущий.

МЕрная (о рыбе) – достигшая определенного размера, установленного скупщиками. «Для тех пород рыб, которые имеют наибольшее промысловое значение, установлен определенный размер длины рыбы для приемки их от ловцов. Длина обыкновенно, считается от глаза до хвостового пера. Рыба, достигшая определенного размера и выше, называется мерною, ниже этого размера, хотя на ¼ - ½ вершка, — недомерком. Недомерок ценится почти в двое дешевле мерной, а рыба, превосходящая по размерам мерную, ценится одинаково с нею».