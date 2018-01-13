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​Дефицитные пекарни

Почему в середине 60-х сургутянам не хватало хлеба

Осенняя распутица вносила свои коррективы – дороги становились непроезжими и непроходимыми
Осенняя распутица вносила свои коррективы – дороги становились непроезжими и непроходимыми

В середине 60-х годов прошлого столетия сургутяне испытывали известные трудности в обеспечении хлебом. И не только потому, что население в городе выросло в несколько раз. Оказывается, в пекарне не хватало рабочих. Ряд организаций должны были направлять сюда определенное количество людей. Но этого не делалось. По данной причине пекарне было очень трудно работать на полную производительность имеющихся печей.

Недостаток рабочих кадров в пекарне объяснялся тем, что им не предоставлялись квартиры. За десять лет в рыбкоопе не было построено ни одного квадратного метра жилья.

— В системе рыбкоопа восемь магазинов и четыре киоска. Торговые точки не соответствуют предъявляемым требованиям, — рапортовал в свое время председатель Сургутского рыбкоопа Николай Кобзарь. – Отапливаются они кое-как. А отсюда большая заболеваемость продавцов. По одному все же закрываем магазины на ремонт, чтобы подготовить их к работе в зимних условиях.

Имеющиеся в магазинах холодильники пришли в негодность. Ремонтировать холодильные камеры не предоставляется возможным, так как в Сургуте нет специалистов. Ряд продуктов отсутствует в торговле: негде хранить при минусовой температуре.

Пришла осень. После первого же дождя невозможно подъехать к половине торговых точек. Особенно в этом отношении заслужила печальную известность старая часть города в районе центрального почтового отделения. Мы беремся засыпать щебнем подъезд к первому магазину. Очень хорошо, если бы и другие организации поступили подобным образом, чтобы вся дорога стала проезжей».


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13 января в 13:31, просмотров: 1873, комментариев: 0


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