​Первая «энциклопедия Сургутского района»

В последние десятилетия судьбы многих тысяч людей переплелись с судьбой сургутской земли. «Эти места стали для нас родными, стали кусочком, составляющим единое целое с той большой Родиной, которую мы всегда пишем с прописной буквы», — очень точно отмечал известный педагог и просветитель Аркадий Степанович Знаменский.

К сожалению, до сегодняшнего дня история этого уникального края не стала еще предметом комплексного исследования профессиональных ученых. За исключением нескольких публикаций, посвященных фрагментам изучения социокультурной динамики Сургутского района, в целом его географическая и особенно историческая панорама остается малоизвестной.

«Этот исследовательский вакуум во многом восполняет «Географический словарь Сургутского района», подготовленный известным краеведом Иваном Прокопьевичем Захаровым, — комментирует доктор исторических наук Александр Иванович Прищепа. – Более трехсот названий населенных пунктов, рек, проток, озер, нефтяных месторождений и других географических пунктов нашли отражение в этой первой «Энциклопедии» нашего района.

Патриот родного края, проживший в Сургуте более пятидесяти лет, знающий историю этого региона не понаслышке, Иван Прокопьевич не ограничивает свое исследование географической тематикой. Особенностью его «Словаря» является тесная связь с социальной историей поселков, рыбоохотничьих хозяйств, артелей, колхозов и совхозов, нефтяных промыслов. Будущий историк края, преподаватель истории, студент вуза и ученик школы найдет в нем имена тех, кто осваивал этот прекрасный край и посвятил ему значительную часть жизни…».

Автор и составитель этого издания ни на что не претендует, никаких новых Еганов и Покамасов открывать он не собирается, тем более, что в книге названы далеко не все урочища, озера, речки, юрты, вахтовые и временные поселки. В районе несколько тысяч таких названий, а здесь немногим более трехсот информаций о старых и новых поселениях, о тех, которые теперь исчезли с географической карты, и о тех, которые появились вновь, о забытых водоемах и древних стоянках первых людей Югры.

Работа над созданием «Словаря» была многолетней (книга была издана в 1998 году на средства Внебюджетного экологического фонда Сургутского района), и, по мнению самого автора, интересной. Перебирая в памяти прожитые годы, он мысленно вновь побывал во многих сургутских селах, деревнях и юртах, вспомнил хороших людей, с которыми был знаком на протяжении десятилетий: «Вспомнились и пешие походы по служебным делам из Сургута до Чеускино и Майского лесоучастка, из Покура до Островного и Туполевских островов. Поездки на катерах по речкам Ивана Степановича, Пасолу, Куль-Егану в Покурском сельсовете, на обласах по Покамасу вместе с Василием Долгушиным, на шлюпке по Югану с Борисом Проводниковым. Прогулки по берегам протоки Сергушкиной с Александром Ивановым и братьями Замятиными, приключения в Кондрашкиной курье.

Запомнились дни и ночи, проведенные в Катесовской курье и Банновском бокале, на карасьих озерах по Казенной и Сухому Агану, берега Тром-Агана, где ловили язей и варили варку. А разве можно забыть верхнее устье Пеньковской протоки, где вместе с Александром Захаровым из РЭБ флота геологов закусывали «огненную воду» черной икрой и почти свежей стерлядью. А потом с ним же на его барже ГНБ-103 путешествовали по Юганской Оби, Покамасу и Тухте…».

Уважаемые читатели! В разделе «Старый Сургут» портала siapress.ru мы открываем рубрику под названием «Географический словарь Сургутского района». Уже в следующем выпуске вы встретитесь с названиями больших и малых населенных пунктов, рек и озер, охотничьих и рыбацких угодий. А также с названиями деревень, выселок и заимок, которые навсегда исчезли с современной географической карты района.