1989 год. Середина февраля. Поистине нет ни одной свободной минуты у 37-летнего Юрия Васильевича Неелова, председателя Сургутского райисполкома. К столь ответственным обязанностям мэра Сургутского района, члена бюро горкома КПСС добавились еще и заботы агитационные как кандидата в народные депутаты СССР.

14 февраля на заседании окружной избирательной комиссии по Сургутскому территориальному избирательному округу № 325 Юрий Васильевич Неелов и Владимир Матвеевич Точанский были официально зарегистрированы кандидатами. И уже 15 февраля состоялась первая встреча Неелова в трудовом коллективе центральной базы производственного обслуживания объединения «Обьнефтегазгеология». И так ежедневно — по две-три встречи в трудовых коллективах сургутских геологов.

Неслучайно Юрий Васильевич решил познакомиться с избирателями именно этого коллектива, который выдвинул его кандидатом в депутаты. Геологи трудятся в основном в Сургутском районе.

Коллективы встречали кандидата дружелюбно, знали — наш парень, родом из Салехарда, соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа, там прошли его детство и юность. Высшее «индустриальное» образование получил тоже на «месте», в областном центре.

Прежде чем уйти в комсомол, партию и политику, познал труд рабочего — работал механиком автобазы, начальником автоколонны Салехардского объединенного отряда.

Неелова, конечно же, волновали вопросы, связанные с их обустройством, а также рациональным использованием территории, лесных массивов. Неделей раньше Юрий Васильевич облетел несколько буровых бригад нефтеразведчиков.

— Главное, что заметил — это большой интерес не просто ко мне лично, а к человеку, который, возможно, будет представлять регион в высшем органе власти, — делился впечатлениями Юрий Васильевич. – Возросшая политическая и общественная активность наших советских людей радует и еще раз подчеркивает, как велика ответственность, которая возложена на меня как на кандидата в народные депутаты Союза Советских Социалистических Республик.

Пять лет, с 1986 по 1991 годы, Юрий Васильевич Неелов жил и работал в Сургуте. В 1994 году вернулся в родной Салехард, где шесть лет был главой Ямала.