В прошлом номере газеты «Новый Город» мы писали об открытии первого (учредительного) съезда представителей коренных народов автономного округа, который состоялся 10-11 августа 1989 года в городе Ханты-Мансийске.

В первый день были заслушаны доклады о положении коренных северных народностей округа в разных сферах и задачи создаваемой Ассоциации «Спасение Югры». А также прозвучали разного рода обсуждения и предложения.

11 августа съезд продолжил свою работу.

Как это было, вспоминает член правления ассоциации Петр Молданов:

«Это был горький форум, обнаживший язвы современного состояния людей, воды, земли, растительного и животного мира в нашем регионе. Почетный гость съезда, народная сказительница А. М. Конькова открыла его на своем родном языке и назвала такие вопиющие факты, что неуютно стало в зале. Заболело, заныло сердце. Я думаю, что и мать моя, от которой я остался ребенком-сиротой, тоже стала жертвой наших общих бед.

Собираясь на съезд, я еще здесь принял решение выступить, рассказать, какие планы у нашего кооператива «Ма Вутам» по возрождению родной земли. Своей задумкой поделился с Еремеем Айпиным, он одобрил мое решение, сказав, что люди меня поддержат.

Однако только на второй день мне предоставили слово, да и то по-русски, ссылаясь на недостаток времени. Все же приветствие я сказал на родном языке: «Выщя выэто-ты, ханты ех» — «Приветствую тебя, хантыйский народ». Дальше уж по-русски сообщил, что кооператив занимается обустройством заброшенных деревень. Что получить ханты угол где-то очень трудно. Вспомнил рассказы старожилов о том, что в 40-50-х годах в национальных Советах строили промысловику избу-пристанище, в котором он жил от силы два-три месяца. Незнание образа жизни ханты вызвало неверное решение местных властей – предложить рыбакам и охотникам продать жилье. И продали, оставшись без угла в своем родном селе. Спросил, что же нам дали покорители края? Многодетные семьи и вдовы в Сургуте и вокруг него ютятся в халупах, по углам. Получить благоустроенное жилье для нас – проблема почти невыполнимая.

Делегация из Русскинских попросила предъявить фотографии, свидетельствующие о неразумном хозяйничанье в Кочевых Тром-Аганской геофизической экспедиции. Я и оставил их в президиуме.

Подавляющее большинство участников съезда были коренной национальности. Яков Нимперов из Пима говорил только на ханты, переводил его Еремей Айпин. Мы, как принято считать, необразованные, неграмотные, можем говорить по-русски, а вот «старший брат» не знает нашего языка.

Были и еще ораторы, которые пытались говорить по-своему. И, честное слово, даже странно оказалось слышать родную речь, ведь основательно мы свой язык подзабыли.

Запомнились выборы президента. Кандидаты Еремей Айпин, Василий Сондыков попросили самоотвод. А молодая Татьяна Гоголева сама вызвалась возглавлять наше движение. Правда, потом попросилась выступить ее мать, призывая подумать, прежде чем отдать голоса за ее молодую дочь. Пожилая женщина тревожилась. Но мы обратились к Татьяне снова. Она подтвердила свое решение.

Ее и выбрали единодушно президентом ассоциации «Спасение Югры», при этом предложили высказать свою программу.

Словом, чем-то реальным повеяло на этом съезде. Может быть, слова воплотятся в дела. Мы все этого очень хотим».