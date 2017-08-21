16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,6325   EUR  70,3604  

​«Это был горький форум…»

Фото Gogoleva-tatyana.ru
Фото Gogoleva-tatyana.ru

В прошлом номере газеты «Новый Город» мы писали об открытии первого (учредительного) съезда представителей коренных народов автономного округа, который состоялся 10-11 августа 1989 года в городе Ханты-Мансийске.

В первый день были заслушаны доклады о положении коренных северных народностей округа в разных сферах и задачи создаваемой Ассоциации «Спасение Югры». А также прозвучали разного рода обсуждения и предложения.

11 августа съезд продолжил свою работу.

Как это было, вспоминает член правления ассоциации Петр Молданов:

«Это был горький форум, обнаживший язвы современного состояния людей, воды, земли, растительного и животного мира в нашем регионе. Почетный гость съезда, народная сказительница А. М. Конькова открыла его на своем родном языке и назвала такие вопиющие факты, что неуютно стало в зале. Заболело, заныло сердце. Я думаю, что и мать моя, от которой я остался ребенком-сиротой, тоже стала жертвой наших общих бед.

Собираясь на съезд, я еще здесь принял решение выступить, рассказать, какие планы у нашего кооператива «Ма Вутам» по возрождению родной земли. Своей задумкой поделился с Еремеем Айпиным, он одобрил мое решение, сказав, что люди меня поддержат.

Однако только на второй день мне предоставили слово, да и то по-русски, ссылаясь на недостаток времени. Все же приветствие я сказал на родном языке: «Выщя выэто-ты, ханты ех» — «Приветствую тебя, хантыйский народ». Дальше уж по-русски сообщил, что кооператив занимается обустройством заброшенных деревень. Что получить ханты угол где-то очень трудно. Вспомнил рассказы старожилов о том, что в 40-50-х годах в национальных Советах строили промысловику избу-пристанище, в котором он жил от силы два-три месяца. Незнание образа жизни ханты вызвало неверное решение местных властей – предложить рыбакам и охотникам продать жилье. И продали, оставшись без угла в своем родном селе. Спросил, что же нам дали покорители края? Многодетные семьи и вдовы в Сургуте и вокруг него ютятся в халупах, по углам. Получить благоустроенное жилье для нас – проблема почти невыполнимая.

Делегация из Русскинских попросила предъявить фотографии, свидетельствующие о неразумном хозяйничанье в Кочевых Тром-Аганской геофизической экспедиции. Я и оставил их в президиуме.

Подавляющее большинство участников съезда были коренной национальности. Яков Нимперов из Пима говорил только на ханты, переводил его Еремей Айпин. Мы, как принято считать, необразованные, неграмотные, можем говорить по-русски, а вот «старший брат» не знает нашего языка.

Были и еще ораторы, которые пытались говорить по-своему. И, честное слово, даже странно оказалось слышать родную речь, ведь основательно мы свой язык подзабыли.

Запомнились выборы президента. Кандидаты Еремей Айпин, Василий Сондыков попросили самоотвод. А молодая Татьяна Гоголева сама вызвалась возглавлять наше движение. Правда, потом попросилась выступить ее мать, призывая подумать, прежде чем отдать голоса за ее молодую дочь. Пожилая женщина тревожилась. Но мы обратились к Татьяне снова. Она подтвердила свое решение.

Ее и выбрали единодушно президентом ассоциации «Спасение Югры», при этом предложили высказать свою программу.

Словом, чем-то реальным повеяло на этом съезде. Может быть, слова воплотятся в дела. Мы все этого очень хотим».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

21 августа в 10:05, просмотров: 1768, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Парад народов

​Парад народов
Что читают в Республике Марий Эл, о чём писал Чингиз Айтматов и кто такой Ижик — расскажут на выставке в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина
Надежда Макаренко Сегодня в 09:49
252 4
«Порт» Шрёдингера

«Порт» Шрёдингера
Ни жив ни мёртв? С чем встречает свой первый юбилей главная молодежная площадка Сургута
Надежда Макаренко 17 ноября в 11:00
510 4
«Не прогибаться ни под какие обстоятельства»

«Не прогибаться ни под какие обстоятельства»
Заведующий КЦ «Порт» Юрий Семенков рассказал, с какими успехами и проблемами культурный центр встречает первый юбилей
Надежда Макаренко 17 ноября в 11:56
448 1
«Канцелярия поработила здравый смысл»

«Канцелярия поработила здравый смысл»
Автор создания и куратор деятельности КЦ «Порт», бывший начальник учреждения Сергей Нестеров — о том, как возник культурный центр и какие у него перспективы
Надежда Макаренко 17 ноября в 11:38
474 2
​Наталья Куксенко: «Если перерасчёт не выгоден для пенсионера, мы его не делаем»

​Наталья Куксенко: «Если перерасчёт не выгоден для пенсионера, мы его не делаем»
По большей части обработанных нами заявлений пенсии увеличились
Лилия Сулейманова 18 ноября в 11:11
499 1
​Сила противодействия

​Сила противодействия
Борьба с экстремизмом стала одной из главных тем форума «Югра многонациональная»
Артем Мазнев 18 ноября в 10:16
362 1
​Сургутская неделя. За всё хорошее

​Сургутская неделя. За всё хорошее
И против газопроводов, пробок и мусора
Василий Мирский 17 ноября в 18:12
658 4
​Владимир Якушев: «Наше большое преимущество – преемственность в управлении регионом»

​Владимир Якушев: «Наше большое преимущество – преемственность в управлении регионом»
О жилищном строительстве, молодежи, межбюджетных отношениях и главной проблеме Тюменской области — в эксклюзивном интервью СИА-ПРЕСС
Дмитрий Щеглов 17 ноября в 14:10
645 1
​Алексей Савенков: «Незаконные свалки в районе возникают постоянно»

​Алексей Савенков: «Незаконные свалки в районе возникают постоянно»
Артем Мазнев 17 ноября в 11:34
419 0
​Не дайте в детях погубить веру в справедливость

​Не дайте в детях погубить веру в справедливость
Но…Нам дали утешительный приз – чайный сервиз на 12 персон для 17 детей и двоих взрослых!
Эльмира Гатауллина, сургутянка 17 ноября в 10:21
1258 48
Ответы администрации города по ситуации с «РКЦ ЖКХ» // ДОКУМЕНТ

Ответы администрации города по ситуации с «РКЦ ЖКХ» // ДОКУМЕНТ
В редакцию СИА-ПРЕСС пришел ответ на официальный запрос. Публикуем его полностью
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 17:01
1771 9
​Голосующей аудитории siapress.ru тема криптовалют не интересна // ИНФОГРАФИКА

​Голосующей аудитории siapress.ru тема криптовалют не интересна // ИНФОГРАФИКА
Лишь 1,6 процента респондентов заявили, что зарабатывают на этом
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 14:42
295 0
Редакция СИА-ПРЕСС

​От редакции. Казус Трубецкого-Бражникова
Может ли чиновник такого ранга подобным образом говорить с кем-либо вообще, пусть даже «злым хейтером»? Нет. Он должен был пожать человеку руку, выслушать, не перебивая, потом спокойно высказать свое мнение
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 14:35
1089 14
​«Эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке»

​«Эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке»
История, рассказанная на странице думы Сургута «ВКонтакте»
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 12:24
769 6
Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?

Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?
Немножко редакции, немножко вставок, и очередной хит о героических буднях пана головы готов. Ладно, хоть не все вырезал. Но и тут видно, как «херой» Трубецкой злого хейтера одолел
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 16 ноября в 09:22
977 9
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой встретился с комментатором портала siapress.ru // ВИДЕО

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой встретился с комментатором портала siapress.ru // ВИДЕО
Редакция СИА-ПРЕСС 15 ноября в 21:36
1971 44
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика