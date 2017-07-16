Такие старые слова. Видите «куржак» — идите в «куропаткин чум».

КуржАк — иней. «Был предрассветный час. В мглистом небе стояла звезда. Проснувшийся на березе ворон каркнул, взмахнул крылом, и, как лебяжий пух, посыпался с ветвей куржак». Пример образного использования слова: «…Я другого, высшего, а не вашего поколения, ибо и под куржаком горит в голове моей огонь неугасимый».

КУрник — пирог с птицей.

КуропАткин чум — место ночевки в пути в снежном укрытии.

КурьЯ — залив с отлогим берегом, имеющий стрелку, которая постепенно смывается водой.

КурЯмать, курЯмает — трясет, лихорадит.

КусАть — раздражать кожу тканью одежды при ее соприкосновении с телом. «Ну, как новая рубаха — не кусает?»

КусОк не кАтится — не хочется есть. О состоянии человека, которого попрекают тем, что содержат его.

КУхня — флигель. «При мне никого не было. Мама была на кухне (флигеле)».

КухтА — снег на ветвях деревьев, кустов. «В январское глухозимье лес, облепленный белыми шапками кухты, выглядит застывшим и холодным. Нижние ветви могучих кедров, елей и пихт под тяжестью кухты опущены и прижаты к земле».

КУча малА — детская и молодежная забава, когда все играющие барахтаются в одной общей куче. «Здесь, на начинавшем таять снегу, настилалась солома, и при блеске весеннего солнца собирались молодые люди обоего пола, пели, играли — самая обыкновенная игра носила характерное название «куча мала».

КУшник — обитатель лесной избушки, нанимавшийся для обслуживания путников на проезжих таежных дорогах.

Кушниковы – одна из наиболее распространенных фамилий русских старожилов Сургутского края