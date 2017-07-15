16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,6196   EUR  68,1409  

​Рыбное время — 535 776 часов 00 минут

75 лет назад Сургутская консервная фабрика выдала первую продукцию, но в середине 2000-х мы потеряли это производство

14 июля 1942 года Сургутское бюро райкома партии и райисполком приняли специальное постановление о строительстве рыбоконсервного завода на базе оборудования эвакуированной из Одессы консервной фабрики им. В. И. Ленина.

Пожалуй, самое главное по значимости производственное предприятие Сургутского района расположилось на Черном Мысу в самом начале улицы Народной (позже она стала Центральной, в настоящее время — Мелик-Карамова) и в конце 1942 года выдало первую продукцию.

Военное лихолетье принесло тяжелые потери и суровые испытания. В годы Великой Отечественной войны предприятие проводило на фронт многих своих тружеников. На смену опытным рыбакам, ушедшим на фронт, пришли женщины, старики, подростки, от труда которых зависело обеспечение продовольствием как армии, так и тыла. И, тем не менее, только за один 1943 год было выработано свыше одного миллиона банок консервов. А всего за военные годы добыто 280 тысяч центнеров рыбы. Стоит ли говорить, ценой каких усилий были достигнуты эти результаты!

О самоотверженной работе сургутянок в годы войны говорит и такой случай: поздней осенью звено из пяти женщин тянули стрежевой невод. Невод зацепился за корягу и нужно было прыгнуть в студеную, покрытую тонкой коркой льда, воду. Отчаянно члены звена бросились в реку, потом долго не могли унять озноб и слезы.

В 1944 году поступил на консервную фабрику учеником токаря Николай Бакшеев. Впоследствии работал токарем, машинистом в механическом цехе. Как он рассказывал, трудился по 14 часов: восемь стоял за токарным станком, еще в течение шести вместе с другими выполнял разные работы — грузил на пароход консервы, выгружал соль, рыбу, каменный уголь. Приходилось также заниматься заготовкой дров для котельной и сена.

В военное лихолетье начала работать на рыбозаводе уроженка села Тундрино Сургутского района, 15-летняя Люба Федулова. В первый год трудовой деятельности ее вместе с другими молодыми рабочими направили на участок Урьевы, где проходили обучение подледному лову. «Занимались также лесозаготовками, — пишет в своих воспоминаниях Любовь Васильевна, — предприятию требовалось топливо для консервного цеха. Словом, полгода — в тайге, где зимой велась валка леса, вывозка древесин к штабелям. Молодежь возила плоты, чтобы вести сплав, когда поднималась вода».

Старались выполнять поставленные нормы и спецпереселенцы-калмыки. Более того, они научили сургутских рыбообработчиков морозить рыбу летом льдосолевым способом.

К 1944 году были построены и внедрены восемь рыбоучастков, дополнительно открыто более 30 рыбоприемных пунктов, четыре сетепосадочные мастерские. В этом же году консервное производство Сургута, Локосовский и Сытоминский рыбозаводы объединились в одно предприятие — Сургутский рыбоконсервный завод.

В 1951 году предприятию был присвоен статус рыбокомбината. Началась его реконструкция, связанная с именами инженеров-супругов Эмили Бернардовны Русецкой и Владимира Алексеевича Кулешова. Вошел в строй новый консервный цех. В 1965 году справил новоселье жестяно-баночный. Были построены мощный холодильник, механический цех, цех горячего копчения, кулинарный. К этому времени в составе Сургутского рыбоконсервного комбината находилось пять рыбоучастков и шесть цехов.

Рыбокомбинат из года в год превращался в современное рыбоперерабатывающее предприятие. Главными видами его деятельности являлись переработка рыбы и производство рыбной продукции.

За годы его существования ассортимент выпускаемой продукции достигал более ста наименований. Из цехов комбината в торговую сеть города поступала рыба свежемороженая, соленая и солено-пряная, холодного и горячего копчения, балычная, рыбная кулинария, фаршевая продукция, полуфабрикаты, пресервы — рыба в различных заливках, консервы и многое другое.

Пик производства рыбной промышленности приходится на 1976-1980 годы, когда оно составило 50 711 тысяч условных банок.

В мае 1993 года Сургутский рыбоконсервный комбинат был преобразован в открытое акционерное общество. Однако экономический кризис неумолимо вовлекал его в свою орбиту. Отечественных производителей серьезно потеснили зарубежные поставщики продовольствия.

26 августа 2003 года ОАО «Рыбокомбинат» было выставлено на аукцион.

Сегодня, к сожалению, в числе предприятий пищевой промышленности округа Сургутский рыбокомбинат уже не значится — он был закрыт в 2004 году.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

15 июля в 11:29, просмотров: 3761, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
16 июля в 09:49
Так демократично его закрыли , впрочем как молзавод... в период становления "демократии" , когда у "руля" стояли нынешние поборники демократии, те кто сейчас призывают нас "катятся и платить", те кто говорит что "Сталин - это зло", что сейчас правит кровавый мордер. Кто свалил за рубеж и оттуда пытается нас учить...
где они были когда разрушали то что построено не ими и полезное сейчас было бы?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​АРХИ – важный вопрос

​АРХИ – важный вопрос
Уж если в XVI веке смогли составить стратегию всерьез и надолго, что мешает сделать это сейчас?
Сергей Антонов Сегодня в 14:21
191 1
​Уроки для всех

​Уроки для всех
Сургутян приглашают на занятия в армянскую воскресную школу
Лилия Сулейманова Сегодня в 10:50
328 0
​«Как-нибудь выкрутимся, Володя»

​«Как-нибудь выкрутимся, Володя»
Первая встреча с Александром Усольцевым предопределила дальнейшую судьбу Богданова
Людмила Захарова 14 октября в 14:12
1669 0
​Генералы нефтяного гиганта

​Генералы нефтяного гиганта
Сургутнефтегазом всегда руководили профессионалы, но так, как диктовало время
Людмила Захарова 14 октября в 10:23
1474 0
​Сургутская власть потратила 1,3 млн рублей, чтобы перепроектировать третий этаж администрации

​Сургутская власть потратила 1,3 млн рублей, чтобы перепроектировать третий этаж администрации
Слухи об «элитном ремонте» этой части Энгельса, 8, начинают подтверждаться
Артем Мазнев, Дмитрий Щеглов 13 октября в 17:24
1648 8
​Активисты ОНФ в Югре подвели итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» в Сургуте

​Активисты ОНФ в Югре подвели итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» в Сургуте
Сургут, всего за два года сумел сделать колоссальный рывок с 56 на 13 место
Александра Соснина 13 октября в 17:16
434 0
​Сургутнефтегаз для города — это...

​Сургутнефтегаз для города — это...
Мнения известных сургутян о том, что компания значит для Сургута
Артем Мазнев 13 октября в 16:16
858 0
​Владимир Богданов: «Многие думают, что мы сидим на озёрах нефти и купаемся в деньгах»

​Владимир Богданов: «Многие думают, что мы сидим на озёрах нефти и купаемся в деньгах»
Интервью о том, какие цели и задачи ставил перед собой руководитель Сургутнефтегаза Владимир Богданов
Беседовала Ирина Ленькина 13 октября в 15:16
2399 1
​Строить и жить помогает

​Строить и жить помогает
От детских садов до дворца искусств: что подарил городу Сургутнефтегаз
Надежда Макаренко 13 октября в 14:49
358 1
​Рубль бережёт. Сургутнефтегаз как экономическое чудо России

​Рубль бережёт. Сургутнефтегаз как экономическое чудо России
В 2016 году Сургутнефтегаз стал единственной в мире (!) публичной нефтекомпа­нией, которая на фоне падения цен на сырье принесла инвесторам положительную доходность.
Дмитрий Щеглов 13 октября в 14:01
1589 0
Сургутнефтегаз вдохновляет на новые победы и свершения

Сургутнефтегаз вдохновляет на новые победы и свершения
Сердечно поздравляю Вас, коллектив и ветеранов ОАО «Сургутнефтегаз» с 40-летием со дня его создания!
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области 13 октября в 13:17
339 0
Нефть и газ заложили мощный фундамент в промышленное освоение Сибири

Нефть и газ заложили мощный фундамент в промышленное освоение Сибири
Желаю Вам, Владимир Леонидович, и всему вашему огромному коллективу счастья, здоровья, успехов и исполнения самых смелых планов!
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 13 октября в 13:06
302 1
Работать в дружном коллективе «Сургтунефтегаза» всегда считалось большой честью и высокой привилегией

Работать в дружном коллективе «Сургтунефтегаза» всегда считалось большой честью и высокой привилегией
Здоровья вам и высоких профессиональных достижений!
Вадим Шувалов, глава города Сургута 13 октября в 12:58
394 0
Сегодня ОАО «Сургутнефтегаз» по праву считается гарантом экономического благополучия

Сегодня ОАО «Сургутнефтегаз» по праву считается гарантом экономического благополучия
Выражаю самые теплые и искренние слова благодарности всему коллективу компании!
Максим Нигматуллин и.п. главы администрации сургутского района 13 октября в 12:46
460 0
40 лет Сургутнефтегаз является лидером по добыче нефти

40 лет Сургутнефтегаз является лидером по добыче нефти
Желаю всем сотрудникам и руководству компании доброго здоровья, стабильности и благополучия!
Анатолий Сименяк, Председатель думы Сургутского района 13 октября в 12:34
716 0
С успехами и достижениями Сургутнефтегаза связана жизнь и благополучие многих людей

С успехами и достижениями Сургутнефтегаза связана жизнь и благополучие многих людей
Желаю всему коллективу ОАО «Сургутнефтегаз» новых рекордов и стабильного развития, здоровья, счастья, процветания, успехов, свершения задуманного и удачи!
Галина Шестакова, главный врач БУ «Сургутская окружная клиническая больница» 13 октября в 12:29
332 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика