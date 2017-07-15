​Рыбное время — 535 776 часов 00 минут

14 июля 1942 года Сургутское бюро райкома партии и райисполком приняли специальное постановление о строительстве рыбоконсервного завода на базе оборудования эвакуированной из Одессы консервной фабрики им. В. И. Ленина.

Пожалуй, самое главное по значимости производственное предприятие Сургутского района расположилось на Черном Мысу в самом начале улицы Народной (позже она стала Центральной, в настоящее время — Мелик-Карамова) и в конце 1942 года выдало первую продукцию.

Военное лихолетье принесло тяжелые потери и суровые испытания. В годы Великой Отечественной войны предприятие проводило на фронт многих своих тружеников. На смену опытным рыбакам, ушедшим на фронт, пришли женщины, старики, подростки, от труда которых зависело обеспечение продовольствием как армии, так и тыла. И, тем не менее, только за один 1943 год было выработано свыше одного миллиона банок консервов. А всего за военные годы добыто 280 тысяч центнеров рыбы. Стоит ли говорить, ценой каких усилий были достигнуты эти результаты!

О самоотверженной работе сургутянок в годы войны говорит и такой случай: поздней осенью звено из пяти женщин тянули стрежевой невод. Невод зацепился за корягу и нужно было прыгнуть в студеную, покрытую тонкой коркой льда, воду. Отчаянно члены звена бросились в реку, потом долго не могли унять озноб и слезы.

В 1944 году поступил на консервную фабрику учеником токаря Николай Бакшеев. Впоследствии работал токарем, машинистом в механическом цехе. Как он рассказывал, трудился по 14 часов: восемь стоял за токарным станком, еще в течение шести вместе с другими выполнял разные работы — грузил на пароход консервы, выгружал соль, рыбу, каменный уголь. Приходилось также заниматься заготовкой дров для котельной и сена.

В военное лихолетье начала работать на рыбозаводе уроженка села Тундрино Сургутского района, 15-летняя Люба Федулова. В первый год трудовой деятельности ее вместе с другими молодыми рабочими направили на участок Урьевы, где проходили обучение подледному лову. «Занимались также лесозаготовками, — пишет в своих воспоминаниях Любовь Васильевна, — предприятию требовалось топливо для консервного цеха. Словом, полгода — в тайге, где зимой велась валка леса, вывозка древесин к штабелям. Молодежь возила плоты, чтобы вести сплав, когда поднималась вода».

Старались выполнять поставленные нормы и спецпереселенцы-калмыки. Более того, они научили сургутских рыбообработчиков морозить рыбу летом льдосолевым способом.

К 1944 году были построены и внедрены восемь рыбоучастков, дополнительно открыто более 30 рыбоприемных пунктов, четыре сетепосадочные мастерские. В этом же году консервное производство Сургута, Локосовский и Сытоминский рыбозаводы объединились в одно предприятие — Сургутский рыбоконсервный завод.

В 1951 году предприятию был присвоен статус рыбокомбината. Началась его реконструкция, связанная с именами инженеров-супругов Эмили Бернардовны Русецкой и Владимира Алексеевича Кулешова. Вошел в строй новый консервный цех. В 1965 году справил новоселье жестяно-баночный. Были построены мощный холодильник, механический цех, цех горячего копчения, кулинарный. К этому времени в составе Сургутского рыбоконсервного комбината находилось пять рыбоучастков и шесть цехов.

Рыбокомбинат из года в год превращался в современное рыбоперерабатывающее предприятие. Главными видами его деятельности являлись переработка рыбы и производство рыбной продукции.

За годы его существования ассортимент выпускаемой продукции достигал более ста наименований. Из цехов комбината в торговую сеть города поступала рыба свежемороженая, соленая и солено-пряная, холодного и горячего копчения, балычная, рыбная кулинария, фаршевая продукция, полуфабрикаты, пресервы — рыба в различных заливках, консервы и многое другое.

Пик производства рыбной промышленности приходится на 1976-1980 годы, когда оно составило 50 711 тысяч условных банок.

В мае 1993 года Сургутский рыбоконсервный комбинат был преобразован в открытое акционерное общество. Однако экономический кризис неумолимо вовлекал его в свою орбиту. Отечественных производителей серьезно потеснили зарубежные поставщики продовольствия.

26 августа 2003 года ОАО «Рыбокомбинат» было выставлено на аукцион.

Сегодня, к сожалению, в числе предприятий пищевой промышленности округа Сургутский рыбокомбинат уже не значится — он был закрыт в 2004 году.