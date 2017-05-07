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​Плевать в колодец не спеши

Как сургутяне обходились без водопровода

- Жители пользуются водой из притоки Оби речки Бардаковки, возя в бочках (зимой), а большей частью носят прямо в ведрах на коромыслах», - отчитывался уездный исправник Сургута Григорий Пирожников в 1915 году.

Воду для питья и бытовых нужд брали также из Саймы.

С двадцатых годов прошлого столетия на улице Мартовской (так она называлась с двадцатых годов прошлого столетия, ранее именовалась Кайдалова, в глубокой древности – Кладбищенской) работала первая сургутская водокачка. «Услугами» водокачки пользовались почти все «верховские» жители старого Сургута.

В начале 30-х годов еще одну водокачку соорудили на территории районной больницы построенной здесь в 1929 году на Николаевской улице (ныне улица Республики).

В давние времена в конце улицы Свободы выкопали колодец, в котором была чистая питьевая вода, этим колодцем пользовалось все население. И лишь немногие жители имели свои личные колодцы. Однажды такое строительство привело к страшной беде, о которой до сих пор помнят старожилы. А дело было так. 9 июля 1969 года на той же улице Свободы под номером семь семья Окладниковых у себя в ограде выкопали колодец. Когда работы были закончены, и появилась вода, решили почистить его. Первым в свой «забой» спустился хозяин – Андриан Федорович. Спустился – и сразу затих. На помощь ему поспешила супруга – Таисия Петровна. Спустилась – и опять тишина. Закричали дети – девочки, стали звать на помощь.

Прибежал сосед, чтобы узнать, в чем дело: люди уходят на глубину и не возвращаются, никакой работы не видно и не слышно. Полез и он в яму – и тоже с концом. Собрались люди. Решили отпустить на веревках одного смельчака – Владислава Домашова. На небольшой глубине, почуяв удушливый запах, он мгновенно подал сигнал бедствия. Его тут же подняли на поверхность.

- Нечем дышать, газ, - сказал и почти потерял сознание. Его отправили в больницу.

Потом позвали рабочих нефтебазы с противогазами. Спустились они на дно колодца и обнаружили там мертвых людей. Они отравились болотным газом.

Эта трагедия всполошила весь Сургут. Смертоносный колодец засыпали, а потом и дом снесли. Сейчас на том месте стоит огромный магазин «Океан», каким-то своим углом он прикрыл ту самую яму, в которой оборвались три жизни.

1 декабря 1976 года в результате реорганизации цеха пароводоснабжения и канализации НГДУ «Сургутнефть» создается управление тепловодоснабжения и канализации (УТВК), переименованное в 1980 году в Управление водоснабжения и канализации (УВиК) ПО «Сургутнефтегаз» (впоследствии ОАО «Сургутнефтегаз».

1 августа 1996 года в связи с передачей имущества УВиК ОАО «Сургутнефтегаз» в муниципальную собственность города Сургута управление водоснабжения и канализации ОАО «Сургутнефтегаз» преобразовано в управление «Горводоканал» ГМУП «Сургутжилкомхоз».

20 августа 1998 года – в городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» путем выделения его из состава головного муниципального унитарного предприятия «Сургутжилкоомхоз».

В современном Сургуте до сих пор кое-где сохранились колодцы, и в случае сбоев в системе городского водоснабжения приходят на помощь горожанам.

Кстати: Когда-то внутригородские сургутские водоемы называли голубым ожерельем Сургута. Некогда живописные берега, песчаные отмели с кристально чистой водой сейчас превращены в накопитель металлолома, гниющего леса и разного хлама, речки - в грязные канавы, в которые город сбрасывает свои отходы. Если бы кто-то из предков сургутских казаков мог вернуться в наше время, он, конечно, не узнал бы родных мест.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 515, комментариев: 0


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