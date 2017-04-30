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​Лампочка до Ильича

Как в Сургуте обходились без электрического света

Первая электростанция в Сургуте была построена в 1957 году и служила поселянам семь лет
Первая электростанция в Сургуте была построена в 1957 году и служила поселянам семь лет

Современному человеку сложно представить, как же раньше люди обходились без электроэнергии. После того как в России появилось электричество, потребовалось более 70 лет, чтобы первая лампочка загорелась в избах далекого от цивилизации таежного поселка.

Небольшая дизель-генераторная станция в Сургуте начала работать в 1957 году.

Ее на берегу Саймы сургутяне строили всем миром. Но на электростанции время от времени возникали пожары – и жители поселка на два-три месяца оставались без света, применяли керогазы, керосинки и керосиновые лампы, как и ранее. Сургутяне слыхом не слыхивали о каких-либо электрических бытовых холодильниках. Каждая семья где-то под навесом, в амбаре или сарае имела свой погреб (яму), который весной заполняли снегом. Он не таял все лето. В погребе всегда было холодно. Там держали разные продукты питания. Бытует мнение, что старинный погреб со снегом надежнее самого современного холодильника. Рыба, например, оставалась свежей целый месяц. Вечерами сургутяне освещали свое жилище керосиновой лампой - ребятишки выполняли школьные домашние задания, хозяйки занимались рукоделием, а мужики плели рыболовные сети. Сложнее было медицинским работникам во время операции.

В годы войны и первое послевоенное время в Сургуте трудился замечательный хирург – Владимир Петрович Пантеровский. Скольким людям он спас жизнь!

Владимир Петрович делал самые сложные по тем временам операции. И в каких условиях – при свете керосиновых ламп! На смену Пантеровскому приехала молодой врач-хирург Людмила Андреевна Груздова. И ей приходилось оперировать при свете керосиновой лампы, и при ней инструмент и материалы стерилизовали в автоклавах, которые «работали» на сосновых да березовых чурочках. Позже, когда прибыли геологи, в операционную поставили аккумуляторы, от которых во время операции зажигали 12-вольтовые лампочки.

- Когда я работал хирургом в Сургутской районной больнице, - рассказывал Юрий Алексеевич Плетенев, - ассистировать мне нередко приходилось Анне Сергеевне Менщиковой. Частенько во время операции гас свет, и Анна Сергеевна носила с собой обыкновенный карманный фонарик. Она светила им в самый очаг оперируемого органа. Операция всегда заканчивалась благополучно. Вот такой у нее был волшебный фонарик.

Зимой 1964 года ветхая сургутская электростанция сгорела.

Дизельная электростанция рыбоконсервного комбината мощностью 800 кВт не могла справиться с выпавшей на ее долю нагрузкой, так как потребность поселка составляла 1400 кВт. Из-за технических неполадок и нерегулярного снабжения горючим зимой 1965 года шесть раз были разморожены трубы отопления в районном Доме культуры, не работали пищекомбинат, типография и другие организации. Между тем на предприятиях и стройках имелось немало мелких дизельных электростанций, мощность которых значительно превышала потребность владельцев.

Пленум Сургутского РК КПСС в июне 1965 года сформулировал задачу: «Вопрос обеспечения электроэнергией п. Сургут возможно решить с установкой и монтажом энергопоезда, который приходит в НПУ «Сургутнефть». Не следует распылять государственные деньги на строительство мелких энергобаз, в частности на строительство дизельэлектростанций».

В декабре 1966 года город получил электрическое освещение от нового энергопоезда. Тогда же началось строительство ЛЭП-500 Тюмень-Сургут.

18 января 1970 года закончилось строительство перехода ЛЭП-500 Тюмень-Сургут через реку Обь в районе Сайгатино. Энергия Тюменской ТЭЦ пришла в Сургут. Эту большую стройку осуществила мехколонна № 14, которой руководил Игорь Киртбая. Но пуск линии проблему не ликвидировал, ведь электроэнергия была необходима всей области. Тем более, что ввод линии в эксплуатацию оказался делом весьма дорогостоящим.

22 декабря 1972 года вступил в строй первый блок Сургутской ГРЭС мощностью 210 тысяч киловатт. Второй блок дал ток в конце августа 1977 года, третий – 19 декабря 1973 года.

В настоящее время сургутский энергоузел, состоящий из двух электростанций, - крупнейший в мире. Энергия нашего города поступает на все месторождения Западной Сибири, на Урал, в другие регионы страны.

Фото из архива автора


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30 апреля в 13:34, просмотров: 4179, комментариев: 0


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