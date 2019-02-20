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​В Европе эпидемия кори. Что это за заболевание и ждать ли вспышку в Сургуте?

Объявление на дверях сургутской поликлиники № 2
Объявление на дверях сургутской поликлиники № 2

В Европе по данным на февраль 2019 года находится более 82 тысяч человек, заразившихся корью. Это рекордное число за последние десять лет. Только за последние два года число инфицированных увеличилось в 15 раз. Наибольшее число заболевших находится в Украине (1 209 на млн населения) и Грузии (580 на млн населения).

Россия в рейтинге стран занимает шестое место по уровню инфицированности корью — на миллион населения приходится 17 заболевших. При этом заболеваемость в стране повышается — показатель вырос в 3,5 раза за год. Такую статистику представила в отчете Всемирная организация здравоохранения.

В Сургуте с начала 2019 года был зафиксирован один случай завозной кори из Казахстана. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Югре Александра Абъятова.

О том, почему родители маленьких сургутян отказываются от вакцинации против кори, и к чему ведет халатное отношение к прививке, рассказала врач-педиатр высшей категории Сургутской городской клинической поликлиники № 4 Ольга Сазонова:

— Какие территории России наиболее проблемные по числу заболевших корью?

— За последние два месяца в стране число заболевших корью достигло 2 538 человек. Год назад за тот же период было зафиксировано 725.

С 29 января в Москве закрыли две школы из-за эпидемической ситуации. На Ямале в феврале уже три заболевших — вахтовик, приехавший из Ижевска, молодой человек, ранее имевший контакт с больным корью еще до прибытия в регион, и еще один пациент в Новом Уренгое. В Санкт-Петербурге было зарегистрировано за декабрь-январь 54 случая. На территориях близких к Московской области также фиксируют вспышки кори — например, в Ивановской области уже четыре заболевших.

— Почему именно в этих районах происходят вспышки кори?

— Причины заболеваемости просты — большое количество людей едут с проблемных стран: Украины, Грузии, Таджикистана.

Кроме того, снизилась иммунологическая прослойка, сейчас нет необходимых 90 процентов привитых детей, потому что родители часто отказываются от вакцинации.

— Почему родители не прививают детей от кори?

— Чаще всего семьи не объясняют причины отказа. Но когда озвучивают повод, в основном ссылаются на религиозные принципы.

В случае отказа мы проводим беседы с родителями, иногда это помогает. Но на собственном опыте могу сказать, что отказов единицы. Чтобы убедить родителей-антипрививочников, бывает достаточно назвать возможные осложнения после кори.

— Насколько действенна вакцина?

— Вообще дети проходят вакцинацию в год и ревакцинацию — в шесть лет перед школой. Во взрослом возрасте нужно прививаться каждые 15 лет. Пройти процедуру можно по полису ОМС в поликлинике. Обращу внимание, что вакцина — единственный способ защиты от кори.

Кстати, прививают население живой вакциной.

— Как передается корь?

— Воздушно-капельным путем. Но вирус очень контагиозный (заразный — прим.ред.). Если больной корью зайдет в многоэтажный дом, даже на 25-м этаже человек может заразиться.

Кроме того, заразиться может и ребенок от матери трансплацентарным путем (внутриутробным — прим.ред.). Если мать заболеет корью в третьем семестре беременности, это может вызвать серьезные нарушения в развитии плода.

Но чаще всего корью болеют дошкольники.

— Чем страшна корь?

— Своими последствиями и заразностью. Вообще заболевание начинается как ротавирусная инфекция — повышается температура до 40°C, появляется заложенность носа, сухой кашель. После возникает конъюнктивит, опухают веки, голос становится хриплым, появляется точечная сыпь. Далее на слизистой щек появляются мелкие белесые пятнышки, окруженные узкой красной каймой.

Сыпь при кори. Фото: Ирина Лободанова, ptzgovorit.ru.

При заболевании возможны тяжелые осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, среди них: ларингит, стеноз гортани, бронхит, отит, пневмония, воспаление среднего уха и лимфоузлов, энцефалит, гепатит и многие другие заболевания.

— Как проходит лечение и всегда ли больных корью госпитализируют?

— Прежде чем начать лечение, нужно правильно поставить диагноз — это может сделать только врач. Поэтому в случае обнаружения симптомов кори необходимо вызвать медика.

Лечение кори — симптоматическое, включает отхаркивающие препараты, противовоспалительные аэрозоли для облегчения воспалительных процессов дыхательных путей и другие лекарства по назначению врача. Однако препаратов для специфического лечения кори не сущесвтует. После обращения в медучреждение выздоровление занимает около двух недель. Госпитализируют пациентов только в случае осложнений.


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Сегодня в 16:55, просмотров: 300, комментариев: 0


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