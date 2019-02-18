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Почему анализы нужно сдавать утром?

Отвечает врач клинической лабораторной диагностики Сургутской ОКБ

Фото: siapress.ru. И. Швец
Фото: siapress.ru. И. Швец

«Ладно что кровь рано утром на анализы сдаем. Но почему нужно сдавать на исследования первую утреннюю мочу? Чем плоха вторая или вечерняя?» — с таким вопросом сургутянка обратилась в редакцию СИА-ПРЕСС.

Врач клинической лабораторной диагностики Сургутской ОКБ Анастасия Петрова рассказала нашему корреспонденту, что для общего анализа предпочтительно использовать утреннюю порцию мочи, для исключения естественного суточного колебания ее показателей.

На них может повлиять пищевой и водный режим, стресс, физические нагрузки и прием медикаментов,

— пояснил врач. — Моча должна быть собрана после тщательного туалета наружных половых органов. Чтобы минимизировать попадание в мочу клеточных элементов с наружных частей половых органов, предпочтительно первую порцию утренней мочи спустить в унитаз, и собрать вторую порцию утренней мочи. Также нежелательно исследовать мочу во время менструаций».

Также специалист отметила, что контейнер для мочи должен быть чистым и сухим, желательно одноразовым — это исключает наличие различных примесей, которые могут оставаться в раннее использованной емкости.

«Собранную мочу следует как можно скорее доставить в лабораторию. Анализ должен проводиться в течение двух часов после получения материала», —добавила эксперт.


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18 февраля в 07:51, просмотров: 1029, комментариев: 0


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