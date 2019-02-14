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​Как умереть от гриппа?

Вредные советы от врача-терапевта высшей категории, токсиколога и научного журналиста Алексея Водовозова

Иллюстрация Антона Лобанова
Иллюстрация Антона Лобанова

В Сургуте растет число заболевших гриппом и ОРВИ — по последним данным Роспотребнадзора в городе наблюдается серьезное превышение эпидемического порога: 1 112 заболевших на 100 тысяч населения. При этом 90 процентов пациентов с диагнозом грипп обычно не вакцинированы.

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС, каких правил необходимо придерживаться, чтобы достичь летального исхода от гриппа и его осложнений:

1. Никогда не стоит прививаться от гриппа.

2. Не нужно соблюдать постельный режим при высокой температуре — ограничения для слабаков. Нужно ездить на работу на общественном транспорте, чтобы сообщить об этом как можно большему числу сограждан.

3. Пить меньше воды. Зачем мешать естественному ходу болезни — организм может прекрасно справиться сам.

4. Не вздумайте пить жаропонижающие, даже если температура перевалила за 39,8° и продолжает расти: еще 0,2 — и все, юбилей, а жаропонижающие - химия, от них один вред.

5. Обязательно игнорируйте нарастающую одышку, даже если приходится ночью садиться в постели и закидывать подушку за спину — это не повод вызывать врача.

6. Если приехавшая скорая слышит у вас пневмонию и настоятельно приглашает проехать в стационар, нужно гордо отказываться, подписывать все необходимые бумаги и оставаться дома. Вы лучше знаете свой организм, это просто кашель, чего они придумывают, лишь бы людей в больницу затащить и там затравить химией — наверняка же антибиотиками пичкать начнут.

7. Если с вами начали разговаривать коты с картин Нади Макаренко, это тоже не повод для беспокойства. Какие галлюцинации, вы о чем, мозг и 42° легко выдержит — коты подтверждают.

Кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения от осложнений гриппа ежегодно умирают от 250 000 до 500 000 человек.

О том, как не заболеть в сезон простуд, читайте по ссылке здесь.

Справка: Грипп — острое инфекционное заболевание, поражающее верхние дыхательные пути и протекающее с высокой температурой (сохраняющейся на протяжении трех-пяти дней), с выраженным ухудшением самочувствия, которое проявляется резкой слабостью, сильной головной и мышечными болями, тошнотой, рвотой.


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14 февраля в 17:12, просмотров: 3094, комментариев: 4


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
14 февраля в 17:32
Водку значит пить можно.
Едкий Шнырь
не нравится
14 февраля в 19:36
Нормальные вредные советы получились. Их бы еще зарифмовать.
kosha
не нравится
14 февраля в 20:59
Как прививаться от гриппа,если в поликлиниках нет вакцины ? По крайней мере в 1-й поликлинике ,в ноябре сказали ,что у них вся закончилась, приходите через год перед следующей эпидемией.
Ринат Кадыров
не нравится
14 февраля в 23:57
Про жаропонижающие, как в лужу пукнули. Щас проблема что люди в 37,5 начинают горстями жаропонижающие глотать, а как организму с инфекцией бороться? Баба Маня вот советует миксовать антивирусные пилюли с антибиотиками уже при насморке. Пункты 3,5,6 норм

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