Как уберечь себя от воспаления легких

В недели карантина, когда количество заболевших простудой и гриппом в Сургуте резко выросло, а в СМИ появилась информация о смертях от пневмонии, мы попросили специалистов Сургутской ОКБ рассказать о том, как уберечь себя от этих болезней.

Пневмония или воспаление легких – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний органов дыхания. Несмотря на успехи медикаментозной терапии, пневмония все еще считается опасной, а подчас – смертельной болезнью. Предупредить развитие воспаления легких поможет качественная профилактика.Чтобы не заболеть, нужно придерживаться правил здорового образа жизни.

Прежде всего, необходимо правильно питаться. В рационе обязательно должно быть достаточное количество белков и жиров. Белково-энергетическая недостаточность у «худеющих», приверженцев модных диет и лиц, злоупотребляющих алкоголем, приводит к ослаблению системы иммунитета и повышенному риску заболевания пневмонией.

Врачи советуют не переохлаждаться, своевременно лечить простуду. Тем, кто уже страдает хроническими заболеваниями, рекомендуем проводить комплексное лечение хронических болезней под контролем врача и лечить хронические очаги инфекции (больные зубы, тонзиллит и др.). Вирусная пневмония сейчас очень распространена, поэтому нужно стараться, по возможности, избегать контакта с людьми, которые больны. Переутомление и стрессы также могут привести к ослаблению иммунитета и послужить благоприятным фоном для развития заболевания.

Что еще мы можем сделать для себя, чтобы не заболеть? Конечно, исключить активное и пассивное курение, ограничить спиртное, бывать на свежем воздухе. Прогулки помогают укрепить физическое и психическое здоровье. Пневмония относится к тем опасным заболеваниям, которые легче предупредить, чем после заниматься изнурительным лечением. Качественные профилактические меры против пневмонии помогут вам оставаться здоровыми.

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