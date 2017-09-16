Путь к независимости

По статистике, три-четыре месяца в год мы проводим перед компьютерным монитором и экраном телевизора. Только задумайтесь: наши ПК, ноутбуки и карманные компьютеры всегда с нами — и дома, и на работе, и в школе. Ни дня без электронного письма, ни дня без социальных сетей — таковы реалии жизни человека нового времени. Наши дети больше не выходят на улицу, чтобы поиграть в казаков-разбойников или погонять мяч — весь их мир сосредоточился в железных коробочках с черными экранами. Там игры, друзья и сама жизнь, в которой родителям отводится все меньше места. К сожалению, мамы и папы проводят со своими «коробочками» отнюдь не меньше времени.

Как получилось, что мы стали рабами компьютеров? ЭВМ, на заре своей эры призванная решать сложные вычислительные задачи, кардинально изменила сегодняшний мир. Современные устройства, будучи мощными и компактными, стали вездесущими. В их власти производство, бизнес, образование, досуг и социальные коммуникации. Люди, регулярно использующие компьютер, смартфон и другие гаджеты, не представляют себе существования без них. «Доброе утро» зависимых ежедневно начинается с просмотра прогноза погоды и новостей в интернете.

Бесспорно, компьютерные технологии помогают развитию науки, полезны в ведении бизнеса и в учебе. В сеть перебрались библиотеки, музеи, магазины и кинотеатры... Достоинств у компьютеров много. Но стоит взглянуть на малышей, уверенно водящих пальчиками по планшету и впадающих в истерику при его отсутствии, — становится страшно. Компьютер, упрощая нашу жизнь и частично решая проблему одиночества, делает нас зависимыми.

Как компьютеры влияют на здоровье?

Прежде всего, компьютерная зависимость приводит к серьезным психологическими и психическими расстройствам. На помощь в таких случаях приходит киберпсихология. Сетеголизм, кибераддикция, инфомания и социальная изоляция — эти термины сейчас не менее актуальны, чем давно и прочно вошедшие в обиход «стрессы» и «зависимости».

Регулярно проводя время с ноутбуком, планшетом и смартфоном, мы наносим урон и своему физическому здоровью.

Длительная работа за компьютером приводит к ухудшению осанки, нервно-мышечным расстройствам и застою крови в организме, увеличивает риск развития глазных заболеваний, вызывает усталость, эмоциональный стресс, бессонницу, нервные расстройства. Кроме того, электромагнитное и рентгеновское излучения нарушают работу сердца, щитовидной и половых желез.

Выход есть!

Однако все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Можно минимизировать вредное воздействие компьютера на организм и психику. В этом вам помогут грамотная организация рабочего и учебного места, настройка параметров монитора, правильный интерфейс компьютера, рациональное питание и систематическая разминка для тела.

Важную роль в формировании «здоровых отношений» с компьютерами играют и социальные проекты. Так, Ассоциация частных медицинских организаций при Сургутской торгово-промышленной палате выступила с инициативой проведения в Югре социальной акции под названием «День без компьютера». Этот проект призван напомнить всем нам, проводящим десятки часов у мониторов и экранов, что злоупотребление общением с «умными машинами» порой наносит вред нашему здоровью, приводит к катастрофической потере времени и попросту отдаляет друг от друга.

Акция «День без компьютера» — гимн настоящей жизни

Создатели акции предлагают прожить хотя бы один день без компьютера — выйти, наконец, из вечного онлайна, ощутить свободу и вкус живого общения. Это день, когда родители и дети могут почувствовать настоящую близость. Это день, когда можно (и нужно!) навестить родных и друзей, чтобы пообщаться с ними без помощи безжизненных смайликов. В этот реальный день нужно пойти в музей, кинотеатр или лес, почитать бумажную книгу и насладиться свежим воздухом.

«Мы хотим привлечь внимание к проблеме разрыва межчеловеческих связей в семье и обществе, потере традиций и навыков коммуникации вследствие ухода в виртуальный мир, — рассказывает об акции председатель Ассоциации частных медицинских организаций Наталья Пархомович. — Необходимо бить тревогу, звонить во все колокола, возвращать общество к нормальной человеческой жизни, в особенности его детскую часть. В них наше будущее. Если они не смогут разговаривать, договариваться, выражать свои мысли, не будут стремиться искать решения самостоятельно без помощи «Википедии», не будут развиваться гармонично и в здоровом теле, то мы рискуем очень скоро потерять гармонию во всем мире!»

По словам Натальи Викторовны, интересен прецедент с Японией. Эта страна входила в число лидеров по уровню подростковых суицидов и в то же время была одной из самых компьютеризированных. В настоящий момент японцы хотят отказаться от использования компьютеров в средних школах, поскольку, как считают ученые, письмо, чтение, размышление, поиск решений без использования гаджетов необходимы ребенку для развития мозговой деятельности.

«День без компьютера» был моей идеей, — отмечает Наталья Пархомович. —Главное в этой акции — чтобы дети по призыву и с участием родителей отказались от гаджетов хотя бы на сутки. Мы видим потерю нравственности, отрыв от реальности, холодность в семье, обилие в сети черных и отрицательных эмоций, грязи, мусора, разврата, жестокости и много другого. Дети становятся истеричными, изменяется их поведение. Трагические события и беспокойство взрослых побудили меня подумать о такой акции и привлечь внимание к данной проблеме. Взрослых воспитать нельзя! Они сами многое понимают, их трудно заставить думать о своем здоровье, а вот про детей им говорить необходимо, ведь они гораздо раньше и быстрее входят в зависимость».

Важно понимать, что инициаторы «Дня без компьютера» не предлагают бойкотировать использование современных гаджетов, а советуют ограничить их использование и чаще уделять время своим близким и реальной жизни. Кроме того, члены Ассоциации частных медицинских организаций надеются найти поддержку в продвижении и осуществлении этой акции со стороны учреждений образования, библиотек, музеев, спортивных организаций и других учреждений социального досуга.

справка: Ассоциация частных медицинских организаций при Сургутской торгово-промышленной палате организована в конце 2015 года. Ассоциация объединила как опытные компании, так и только что пришедшие в медицинский бизнес. За первый год работы число членов Ассоциации увеличилось вдвое, а среднесписочная численность работающих составила более 350 человек. Сегодня это десять частных клиник, более 50 видов медицинской помощи взрослому и детскому населению. Ежемесячно клиники, члены Ассоциации, принимают более 7 000 человек, оказывая более 60 000 услуг.

Ассоциация участвует в общественной экспертизе законо­творческой деятельности.

В перспективах развития Ассоциации — создание саморегулируемой организации (СРО).

мнение специалиста:

Оксана Халикова, врач-психиатр:

— В современном мире занятость родителей и нехватка времени для общения с детьми приводит иногда к неожиданному для родителей и самих детей результату. Интернет-зависимость начинается незаметно и весьма безобидно. Родители замечают, что ребенок перестал «зависать во дворе», он всегда дома и «делает уроки». Психическая зависимость — состояние, при котором человек уже не принадлежит себе полностью, а находится во власти какой-либо страсти, то есть термин «зависимость» определяет патологическое пристрастие к чему-либо. Так, при длительном пребывании в агрессивной среде виртуального мира в ребенке усиливается тревожность и ожидание опасности.

Всемирная организация здравоохранения планирует признать интернет-зависимость психическим расстройством, так как она имеет те же самые принципы, что и психологические и химические зависимости. Лечение в основном будет включать в себя психотерапию и прием психотропных препаратов, снимающих влечение и навязчивые мысли. Если человек зависим, то все мысли направляет только на получение удовольствия. Препараты же позволяют пациенту подумать и сконцентрироваться на чем-то еще в жизни. Но пока что этой проблемой занимаются только психологи.

Интернет-зависимость можно констатировать при наличии следующих пунктов: 1) количество времени, которое нужно провести в сети для получения удовлетворения, заметно возрастает; 2) если человек не увеличивает количество времени, которое он проводит в интернете, то эффект заметно снижается; 3) пользователь совершает попытки отказаться от интернета или старается хотя бы проводить в нем меньше времени; 4) прекращение или сокращение времени, проводимого в сети, приводит пользователя к плохому самочувствию; 5) использование интернета позволяет избежать «синдрома отказа»; 6) интернет часто используется в течение большого количества времени или чаще, чем было задумано; 7) значимая социальная, профессиональная деятельность и отдых прекращаются или редуцируются в связи с использованием сети; 8) использование интернета продолжается, несмотря на знание об имеющихся или постоянных физических, психологических, социальных, профессиональных проблемах, которые им вызываются (недосыпание, семейные проблемы, опоздания на утренние встречи, пренебрежение профессиональными обязанностям или чувство оставленности значимыми другими).

Ксения Данилова, врач-невролог:

— Хотелось бы осветить тему длительного пребывания у компьютера без сложных терминов и медицинской «воды». Стараясь не нарушать врачебной тайны, попробую сделать это.

Основано на реальных событиях. Очередной рабочий день, очередной пациент, типичные жалобы. «За компьютером работаете?» — «А как вы догадались?» — «Это видно. Еще с порога — по походке и осанке. Из толпы на остановке, ожидающей автобус, можно почти безошибочно найти сутулящегося и суетливого человека».

Монитор далековато стоит, да и буквы мелковаты? Вытяни шею, сведи лопатки, спину покруглее — так лицо ближе к монитору. Изо дня в день закрепляя удобство рабочей позы, ты непременно придешь на прием с болью в спине. «Болит, как будто кол между лопаток забили», — пожалуешься врачу. Этот кол ты ввинчивал в свою спину ежедневно. Сам. Лечиться будем? Да, препараты имеют побочные эффекты. Да, недешево.

Головные боли вас беспокоят? Бессонница? Виноват не компьютер. Развлечения в маленькой коробочке всегда под рукой. Нечем себя занять? Поиграй, возьми планшет и ложись с ним на диван. Картинки мелькают часто-часто. Ты даже и не всегда успеваешь осознать увиденное. А мозг успевает, не сомневайся! Ему эти тонны информационного мусора надо упорядочить. Но когда? Ночью, когда никто не мешает.

Вернемся к жалобам на сон. Препараты от бессонницы? Да, вызывают привыкание. Да, автомобилем управлять не получится. И от алкоголя на время приема воздержитесь… Перейдем к осмотру. За молоточком глазами последите, пожалуйста. Вправо, влево. Вам нужна консультация офтальмолога! Я запишу. Конечно, лечится. И очки доктор вам подберет…

В основе всего наша лень. В человеческой природе заложено упрощать себе жизнь. Технический прогресс направлен на это.

Иногда радуюсь, что я невролог взрослый, и не завидую детским. Гиперактивные, не способные коммуницировать друг с другом, плохо спящие и говорящие дети со сколиозами в 15 лет. Вот с чем приходится бороться детским врачам. Счет пока, увы, не в нашу пользу. Хочу обратиться к родителям. Некоторых из вас я увижу у себя на приеме. Вы хотите для своих детей такого здоровья? Модель поведения они копируют у вас. Отключите интернет, уберите гаджеты. Возьмите вместе с ребенком в руки пластилин, кисточки, краски, запустите воздушного змея. Для начала — один единственный день. Это не больно — я вам как доктор говорю.

Наталья Стрельцова, врач-офтальмолог:

— Каждый здравомыслящий человек должен в какой-то момент задать себе вопрос: «Что наиболее ценно для меня в жизни?» По этому поводу весьма мудро высказался великий комедийный актер Эд Уинн: «Богатство и слава — это ерунда, если нет здоровья!» На сегодняшний день любой человек, как идущий в ногу со временем, так и тот, кто еще не научился ходить, не мыслят свою жизнь без экранов мониторов. Поэтому многие первоклашки переступают порог школы впервые, имея в своей медицинской карте диагноз от офтальмолога со множеством рекомендаций и ограничений. Многие взрослые не могут пройти медицинскую комиссию из-за слабого зрения, а 70 процентов населения земного шара близоруки.

Компьютер уже распространился на все сферы нашей жизни. Врачи отмечают рост определенных патологических изменений в органах и системах организма человека, индуцированных работой за компьютером. Сформировалась новая патология — компьютерный синдром. Он включает в себя изменения опорно-двигательного аппарата, синдром запястного канала и компьютерный зрительный синдром (КЗС).

Работа с компьютером по интенсивности развития зрительного утомления занимает второе место после работы водителей автобусов, так как носит малоподвижный характер и осуществляется чаще всего в течение длительного времени без перерывов.

Работа за компьютером более трех часов в день приводит к развитию КЗС в разных его проявлениях у 64-90 % пользователей. При этом риск развития компьютерного зрительного синдрома повышается при увеличении длительности работы с экраном. Сначала нарушения носят временный характер, однако регулярные нагрузки на орган зрения могут привести к сохранению жалоб даже после окончания использования цифрового устройства.

Но сейчас разработаны, испытаны и применяются множество методов комплексного лечения КЗС с хорошими и стабильными результатами. Профилактика и лечение компьютерного синдрома предполагают обязательное соблюдение гигиены труда и режима работы с цифровым устройством, проведение определенных гигиенических процедур, лазерстимуляции цилиарного тела, биорезонансной терапии, биомеханической стимуляции, тренировку аккомодации, назначение медикаментозной терапии. Доступ к этому мощному арсеналу борьбы с компьютерным синдромом любой пациент может получить сегодня на приеме у врача-офтальмолога.