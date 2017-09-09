​Гоните вшей взашей

Осень — период повышенной заболеваемости педикулезом, ведь детские коллективы больше остальных подвержены этой напасти. Родителям стоит с особым вниманием отнестись к щекотливой во всех смыслах проблеме.

Откуда ваши вши?

Чаще всего педикулез можно заполучить при контакте с источником. Кроме того, болезнь передается после использования предметов, зараженных паразитами (игрушки, постельное белье, расческа и т. д.). Реже подцепить вшей можно в общественных местах (бассейне, парикмахерской, поезде) или купаясь в водоеме.

Симптомы

Педикулез легко диагностировать дома. Нужно осмотреть голову, используя мелкий гребень. Расчесывайте волосы над белой бумагой или тканью.

Присутствие вшей легко распознать по наличию в шевелюре их яиц — гнид. Они мелкие (около 1 мм), сероватые, полупрозрачные, нанизаны на волосах по всей голове, словно бусы, крепко прикреплены и трудно удаляются. Зуд — важнейший аргумент в пользу того, чтобы срочно осмотреть голову. Обычно чешутся те места, где локализуются вши — виски, затылочная часть, кожа за ушами. Характерны высыпания на коже головы, шеи и лица, так как при укусе вши выделяют жидкость, раздражающую кожу и вызывающую аллергию. Временами (гораздо реже, чем гниды) можно обнаружить живые особи вшей. Больных педикулезом отличает беспокойство, плохой сон, неврологические нарушения.

Если после осмотра вы не уверены в результатах, то подтвердить или опровергнуть диагноз поможет дерматоскопия.

Лечение

«Избавление от вшей требует комплексного подхода, времени и терпения, — отмечает главный специалист одного из территориальных отделов окружного управления Роспотребнадзора Карлагаш Раизова. — Педикулез хорошо лечится в домашних условиях. Но если лечить не тщательно или неподходящими методами, то можно снова заболеть и заразить семью».

Медикаментозные препараты от вшей продаются в форме шампуня, мази, эмульсии, аэрозоля, крема, лосьона, порошка и раствора. Специалист рекомендует обратить внимание на основные правила их использования:

применение одного препарата более трех раз вызывает привыкание — лучше чередовать разные средства;

тщательно обрабатывайте затылочную и заушную часть головы, виски;

при первом применении препарата погибают живые особи и личинки вшей, а при втором нанесении уничтожаются оставшиеся личинки, вылупившиеся из яиц;

процедура повторяется через семь дней для профилактики;

у многих инсектицидов имеются возрастные противопоказания для детей до трех лет из-за токсичности веществ;

у детей часто возникает аллергическая реакция в виде покраснения, зуда;

для закрепления эффекта средство рекомендуют не только наносить на волосы, но и втирать в кожу, а затем накрывать голову платком;

выдерживайте лекарство нужное количество времени, указанное в инструкции;

обильно ополосните чистой водой кожу и волосы после применения средства;

когда голова высохнет, уберите паразитов гребнем.

Кстати, именно специальный гребень зарекомендовал себя как немедикаментозный методов борьбы со вшами. Однако вычесывание требует терпения, а процедуру необходимо проводить регулярно в течение двух недель. Вычесывать вшей нужно, тщательно рассматривая каждую прядь, через каждые четыре дня по такой схеме: на 1, 5, 9, 13 день. Но если у ребенка слишком тонкие волосы, вычесывание затрудняется и не столь действенно.

Профилактика

Что делать, чтобы не стать хозяином нежелательных «питомцев»? Не пользоваться чужой расческой, не надевать чужие головные уборы и одежду, не одалживать свои принадлежности по уходу за волосами. Не ленитесь периодически осматривать голову ребенка. Девочкам нужно делать хвостик или заплетать косичку. Будьте начеку, и пусть слезы от педикулеза не постигнут вашего ребенка.

Справка: Педикулез (вшивость) — паразитарное заболевание кожи и ее производных — волос. На человеке могут паразитировать три вида вшей. Педикулез бывает головным, платяным, лобковым, а иногда — смешанным. Вши питаются кровью хозяина.