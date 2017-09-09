16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,2811   EUR  69,6434  

​Гоните вшей взашей

Фото wikipedia.org
Фото wikipedia.org

Осень — период повышенной заболеваемости педикулезом, ведь детские коллективы больше остальных подвержены этой напасти. Родителям стоит с особым вниманием отнестись к щекотливой во всех смыслах проблеме.

Откуда ваши вши?

Чаще всего педикулез можно заполучить при контакте с источником. Кроме того, болезнь передается после использования предметов, зараженных паразитами (игрушки, постельное белье, расческа и т. д.). Реже подцепить вшей можно в общественных местах (бассейне, парикмахерской, поезде) или купаясь в водоеме.

Симптомы

Педикулез легко диагностировать дома. Нужно осмотреть голову, используя мелкий гребень. Расчесывайте волосы над белой бумагой или тканью.

  1. Присутствие вшей легко распознать по наличию в шевелюре их яиц — гнид. Они мелкие (около 1 мм), сероватые, полупрозрачные, нанизаны на волосах по всей голове, словно бусы, крепко прикреплены и трудно удаляются.
  2. Зуд — важнейший аргумент в пользу того, чтобы срочно осмотреть голову. Обычно чешутся те места, где локализуются вши — виски, затылочная часть, кожа за ушами.
  3. Характерны высыпания на коже головы, шеи и лица, так как при укусе вши выделяют жидкость, раздражающую кожу и вызывающую аллергию.
  4. Временами (гораздо реже, чем гниды) можно обнаружить живые особи вшей.
  5. Больных педикулезом отличает беспокойство, плохой сон, неврологические нарушения.

Если после осмотра вы не уверены в результатах, то подтвердить или опровергнуть диагноз поможет дерматоскопия.

Лечение

«Избавление от вшей требует комплексного подхода, времени и терпения, — отмечает главный специалист одного из территориальных отделов окружного управления Роспотребнадзора Карлагаш Раизова. — Педикулез хорошо лечится в домашних условиях. Но если лечить не тщательно или неподходящими методами, то можно снова заболеть и заразить семью».

Медикаментозные препараты от вшей продаются в форме шампуня, мази, эмульсии, аэрозоля, крема, лосьона, порошка и раствора. Специалист рекомендует обратить внимание на основные правила их использования:

  • применение одного препарата более трех раз вызывает привыкание — лучше чередовать разные средства;
  • тщательно обрабатывайте затылочную и заушную часть головы, виски;
  • при первом применении препарата погибают живые особи и личинки вшей, а при втором нанесении уничтожаются оставшиеся личинки, вылупившиеся из яиц;
  • процедура повторяется через семь дней для профилактики;
  • у многих инсектицидов имеются возрастные противопоказания для детей до трех лет из-за токсичности веществ;
  • у детей часто возникает аллергическая реакция в виде покраснения, зуда;
  • для закрепления эффекта средство рекомендуют не только наносить на волосы, но и втирать в кожу, а затем накрывать голову платком;
  • выдерживайте лекарство нужное количество времени, указанное в инструкции;
  • обильно ополосните чистой водой кожу и волосы после применения средства;
  • когда голова высохнет, уберите паразитов гребнем.

Кстати, именно специальный гребень зарекомендовал себя как немедикаментозный методов борьбы со вшами. Однако вычесывание требует терпения, а процедуру необходимо проводить регулярно в течение двух недель. Вычесывать вшей нужно, тщательно рассматривая каждую прядь, через каждые четыре дня по такой схеме: на 1, 5, 9, 13 день. Но если у ребенка слишком тонкие волосы, вычесывание затрудняется и не столь действенно.

Профилактика

Что делать, чтобы не стать хозяином нежелательных «питомцев»? Не пользоваться чужой расческой, не надевать чужие головные уборы и одежду, не одалживать свои принадлежности по уходу за волосами. Не ленитесь периодически осматривать голову ребенка. Девочкам нужно делать хвостик или заплетать косичку. Будьте начеку, и пусть слезы от педикулеза не постигнут вашего ребенка.

Справка: Педикулез (вшивость) — паразитарное заболевание кожи и ее производных — волос. На человеке могут паразитировать три вида вшей. Педикулез бывает головным, платяным, лобковым, а иногда — смешанным. Вши питаются кровью хозяина.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

09 сентября в 10:54, просмотров: 897, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Альбина Петрова
не нравится
16 сентября в 02:27
Я ребенку и себе покупала шампунь педикулен ультра, он с 3х лет идет, безопасный и не токсичный, самое сложное в этом деле - это терпение.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Дорогая Югра, расти и процветай!

Дорогая Югра, расти и процветай!

Сохраняй свою самобытность и уникальность. Оставайся олицетворением стойких духом людей,горячо любящих родной край.
Ирина Урванцева, депутат думы Югры Сегодня в 11:24
252 1
Югра – это люди, сильные духом и добрые душой

Югра – это люди, сильные духом и добрые душой
Здоровья Вам и Вашим близким, мира в семье, успехов и достижения всех намеченных целей на благо города и округа
Вадим Шувалов, глава города Сургута Сегодня в 10:16
227 0
​Максим Нигматуллин: «Мы исходим из консервативного прогноза развития Сургутского района»

​Максим Нигматуллин: «Мы исходим из консервативного прогноза развития Сургутского района»
Артем Мазнев 08 декабря в 16:17
573 6
«Технику уберите, потому что надо согласовывать съемку с нашим отделом». В сети оказалась запись об «открытости» сургутских чиновников // ВИДЕО

«Технику уберите, потому что надо согласовывать съемку с нашим отделом». В сети оказалась запись об «открытости» сургутских чиновников // ВИДЕО
Общественник попытался зафиксировать личный прием у замглавы Романа Меркулова и получил закономерный отпор
Редакция СИА-ПРЕСС 08 декабря в 16:16
2495 27
​Наталья Алешкова: «При помощи правового диктанта мы сможем понять, где сургутянам нужно больше юридической поддержки»

​Наталья Алешкова: «При помощи правового диктанта мы сможем понять, где сургутянам нужно больше юридической поддержки»
Дмитрий Щеглов 08 декабря в 16:10
807 3
​СТОП! Остановим сумасшедшее уплотнение сургутских микрорайонов!

​СТОП! Остановим сумасшедшее уплотнение сургутских микрорайонов!
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 08 декабря в 14:18
917 4
Топ-10 самых любопытных цифр, приведенных Натальей Комаровой в отчете перед депутатами

Топ-10 самых любопытных цифр, приведенных Натальей Комаровой в отчете перед депутатами
И бонус: какие города губернатор упоминала чаще всего в своем выступлении?
Редакция СИА-ПРЕСС 08 декабря в 12:58
1004 8
Будем жить, работать в следующем, 2018 году так, чтобы Югра оставалась успешной

Будем жить, работать в следующем, 2018 году так, чтобы Югра оставалась успешной
​Отчет губернатора Югры Натальи Комаровой о результатах деятельности правительства автономного округа за 2017 год
Наталья Комарова, губернатор Югры 08 декабря в 11:13
348 0
Статья дня. Революция «Собчак»

Статья дня. Революция «Собчак»
Она затеяна Кремлём, который полагает, что эта революция управляема. Это «Перестройка-2», которую обещали стране либералы. Но сможет ли Кремль остановить эту революцию у опасной черты и обратить вспять вал бушующей ядовитой пены?
Александр Проханов, писатель, журналист 08 декабря в 09:18
634 3
Является ли Алексей Жердев учредителем и директором коммерческой структуры? Официальный ответ администрации Сургута // ДОКУМЕНТ

Является ли Алексей Жердев учредителем и директором коммерческой структуры? Официальный ответ администрации Сургута // ДОКУМЕНТ
Редакция СИА-ПРЕСС 07 декабря в 16:38
1360 4
​Мы живём в американском фильме

​Мы живём в американском фильме
2014 год. Россия, Сочи. Серое, затянутое тучами небо. Мрачные русские бесцельно бродят среди олимпийских объектов. Некоторые ищут еду, другие просто пьяны.
Елена Курилова 07 декабря в 15:05
1099 30
​Что обещал Шувалов

​Что обещал Шувалов
Давайте вспомним его речь в думе летом 2016 года
Сергей Глинских, сургутянин 07 декабря в 14:51
1125 5
​Последний срок Путина? // ИНФОГРАФИКА

​Последний срок Путина? // ИНФОГРАФИКА
Большая часть аудитории siapress.ru высказались против изменений конституции РФ, для выдвижения путина после 2024 года
Константин Шперлинг 07 декабря в 11:36
419 0
​Черный день для российского спорта

​Черный день для российского спорта
Я согласен с легкоатлеткой Иоландой Чен: «Легко быть патриотом на диване и говорить о бойкоте. Но это грозит отстранением страны на два олимпийские цикла (8 лет)».
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 07 декабря в 10:07
585 11
Что сургутские чиновники хотят выжать из директора городского хлебозавода Сергея Пустозёрова?

Что сургутские чиновники хотят выжать из директора городского хлебозавода Сергея Пустозёрова?
Большая история наезда новой команды администрации на старейшее муниципальное предприятие
Дмитрий Щеглов 06 декабря в 20:19
10298 12
Вы хотите увидеть новую точечную застройку в Сургуте? Если нет, приходите на слушания

Вы хотите увидеть новую точечную застройку в Сургуте? Если нет, приходите на слушания
И гостиница будет принимать гостей нашего города на самом высоком уровне, а не превратится в жилой дом, как бывало раньше, и улица Республики благодаря новой свечке приобретет «законченный архитектурный вид».
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 06 декабря в 15:45
1230 42
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика