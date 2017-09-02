Чтоб от банок не скрутило

Август и сентябрь — время запасаться на зиму вкусными соленьями и вареньями. Однако мы хотим напомнить вам об обратной стороне этого удовольствия — ботулизме. Именно домашние заготовки способны вызвать одно из самых опасных пищевых отравлений.

Симптомы ботулизма

Как сообщают специалисты Роспотребнадзора Югры, ранними симптомами заболевания являются: нарушение зрения (зрительное раздвоение, ощущение «тумана» перед глазами, невозможность чтения мелкого и крупного шрифтов) и сухость во рту.

По мере развития болезни появляются следующие признаки: нарушение пищеварения (от ощущения «комка» в горле до невозможности глотать жидкую пищу, поперхивание, иногда запоры), нарушение речи, температура тела держится в пределах 37,1-38 градусов, появляется боль в животе, тошнота, рвота, диарея (продолжительностью, как правило, не более суток), общая мышечная слабость, одышка, чувство нехватки воздуха.

Инкубационный период

Скрытый период ботулизма длится от двух часов до нескольких суток. Чаще проявляется через 18-24 часа. При обнаружении каких-либо симптомов сразу вызывайте скорую помощь. Без своевременного лечения у больного прогрессирует мышечная слабость, а затем наступает смерть от паралича дыхательной мускулатуры.

Как не заболеть?

Известно, что температурные режимы изготовления консервов в домашних условиях не убивают микробы ботулизма. В герметично закрытых консервах споры находят благоприятные условия для развития, а в продукте начинает накапливается ботулотоксин — один из сильнейших известных ядов. Он в 375 000 раз сильнее яда гремучей змеи.

Чтобы избежать отравления, соблюдайте следующие правила:

1) используйте для консервирования только свежие фрукты и овощи, нельзя консервировать лежалые или испорченные плоды;

2) тщательно мойте овощи, плоды и грибы (при необходимости пользуйтесь щеткой);

3) строго следуйте технике стерилизации банок, крышек и режиму тепловой обработки продуктов в домашних условиях;

4) если вы сами ходите в лес, то аккуратно срезайте грибы, оставляя корни в почве, чтобы не запачкать все содержимое корзинки землей;

5) храните консервы в темном и прохладном месте (в холодильнике или погребе);

6) вздутые консервы нужно выбросить, так как это главный признак развития микробов в продукте;

7) при покупке готовых консервов проверяйте срок их годности и обратите внимание на внешний вид банки;

8) не рекомендуется покупать на рынках (с рук) изготовленные в домашних условиях консервированные грибы или овощи — никто не ручается за их качество и безопасность;

9) не допускается консервирование грибов, особенно пластинчатых, в герметически закрытых банках в домашних условиях; то же самое относится и к мясу и рыбе.

Эксперты службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напоминают, что кипячение, проваривание и прожаривание пищевых продуктов и любых консервов перед подачей стол — основная мера профилактики ботулизма и других кишечных заболеваний.

Будьте здоровы, и пусть ничто не отравляет вам жизнь!

справка: Ботулизм — острое инфекционно-токсическое заболевание, обусловленное действием специфического токсина бактерий на нервную систему, характеризующееся развитием парезов и параличей мышечной системы человека. Возбудитель ботулизма — бактерия, относящаяся к роду клостридий (Clostridium botullini). Споры ботулизма находятся в почве и оттуда попадают на овощи, зелень, фрукты и ягоды. Вместе с плохо вымытыми от земли продуктами они оказываются в банке, где спора бактерии впоследствии начинает вырабатывать токсин.