​Виталий Абунагимов: «Не может пластика груди стоить 60-100 тысяч рублей!»

Пластическая хирургия, как правило, окутана шлейфом мифов и стереотипов. Некоторые считают ее опасной, другие — попросту блажью. Однако есть случаи, когда лишь подобное вмешательство может сделать жизнь пациента полноценной. Так, женщины после мастэктомии (операции по удалению молочной железы) как никто другой нуждаются в возможности снова обрести уверенность в себе.

«НГ» поговорил обо всем этом с пластическим хирургом, заведующим отделением онкологического центра маммологического профиля Сургутской ОКБ Виталием Абунагимовым. Он рассказал, как в Сургуте обстоят дела с реконструктивной пластикой, чем грозит попытка сэкономить на увеличении груди, а также историю создания нового бюста Анджелины Джоли.

Мифы о пластической хирургии

— Какие стереотипы о пластической хирургии самые распространенные?

— Часто слышу, что пластическая хирургия — это удел кинозвезд, каких-то публичных людей. Но это далеко не так. При сегодняшнем состоянии дел на рынке услуг и развитой конкуренции эти операции по карману и обычному человеку со средним достатком. Нет ничего невозможного при желании пациента улучшить свою внешность, омолодиться. Хорошо выглядеть — это вечный тренд. Сейчас для этого есть все! Второй стереотип заключается в том, что якобы за операциями надо куда-то далеко лететь и стремиться сделать их, грубо говоря, где-то на Луне. Поверьте, в крупных клиниках чаще всего работает конвейер. Там никто толком вам ничего не объяснит, а сразу покажут дорогу к кассе. Потом могут случиться осложнения или проблемы — и куда пациент пойдет с этим? Здесь никто не будет заниматься чужими проблемами. Скажут, мол, езжайте к автору. Посчитайте, во сколько это все обойдется. Насколько мне известно, клиники умудряются за собственные же осложнения деньги взымать с самих пациентов. Я регулярно сталкиваюсь с этим, не говоря уже о казуистике, которую мне описал московский коллега. Он рассказывал про повторную операцию на груди, когда ему довелось удалить из молочной железы… презерватив, наполненный каким-то маслом. Пациентка очень дешево поставила себе имплант. Тут дело в том, что скупой платит дважды.

Реконструктивный диалог

— Ваш основной профиль — онкологическая реконструктивная пластика груди. Как в Сургуте обстоят с ней дела?

— Мы в нашем онкологическом отделении Сургутской ОКБ проводим и одномоментные реконструктивные операции на молочной железе (сразу же после удаления рака груди), и отсроченные тоже (после проведенного ранее радикального лечения). В Сургуте с этим дела обстоят хорошо. Кроме того, эти операции оплачивает бюджет РФ. Каждый год мы проводим порядка 60 таких вмешательств, их количество растет. В данный момент мы планируем оказывать такую помощь и жительницам ЯНАО. Вообще, эти операции квотированы и делаются для жительниц ХМАО. Но если пациентка не попадет в квоту, то оперируем платно. Цены у нас приемлемые.

— Что мы вообще понимаем под реконструктивной пластикой груди? Какая бывает?

— Существует три проблемы: маленькая грудь, большая или неправильная. Если грудь небольшая, можно ее увеличить с помощью эндопротезов. Если размер очень большой, можно сделать редукционную маммопластику и уменьшить его. Если грудь имеет растяжки, птоз, то возможно сделать подтяжку, мастопексию. Есть вариант сочетать это и с имплантом, и с перекачкой собственного жира, когда мы забираем его из проблемной зоны и пересаживаем в другую, где жира не хватает — допустим, в верхний слой молочной железы.

— Как долго восстанавливаются пациентки после операций на груди?

— После реконструкции восстановление занимает порой до семи дней. Если это обычное увеличение имплантами, то пациентка ночует одну ночь и идет домой, а на вторые-третьи сутки она приходит удалить дренаж, если мы его ставим. Но это бывает очень редко. Месяц пациентка носит специальное компрессионное белье. Мы даем ей памятку, в которой прописано все — вплоть до того, когда можно жить половой жизнью и какие спортивные мероприятия можно посещать.

О нелёгкой доле Анджелины Джоли

— Расскажите о профилактическом удалении молочных желез.

— Я сторонник удаления железистой ткани груди, потому что я онколог и понимаю, что болезнь может вернуться через год-два, причем в другую молочную железу. Поэтому пациенткам, особенно имеющим мутации по наследственности BRCA1 и BRCA2, вообще показано профилактическое удаление второй железы.

— Анджелина Джоли поступила правильно, удалив грудь?

— Да, абсолютно. Только возможности у всех разные. Я в кулуарах обсуждал подробности ее операции. Мне хирурги в Москве рассказали, как у нее все происходило. У нее одна лишь подготовка к операции заняла целый год. Ей пересаживали собственный жир в молочные железы, подготовили соски для этой операции, потом подсаживали силиконовые пластинки под сосок, чтобы изменить их кровоснабжение. После этого удалили ей железистую ткань молочной железы и установили импланты. Мы имеем такой красивый эффект, потому что пересажена собственная жировая ткань и присутствуют живые соски.

Сургутские тренды

— Наши местные женщины какие операции чаще делают? Что в тренде, так сказать?

— Я вижу порядка 150 женщин в неделю. В Сургуте популярны операции. И чем выше доходы, тем они популярнее. Просто некоторые позволить себе не могут.

А нужно это или нет, зависит от самооценки человека. Известный писатель Оскар Уайльд вообще сказал, что красота в глазах смотрящего. Как мы видим — так оно и есть. Хотя есть и самодовольные, и самовлюбленные пациентки. Но какие-то мероприятия правда нужны. На мой эстетический взгляд, может быть, только десяти процентам пациенток ничего не надо делать. Обычно нужно проводить то подтяжку, то увеличение, то уменьшение…Что касается лица, то тут вообще до бесконечности все. Первая блефаропластика (удаление кожи верхних век) делается женщиной в 35 лет. У нас это делается, увы, поздно.

Высокий риск за низкие цены

— Если девушка решила увеличить грудь, она обычно начинает искать самые бюджетные варианты. Как выбрать хирурга и не нарваться мошенников?

— Риск любой пластической хирургии — получить недовольного клиента. Осложнения тут такие же, как в обычной хирургии, но процент меньше, потому что все операции плановые, и человек готовится к вмешательству. Хирург — это обычно опытный специалист, который прошел школу экстренной и плановой хирургии. Допустим, как я. У кого оперироваться? Многие дамы оперируются у топовых московских хирургов, но это очень дорого. Там только грудь сделать стоит миллион! Все зависит, конечно, исключительно от кошелька.

— А в Сургуте?

— Ну, цены у нас разные. За дешевизной гнаться не стоит. Только импланты хорошие стоят порядка 80-90 тысяч руб­лей. Не может пластика груди стоить 60-100 тысяч рублей!

— То есть такие цены сразу должны насторожить?

— Неизвестно, чем все закончится. Ко мне разные приходят пациенты. Как я уже говорил — скупой платит дважды.

Нет предела совершенству?

— Пациенты возвращаются к вам? Есть такие, которые бесконечно улучшают себя?

— Так чаще всего и бывает. У пациентки, начавшей с малого, аппетит может разгореться. Начинается с увеличения груди, а потом идет липосакция, абдоминопластика, блефаропластика… Это бесконечно. Если она желает себя улучшать, у нее есть силы, время, средства — пожалуйста, будем над этим работать.

— Бывает так, что вы отказываете в операции?

— Я отвечу с долей шутки. Единственным противопоказанием к пластической операции является отсутствие оплаты. Если человеку что-то в голову засело, конечно, он найдет своего хирурга. Если я откажусь, не откажет другой.

— А какие все-таки могут быть медицинские противопоказания?

— Тяжелая сопутствующая патология, сахарный диабет, давление, возраст… Самые обычные, как для остальных операций.

— Негативно же, наверное, сказываются на здоровье все эти вмешательства, наркозы?

— Некоторые вмешательства можно делать под местным наркозом. Проблем никаких.

— Звучит так, будто пластика почти не имеет противопоказаний. Так сказать, любой каприз за деньги клиента?

— (Смеется) Ну, я как пчеловод — не могу быть против меда.

Справка: 1 ноября 2011 года на базе Сургутской ОКБ открылся первый в округе маммологический центр, осуществляющий профилактику, раннюю диагностику и лечение опухолевых и предопухолевых заболеваний молочной железы с возможностью ее реконструкции. Здесь также проводится реабилитация оперированных пациенток. Отделение онкоцентра маммологического профиля возглавляет Виталий Маратович Абунагимов — пластический хирург и врач-онколог высшей категории.

Кстати: Реконструктивно-пластическая операция по восстановлению молочной железы после ее удаления является одной из самых сложных пластических операций.