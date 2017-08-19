​Море пользы

Август и сентябрь — популярные месяцы для поездки на живописные морские берега. Однако, вопреки распространенному заблуждению, не для всех подобное путешествие может оказаться полезным. Совсем недавно на различных курортах Турции скончались пятеро российских туристов, четверо из которых погибли во время купания в том числе из-за проблем со здоровьем.

«НГ» попросил рассказать о пользе и вреде моря заведующего отделением медицинской реабилитации Окружного кардиологического диспансера Сабину Мамедову.

Морские плюсы

«Во время пребывания на морском курорте организм получает закаливание и водой, и воздухом, и солнцем, — объясняет Сабина Исмаиловна. — Морская вода имеет уникальный минеральный состав. Ученые подсчитали, что в ней содержится более 130 микроэлементов и минеральных соединений, которые благотворно влияют на организм человека».

По словам врача, отдых на море часто рекомендуют лицам, страдающим болезнями дыхательных путей, аллергическими заболеваниями, а также имеющим проблемы с суставами и позвоночником. Кроме того, это касается людей, ослабленных частыми простудными заболеваниями, и тех, кто борется со стрессами, неврозами и депрессией.

Вообще, соленая морская вода служит своего рода катализатором метаболизма в организме человека и активизирует обменные процессы в клетках. «Морская вода укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает кровообращение, — отмечает завотделением медицинской реабилитации ОКД. — Она способствует уменьшению частоты сердечных сокращений и нормализации артериального давления».

Кроме того, не меньшей ценностью обладает и морской воздух. В нем растворены микроскопические кристаллы солей йода, магния, кальция, брома и солей хлора, которые при вдыхании оседают на слизистых оболочках дыхательных путей, помогая обновлению клеток.

И, наконец, под воздействием ультрафиолетового излучения в коже человека образуется витамин D — мощный антиоксидант. Северяне, как правило, часто испытывают дефицит этого важного элемента.

А вы в группе риска?

Несмотря на очевидную пользу моря, есть ряд заболеваний, при которых подобный отдых считается небезопасным. Как отмечает Сабина Мамедова, к ним относятся сердечно-сосудистые диагнозы (ишемическая болезнь сердца, повышенное артериальное давление), а также хронические заболевания бронхолегочной системы, которые могут обостряться после прибытия на морское побережье. Если вы страдаете перечисленными недугами и все-таки решили поехать и поплескаться в соленой водичке — обязательно проконсультируйтесь с врачом, пройдите необходимое обследование и получите индивидуальные рекомендации. Надеемся, эта статья поможет избежать вам моря проблем.

Кстати: Состав воды в разных морях отличается, и довольно сильно: к примеру, если в Мертвом море в литре воды содержится до 270 г соли, то в Балтийском море ее всего 7 г на литр. Среди других ближайших морей, доступных нашим соотечественникам, можно назвать Красное — 42 г, Средиземное — 38 г, Черное, Каспийское и Азовское — 18, 14 и 11 г соответственно. В среднем в мировом океане — 35 г соли на литр воды.