Электронные больничные в России — как это будет работать?

С наступлением июля вступило в силу несколько законов, один из которых касается нововведений в системе российского здравоохранения. Согласно ФЗ №86-ФЗ, отныне электронные больничные листы приравниваются по своему статусу к бумажным. Система будет внедряться постепенно во всех населенных пунктах России, не обошло это и Сургут.

Как это работает?

Для пациента все остается практически неизменно: вы приходите на прием в поликлинику или другое медицинское учреждение, врач проводит осмотр. Если он решает, что вам нужно отлежаться несколько дней дома, то выписывает больничный лист. При этом у пациента обязаны спросить, какая форма листка нетрудоспособности ему удобнее: традиционная бумажная или электронная. Так как закон только-только обрел силу, а система еще находится на этапе внедрения, выбор остается за пациентом.

Кстати. 120 млн рублей было потрачено в прошлом году на печать листков временной нетрудоспособности.

Как проходит процесс оформления?

По стандартной схеме: вас отправят в кабинет выдачи листов нетрудоспособности, вы дадите письменное согласие на обработку данных. После чего можете спокойно идти болеть, ни о чем не беспокоясь. Никакую голубую бумажку вам выдавать не будут: ее врач заполнит на компьютере, поставит свою электронную подпись и отправит работодателю через интернет, по специальным каналам.

А такое точно примут на работе?

Вопрос взят не из воздуха: действительно, на сегодняшний день все зависит от работодателя и от его готовности принять электронный больничный. По закону, как уже было сказано выше, электронные и бумажный листок нетрудоспособности совершенно равны, однако вполне вероятно, что существует определенное число организаций, которые не имеют технических средств, чтобы принять ваш электронный больничный. Этот нюанс лучше уточнить в частном порядке.

Зачем это нужно?

Как и в случае с любыми другими электронными документами, электронные больничные внедряются для того, чтобы снизить затраты на бумажные носители, уменьшить волокиту и максимально оградить работодателей от поддельных листков временной нетрудоспособности.

Мнение эксперта. Дмитрий Гуз, главный врач СГКП № 3:

— У нас есть федеральный приказ по внедрению данной технологии, и мы его обязаны выполнять. Сейчас он находится на этапе реализации. Существуют определенные медицинские организации, которые сопровождают процесс внедрения электронных больничных. В Сургуте эту функцию выполняет «МедИнфоЦентр», разработчики тех программных продуктов, которыми мы пользуемся в поликлиниках. Перед ними стоит задача по внедрению документооборота во всех медицинских организациях города.

На самом деле электронный документооборот — это то, что уже есть и широко применяется. Электронные больничные — лишь очередной этап. Следом за ними, например, разрабатывается проект электронных рецептов. От этого уже никуда не деться.