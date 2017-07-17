Вдохнули полной грудью

В Сургутской клинической травматологической больнице начал работу Окружной центр торакальной хирургии. Здесь специалисты оказывают плановую и экстренную медпомощь при травмах и заболеваниях органов грудной клетки.

По оценкам специалистов, в настоящее время частота повреждений грудной клетки, связанных с различными травмами — автодорожными, бытовыми, профессиональными и спортивными, — очень высока. Летальность при этом составляет до десяти процентов, а нередко — уже после госпитализации пострадавшего. Основными травмам грудной клетки являются повреждения дыхательных путей, переломы ребер, грудины и лопатки, ушибы легких. Повреждения органов средостения (сердца, крупных сосудов, диафрагмы, пищевода) также относятся к торакальной травме.

Воронкообразная грудь — врожденная аномалия, с которой обращаются в Центр торакальной хирургии. Заболевание характеризуется западением передних отделов груди. Такая деформация — самый распространенный порок развития грудной клетки. Нередко заболевание прогрессирует и представляет серьезную опасность для здоровья пациента.

«В центре используются эндоскопические методы лечения, особенно при патологии трахеи, главных бронхов, — рассказывает руководитель Центра торакальной хирургии БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Владимир Корженевский. — Рубцовые стенозы чаще встречаются после длительной искусственной вентиляции легких, когда нормальная структура трахеальной стенки замещается грубой рубцовой тканью, которая суживает просвет дыхательных путей. Это состояние требует хирургического лечения. Ранее эндоскопические методы лечения применялись в основном для расширения просвета трахеи. Сегодня современные технологии позволят максимально восстановить и поддержать просвет дыхательных путей при рубцовых стенозах трахеи».

Мощность Центра торакальной хирургии определена в 300 торакальных и видеоассистированных торакоскопических операций в год.

«Мы активно применяем современные технологии в своей работе, — отмечает Владимир Корженевский. — Эндоскопическая хирургия позволяет нам выполнять радикальные вмешательства без широкого рассечения кожных покровов, через точечные проколы, что гарантирует хороший косметический эффект, а самое главное — снижается травматичность операции, сокращаются сроки реабилитации».