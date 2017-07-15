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​Кто работает и ест. Как обедать в офисе, чтобы не было мучительно толсто

Часто бывает, что борьбе с лишним весом мешает офисный распорядок. То и дело коллеги приносят пироги в честь отпуска или дня рождения, а предательские шоколадки так и норовят быть съеденными. В этой статье, опубликованной в свежем выпуске «Нового Города», рассказывается о принципах правильного питания на работе.

Центр медицинской профилактики ХМАО сформулировал свод правил для тех, кто хочет быть в форме, невзирая на «горящий график». Прежде всего нужно забыть о вредной привычке не завтракать с утра. Именно сытная пища в начале дня даст вам силы для продуктивной работы. Вообще, есть необходимо три раза в день (не включая перекусов). Знайте, что пропуская обед, вы лишь увеличиваете шансы вечернего обжорства. Обратите внимание на то, что у вас всегда должны быть с собой легкие закуски. В качестве таковых подойдут: фрукты, сырые овощи, сухофрукты, орехи.

Кроме того, полезно иметь на рабочем столе бутылку чистой негазированной воды. Пить воду нужно в течение всего дня. Если у вас возникло непреодолимое желание съесть что-нибудь сладкое — стакан H2O успешно поможет от него избавиться без вреда для фигуры. Также выпить кружку воды не помешает и непосредственно перед обедом. Этот старый и банальный метод действительно помогает умерить аппетит.

Работа часто сопровождается стрессовыми ситуациями. Нервные срывы, как правило, заканчиваются для многих тем, что они набрасываются на еду. Вместо того чтобы закидывать в себя булочки после вызова на ковер, попробуйте выйти и прогуляться — хотя бы в пределах офисного здания. Это поможет остудить пыл и справиться с переживаниями.

Что касается обеда, то главное здесь — спланировать, что вы будете есть. Удобнее взять контейнер с едой из дома. Так вы сможете быть уверенными, что не съедите слишком много. Готовьте блюда на пару, в микроволновой печи, мультиварке или выпекайте в духовке. Это поможет уменьшить используемое в процессе приготовления количество жира, масла, соли и сахара. Употребляйте больше продуктов растительного, а не животного происхождения. Обратите внимание, что общее количество соли в пище не должно превышать одной чайной ложки в день. Впрочем, и со сладким стоит перейти на вы.

Если вы ходите обедать в рестораны и кафе, то знайте, что еда там обычно более калорийна и содержит больше жиров, чем пища, приготовленная дома. Оно и понятно — так вкуснее. Не стесняйтесь спрашивать, как приготовлено блюдо и насколько велики порции. Если блюдо оказывается не таким, каким было описано (например, много масла или соуса), то смело возвращайте его. И позвольте в сотый раз озвучить набившую оскомину истину: не обедайте фастфудом! Конечно, это может произойти из-за определенных обстоятельств, но ни в коем случае не должно становиться систематическим явлением.

После приема пищи специалисты рекомендуют обязательно пройтись пешком. Как говорят в народе — растрястись. Соблюдайте эти простые правила — и работа в офисе не помешает работе над собой.


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15 июля в 09:31, просмотров: 1656, комментариев: 0


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