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​Авось здоровью не товарищ

Как радоваться лету и не «загреметь» в инфекционное отделение ближайшей больницы — расскажет Сургутский филиал Центра медицинской профилактики

Разбор полетов

Древняя латинская поговорка гласит: «Предупрежден – значит вооружен». Особенно актуально это выражение для сферы медицинской профилактики, ведь ни одно лекарство и ни одно лечение не могут превзойти по своей эффективности элементарного предотвращения болезни, в частности кишечной инфекции.

Насколько вы осведомлены в том, что такое острая кишечная инфекция (ОКИ), как она передается, какой симптоматикой проявляется и чем лечится? Давайте разберемся в этих вопросах.

Острые кишечные инфекции бывают четырех видов:

- инфекции вирусной этиологии (энтеровирус, ротавирус, вирусы группы Норфолк, коронавирусы, аденовирусы, реовирусы);

- бактериальные инфекции (сальмонеллез, дизентерия, холера, иерсиниоз, эшерихиоз, кампилобактериоз, стафилококковое пищевое отравление, брюшной тиф, ботулизм, и инфекции, вызванные синегнойной палочкой, клостридиями, клебсиеллами, протеем);

- грибковые инфекции (чаще всего грибы рода Candida);

- протозойные кишечные инфекции (лямблиоз, амебиаз).

И это не просто список «страшных слов»: если относиться халатно к своему здоровью и своей безопасности, то каждая из перечисленных выше инфекций станет реальностью. А вместе с ней абсолютно реальными станут и такие симптомы, как:

- Диарея, тошнота и рвота, которые приводят к обезвоживанию и обессоливанию организма;

- Слабость и головокружение, потеря сознания;

- Повышение температуры, ломота в теле;

- Боль в области живота.

Наибольшую опасность острые кишечные инфекции представляют для малышей: они занимают 2-е место в общей структуре детских инфекционных заболеваний, и 4-е место в структуре детской смертности. Всего за несколько часов ОКИ могут привести к обезвоживанию организма, потере сознания, коме. И если помощь не будет оказана вовремя, то инфекция может вызвать летальный исход…

Кто виноват?

По сложившейся в нашей стране народной традиции пик заболеваемости острыми кишечными инфекциями приходится на летний период времени. Обилие фруктов и овощей, прогулки и активные игры на свежем воздухе, пикники и уикенды на природе – всё это само по себе безобидно. Проблемы появляются тогда, когда человек начинает игнорировать элементарные правила безопасности. Например:

- Употребляет в питье сырую, не отфильтрованную воду, либо воду из природных водоемов;

- Употребляет в пищу грязные, либо недостаточно очищенные фрукты и овощи (например, во время тайной дегустации даров природы в магазине или ларьке);

- Руководствуется правилом «горячее сырым не бывает» во время приготовления рыбы и мяса (чаще всего во время отдыха на природе и по причине нестерпимого голода, либо для демонстрации своей брутальности);

- Нарушает правила хранения продуктов: периодически забывает о существовании холодильника и кормит мух оставленными на столе продуктами, хранит свежие и подгнивающие фрукты и овощи в одном месте;

- Забывает мыть руки, даже если они многое «повидали» (например, десятки рукопожатий со знакомыми и коллегами, обхват дверных ручек в общественных местах и транспорте). Затем этими же руками приступает к приготовлению и употреблению пищи;

- Не моет то, что принес с улицы – например, игрушки ребенка, велосипед, коляску;

- Экспериментирует с новыми местами общественного питания, руководствуясь принципом «авось пронесет» (и иногда действительно «проносит»).

Что делать?

Если эти ошибки вам знакомы, и вы их периодически практикуете в собственной жизни, то пора исправляться. Защитить себя от острых кишечных инфекций просто – достаточно помнить об элементарных профилактических мерах.

Домашние меры:

* Тщательно мойте овощи и фрукты перед их употреблением в пищу;

* Мойте руки с мылом КАЖДЫЙ РАЗ после прогулки на свежем воздухе, похода по магазинам и любым общественным местам, после игр с домашними и уличными животными; перед приготовлением еды; после разделки рыбы, мяса или птицы;

* Храните готовую пищу и скоропортящиеся продукты в холодильнике;

* Проводите термическую обработку продуктов;

* Будьте беспощадны и хладнокровны с домашними мухами и прочими насекомыми, охотящимися за вами и вашей едой.

Уличные меры:

* Пейте только очищенную воду – например, бутилированную или кипяченую. Ни в коем случае не пейте из водоемов, колонок или воду из-под крана;

* Покупайте овощи и фрукты у «проверенных» людей. Благодаря этому вам не придется каждый раз проводить дегустацию продуктов;

* Во время уикенда или просто пикника на природе не торопитесь «снять мясо с огня». Потерпите парочку дополнительных минут, но доведите шашлыки до полной готовности. Поверьте, это намного лучше, чем съесть полуготовый продукт, а потом бегать по лесу в поисках туалета;

* Избегайте купания в грязных водоемах или бассейнах;

* Держитесь подальше от мест общественного питания, находящихся под открытым небом. Самое безобидное, что вас может ожидать, это мухи и песок в еде.

* Позаботьтесь о своих детях:

- расскажите им о том, как нужно себя вести, чтобы остаться здоровыми;

- научите их правилам личной гигиены;

- продемонстрируйте на собственном примере важность профилактики.

Если вы или ваши дети всё-таки подхватили острую кишечную инфекцию, то ни в коем случае не занимайтесь самолечением. В случае с ОКИ промедление или вовсе отказ от обращения за профессиональной медицинской помощью может привести к трагическим последствиям.

Будьте здоровы и рассудительны! Запомните, профилактика – это друг вашему здоровью и защитник вашей жизни.


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17 июня в 10:52, просмотров: 2576, комментариев: 0


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