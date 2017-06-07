Анна Коршунова: «Анорексия — вторая причина смерти среди молодого женского населения»

Федеральные СМИ то и дело показывают сюжеты о жертвах нервной анорексии, но зачем «далеко ходить», когда это происходит буквально у нас под боком? Как-то раз «НГ» брал интервью у местного врача-гематолога, и тот отметил довольно большое количество истощенных малокровных и очень юных пациенток, то и дело оказывающихся у него на приеме. Такая ситуация не может не настораживать. И особенно эта проблема касается молодых женщин, ведь именно они — главные жертвы анорексии.



Нам удалось связаться с руководителем московского ЦИРПП (Центра изучения расстройств пищевого поведения), врачом психиатром, психотерапевтом и диетологом Анной Коршуновой. Она рассказала, что представляют собой расстройства пищевого поведения, и почему нет достоверной статистики, их касающейся. Кроме того, Анна Александровна объяснила, что такое нервная анорексия, по каким признакам ее распознать, где лечить и как не заполучить.

Еда не приходит одна: что такое расстройство пищевого поведения?

— Расскажите о специфике деятельности вашего центра. Чем именно вы занимаетесь?

— Наш центр занимается прежде всего комплексным лечением расстройств пищевого поведения. Почему здесь важен именно комплексный подход? Потому что пациентки до создания нашего центра, по сути, оказывались между двумя стульями. В психиатрической больнице лечили только психическое состояние, в терапии — только осложнения истощения, психотерапия вообще была только амбулаторная. Мы объединили всех специалистов и все методики, которые специализируются на лечении расстройств пищевого поведения. Мы занимаемся подробным изучением и узконаправленным развитием этих методик, научными исследованиями и образовательными программами. Но основная наша деятельность, конечно, лечебная.

— При разговоре о расстройствах пищевого поведения можно услышать термин «дисморфофобия». Что он означает? И какие вообще существуют расстройства пищевого поведения?

— Дисмофорфобия — симптом, часто, но не всегда присутствующий при нарушениях пищевого поведения. Нарушения пищевого поведения — это нервная анорексия, нервная булимия. Бывают атипичные формы, психогенные состояния, психогенные рвоты и переедания, бывают так называемые соматоформные нарушения пищевого поведения, когда пациент сокращает количество пищи не потому, что он испытывает некоторые дисморфофобическиепереживания, а потому что он испытывает болевые ощущения.

«Цифры разные, достоверных — мало»

— Какова статистика по заболеваемости расстройствами пищевого поведения?

— Знаете, это очень хороший вопрос. Вы спросите у пяти разных специалистов, и они дадут пять разных ответов. Я, с вашего позволения, не буду спекулировать на разных цифрах, а буду говорить про те цифры, которые нам предоставил институт Сербского. Он относит наши заболевания к группе «и другие», поэтому назвать конкретных цифр я вам не могу.

Они есть не в России, существуют западные исследования, которые исследуют это, но, повторюсь, там очень много спекуляций, что отнести к этому, а что — нет. Расстройства пищевого поведения — это очень широкий спектр. На этот вопрос ответить действительно профессионально сложно. Как профессионал говорю вам: цифры есть разные, достоверных мало.

— То есть нельзя сказать достоверно, сколько у нас в ХМАО больных анорексией, чтобы как-то обозначитьактуальность этой проблемы среди наших молодых женщин?

— Я бы сказала, что актуальность проблемы заключается в том, что анорексия потенциально летальна. Оно развивается чаще в очень-очень молодом возрасте, страдают почти дети. Актуальность здесь обусловлена очень большой опасностью. Если заболевание это не лечится, оно превращается в хроническое, и тогда огромный кусок жизни человека может быть просто вырезан.

— Можно ли говорить, что в столице уровень заболеваемости расстройствами пищевого поведения выше, чем в регионах? Жизнь в мегаполисе как-то на это влияет?

— Это не бич крупных мегаполисов. Страдают и болеют пациентки абсолютно везде. Основная проблема — это дисморфофобия, которая может быть в любом месте, не имеет значения, где родился пациент. Проблемы с подавленностью и замкнутость могут быть не только в столицах, а где угодно. К нам довольно часто приезжают пациентки из других регионов.

Анорексия от «А» до «Я»

— Что такое на самом деле анорексия? Где грань между немного излишним вниманием к еде и психическим расстройством?

— Критерии довольно известны. Это, собственно говоря, критерии, описанные в международном руководстве МКБ-10 или DSM-V — американском руководстве. Это те критерии, по которым мы определяем, есть у нас заболевание или нет. Говоря об анорексии, можно отметить критерий несколько сниженного веса. Кроме того, это зачастую страх перед едой, определенного рода подавленность, навязчивые мысли о еде, которые не позволяют человеку заняться чем-то другим, кроме мыслей о еде. По сути, вся жизнь крутится вокруг питания. Человек становится очень замкнутым, подавленным. Понятно, что со временем на фоне истощения у него возникают дополнительные симптомы — так называемые соматические симптомы: нарушения работы кишечника, сердца, почек, гипотензия, брадикардия, аритмия. В целом наблюдается нарушение работы всех внутренних органов, потому что им не хватает энергии, в конечном итоге тело расщепляет сами органы для того, чтобы получить энергию. На этом фоне возникают осложнения.

— Человек при анорексии в конечном итоге совсем отказывается от приема пищи?

— Бывает по-разному. Не всегда. Скажем так, количество пищи, которое он съедает, имеет меньшее значение, чем то, как он относится к пище, насколько его пугает еда.

— То есть это миф, что анорексия — состояние, когда люди ничего не едят? Это еще касается и зацикленности на питании.

— Это именно зацикленность на питании и очень большая подавленность, замкнутость, которые приобретаются с ходом болезни.

— Чем опасна анорексия, помимо проблем с ЖКТ и т.д.? Возможностью летального исхода?

— Да. Ужас заключается в том, что погибают молодые женщины. Это чаще заболевание молодых женщин. Как правило, это большая трагедия для семьи. Причин гибели несколько. Например, бывает остановка сердца. Часто причиной становится гипогликемический криз, гипогликемическая кома. Иногда пациент на фоне подавленности и замкнутости, появившейся на фоне анорексии, совершает суицид. Это, безусловно, заболевание потенциально летальное и опасное.

— Все же женщины больше склонны, получается, к таким расстройствам, нежели мужчины. Но случаи с мужчинами ведь тоже бывают?

— Безусловно, мужчины тоже болеют тем же самым расстройством. Просто это бывает несколько реже. Статистика говорит о том, что примерно 90 процентов заболевших — женщины, ну и, получается, всего 10 процентов мужчин. Но с точки зрения симптомов происходит то же самое.

— Как распознать у близкого анорексию? Выходит, надо обращать внимание именно на озабоченность человека темой еды?

— Я бы обращала внимание на три аспекта. Во-первых, если ваша дочь (или жена, сестра, подруга и т. д.) начинает все больше и больше говорить о еде, все больше переживать по поводу приемов пищи и все меньше есть при этом; во-вторых, вы замечаете, как она теряет в весе; в-третьих, она становится очень замкнутой и раздражительной, теряет все интересны, что у нее были раньше. Кажется, что человек очень меняется. Если раньше он интересовался друзьями, родными, увлечениями, то при анорексии интерес становится гораздо меньше. По этим трем направлениям я бы обращала внимание. Если есть опасения, то можно предложить своему близкому человеку пойти к врачу и получить консультацию.

И тебя вылечат

— К кому стоит идти с самого начала? К терапевту?

— Нет, не к терапевту. Конечно же, к психотерапевту, психиатру.

— Какие еще врачи подключаются к лечению? Оно ведь комплексное, как мы озвучили в самом начале. Диетологи, эндокринологи, кто еще?

— Да. Это скорее вспомогательные дисциплины. Прежде всего лечит психиатр, он является лечащим врачом. При этом, безусловно, у пациента есть и диетолог, с которым он консультируется. У нас в центре есть несколько психотерапевтов, например. Но вся информация ото всех врачей все равно стекается к лечащему врачу.

— В скольких случаях можно вернуть человека к нормальной жизни? Часто говорят, что невозможно уже наладить жизнь человеку, который весит 20 кг…

— Это все лечится! И лечится хорошо. И с 20 кг, и даже с 18. Дело не в килограммах, а в комплексном подходе. Если пациент лечится правильно и получает всю необходимую помощь, то это заболевание вылечивается даже в очень тяжелой форме.

— Видела, в центре у вас проводятся групповые терапии. Чем они важны?

— Групповая терапия — это очень важная часть терапии. Она, во-первых, снимает колоссальное чувство вины с наших пациенток, когда они видят, что совершенно замечательные другие женщины тоже болеют тем же самым. Часто терапия помогает больше понять о болезни и найти силы с ней бороться.

— Заболевание может длиться годами?

— Да, это может длиться годами. Есть пациентки, которые заболевают в 16-летнем нежном возрасте, а погибают в 35 лет. Есть те, кто физически крепок, и они могут дожить до 45-50 лет. Надо понимать, что это за жизнь: жизнь без образования, без семьи, жизнь без жизни.

— Сколько времени уходит, чтобы вылечиться? Это индивидуально?

— Конечно, индивидуально. Но у нас в центре, например, средний срок лечения около двух месяцев. В зависимости от того , сколько здоровья уже утеряно. Сроки обуславливаются общим состоянием внутренних органов.

— Что делать тем, у кого нет денег на платное лечение? Может, есть какие-то способы, фонды?

— Есть фонд «Гиппократ», который очень активно работает. Мы довольно часто о нем рассказываем нашим пациентам, которые не могут платно лечиться. Фонд собирает пожертвования для лечения пациентов и действительно спасает жизни.

Барби, булимия и генетика

— Мы говорим об анорексии. Есть еще термин «булимия». Как они связаны? Одно и то же ли это?

— Нервная анорексия и нервная булимия отличаются в диагностике. Я бы не стала сейчас особенно путать ваших читателей нюансами, что относится к нервной анорексии, а что — к булимии. Смысл в том, что они очень похожи. Это заболевания, которые перетекают из одного в другое, часто сменяя друг друга. Сегодня идет тенденция к тому, чтобы их объединить. Но если с научной точки зрения говорить о разнице диагностики, то основное принципиальное отличие — это влечение к еде, которое есть при нервной булимии, а подавленность и замкнутость относится больше к нервной анорексии. Но и там, и там очень большая дисморфофобия.

— Бытует мнение, что расстройства пищевого поведения обусловлены генетикой. Это правда?

— Есть много интересных исследований. Они на сугубо научном уровне, клинически они никак не применимы. Но есть исследования, показывающие генетическую предрасположенность к развитию оасстройств пищевого поведения.

— У вас в центре бывают дисморфофобичные люди с синдромом Барби? Дисморфофобия приводит и к бесконечным пластическим операциям, и к расстройствам пищевого поведения?

— Делают ли наши пациенты пластические операции? К сожалению, да. Их много. Дисморфофобия налицо у наших пациентов. С живыми Барби мы пока не сталкивались. Может быть, это какая-то маленькая группа людей. Но то, что наши пациенты очень часто и очень много делают пластику — так и есть. У них осложнения в том числе и от пластических операций, которые они себе делают.

Предупрежден — вооружен

— Какова профилактика расстройств пищевого поведения?

— Мы занимаемся в том числе и профилактикой. Мы рассказываем молодым мальчикам и девочкам, что такое нарушения пищевого поведения, какие у них симптомы, как их распознать и к каким страшным последствиям они могут привести. Может быть, на том этапе, когда только зарождается заболевание, кто-то сможет обратиться за помощью раньше. Профилактика в этом — оказать помощь пациенту на этапе, когда он пострадал еще не очень сильно. Если человек знает про эту болезнь, он распознает ее раньше и будет иметь инструменты борьбы с ней.