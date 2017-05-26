​Место рождения

На три дня Сургут стал средоточием ведущих врачей России и Европы. В нашем городе состоялась окружная научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии».

Справка:Организаторами выступили: БУ «Сургутский клинический перинатальный центр», ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И.Кулакова» МЗ РФ, ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» МЗ РФ, ФДПО ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ. Кроме того, поддержку конференции оказали Сургутский государственный университет и Департамент здравоохранения ХМАО, а также региональные общественные организации: «Ассоциация акушеров-гинекологов» и «Лиги акушерок» Сургута.

Прирожденные лидеры

«Наш регион входит в десятку по стране с самым низким показателем младенческой и материнской смертности, — задает тон конференции губернатор Югры Наталья Комарова. — По итогам прошлого года младенческая смертность в автономном округе составляла 4, 1 на тысячу, а материнская вообще не регистрировалась. Специалисты подтвердят, что эти показатели находятся на уровне экономически развитых систем мира, в чем-то они сопоставимы, а в чем-то и превосходят результаты отдельных стран Евросоюза».

«Уровень перинатальной медицины в округе очень высокий, — отмечает д.м.н., профессор, главный врач Сургутского клинического перинатального центра, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии мединститута СГУ Лариса Белоцерковцева. — Это звучит громко — и звучит в Российской Федерации. Это подтверждают наши показатели».

По словам директора Департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского, показатели перинатальной помощи в Югре традиционно хорошие, только вот и спрос с врачей соответствующий. «У нас хорошо, но требуется, чтобы было еще лучше», — уверен глава Депздрава.

Учиться — и еще раз учиться

А чтобы было лучше — необходимо постоянное развитие и обучение. «Практическая польза от конференции огромна! Все, что мы делаем, весь образовательный цикл — это для наших замечательных пациенток и пациентов, для наших беременных женщин и новорожденных, для семей Югры, — рассказывает главный врач Сургутского клинического перинатального центра. — Главное в развитии качества оказания медицинской помощи — это высокая профессиональная компетенция врачей, акушеров и медицинских сестер».

Солидарен с Ларисой Дмитриевной и Алексей Добровольский: «Сегодня жизнь не стоит на месте. У нас наступила эра непрерывного медицинского образования, когда каждый врач должен участвовать в течение пяти лет в, скажем так, накоплении баллов. Но на самом деле накопление баллов вторично, нужно повышать свой профессиональный уровень на конференциях, ездить на циклы обучения, для того чтобы потом успешно пройти курс сертификации». Такая конференция, по словам главы департамента, позволяет специалистам получать новые знания и, таким образом получать баллы и успешно проходить аккредитацию на последующие пять лет работы.

В то же время иностранные участники научно-практической конференции уверены, что сейчас идет мировое сближение в том, что касается взаимообучения и обмена опытом. «По сути, медицина становится глобальной, — объясняет профессор, руководитель неонатального центра Вильнюсовоского медицинского университета Любшис Арунас. — Если говорить про неонатологию, то технологии, которые используются в Литве, Германии и России, мало чем принципиально отличаются».

Мероприятия, проводимые в Сургуте, очень положительно влияют на сближение двух специальностей, из которых ни одна не может быть представлена порознь, уверен профессор из Литвы. По его словам, невозможно представить ситуацию, в которой акушер-гинеколог работает отдельно от неонатолога, — это командная работа.

«Чем чаще встречаются специалисты — тем лучше, — подытоживает директор департамента здравоохранения Югры. — Трудно и дорого отправить 200-300 специалистов два-три раза в год. На сегодня у нас 598 акушеров в округе, и отправить каждый год их куда-то поучиться — дорого. Но не менее эффективно 2-3 раза в год привезти лучших лекторов к нам и дать возможность получить самые новые и свежие знания, пообщаться между собой, что тоже важно. Профессиональное общение ничем не заменишь».

В чем проблема?

Понять то, о чем говорят докладчики конференции, — порой дело непростое, все-таки выступления рассчитаны на профессиональных врачей. Но если очертить круг обсуждаемых проблем, то зазвучат те, что знакомы многим: подготовка к родам, репродуктивное здоровье, преждевременные роды, аборты, улучшение родовспоможения, вспомогательных репродуктивных технологий.

«Самая серьезная проблема, с которой сталкиваются специалисты — это преждевременные роды и рождение маловесных детей, — объясняет профессор акушерства и гинекологии в Медицинских школах Университетов Загреба и Сараево, д.м.н., вице-ректор международного университета в Дубровнике Азим Курьяк. — Этим проблемным новорожденным очень сложно бывает сохранить здоровье, выходить их. С этим связаны большие расходы. Еще 60 лет назад профессор Залинг предложил целый ряд методов, чтобы будущие мамы должным образом заботились о себе и своей будущем ребенке, чтобы максимально обеспечить профилактику преждевременных родов и отсрочить рождение ребенка даже при преждевременном разрыве околоплодного пузыря. Сейчас работы в этом направлении продолжаются. Специалисты предлагают новые методы и подходы. История не заканчивается. Несмотря на наши энергичные усилия в этом направлении проблема остается актуальной. Одна из серьезных проблем — инфекция у матери».

«Проблема преждевременных родов, если говорить о статистике, одинакова во всем мире»,— сообщает заместитель директора департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Олег Филиппов. Доля преждевременных родов не имеет тенденции к снижению. Напротив — имеется определенный рост этого показателя. Сейчас их чуть менее 10 процентов .

«Как вы знаете, главная задача акушеров и акушерок во всем мире — это охрана здоровья матери и ребенка. Преждевременные роды у нас в центре внимания, но не только они. Мы также обсуждаем целый ряд смежных проблем», — поясняет клинический профессор акушерства и гинекологии Weill Cornell Medicine School Йоахим Дуденхаузен.

Одним из важнейших участников конференции, безусловно, стал заслуженный профессор Берлинского Медицинского университета, директор Института перинатальной медицины Эриха Залинга, директор акушерского отдела Общественного Берлинского госпиталя Эрих Залинг.

«Что касается меня и моей школы, то я занимаюсь всеми остальными аспектами, которые не относятся непосредственно к ультразвуковой диагностике, — говорит патриарх европейской науки. — Это, прежде всего, профилактика преждевременных родов. Дело в том, что в последнее время это стало особенно заметно. Частота преждевременных родов во всех странах мира стала нарастать! Проблема преждевременных родов имеет самые негативные последствия».

Профессор Любшис Арунас, в свою очередь, делает акцент на том, что основное направление его деятельности связано с тем, чтобы принести меньше вреда недоношенному ребенку. «Есть понятие «minimal handling» — минимальное дотрагивание. Мы сейчас знаем, что чем меньше мы вмешиваемся в жизнь маленьких хрупких детей, тем лучше результаты. Мой доклад посвящен определенным проблемам, где упор сделан на то, что уход за глубоко недоношенными новорожденными должен быть минимально инвазивным», — делится литовский профессор.

Итоги

По словам главного врача Сургутского клинического перинатального центра Ларисы Белоцерковцевой, они с иностранными коллегами обмениваются опытом, чтобы понять, как развиваться дальше и что еще нужно сделать, чтобы количество преждевременных родов было меньше. Ведь именно это в итоге определяет уровень младенческой смертности, детской смертности и инвалидности. «Фундамент всему — репродуктивное здоровье женщины, — считает Лариса Дмитриевна. — Это то, что формируется с внутриутробного развития, детства, младенчества. Это правильное вхождение девочки во взрослую жизнь. Кроме медицинских проблем (а мы признаем эти проблемы и работаем над ними), огромный пласт лежит внутри семьи. Нужно правильно воспитать репродуктивное поведение девочки. Над этим придется работать всему обществу».

Наталья Комарова подчеркивает, что «очень важен международный статус конференции». Сейчас в Сургуте создается один из современнейших и крупнейших центров охраны материнства и детства в стране. Он должен консолидировать научный потенциал в этой области, дать ответы на современные отраслевые вызовы. Такие крупные центры всегда меняют среду. В нашем случае — делают ее более дружественной детям и семьям с детьми.

«Я расцениваю клинические возможности перинатального центра в Сургуте с самой положительной точки зрения», — замечает директор Уральского НИИ ОММ, главный акушер-гинеколог УрФО, заслуженный врач России Надежда Башмакова.

«Эта конференция третья по счету. Замечу: трое детей в семье — это демографическая норма, гарантия устойчивого воспроизводства населения, — рассуждает глава округа. — Будем считать, наша конференция состоялась с демографической точки зрения и стала постоянной востребованной площадкой для решения важнейших практических задач развития акушерско-гинекологической службы нашего региона».

Кстати: В Мероприятии приняли участие более 370 специалистов и экспертов медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.