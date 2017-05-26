​Олеся Шафикова: «Клещи адаптируются. Им нет преград!»

Роспотребнадзор констатирует: к настоящему моменту (а, может быть, это происходит и прямо сейчас) от укусов клещей в Югре пострадало уже 228 человек. Дамы и господа, сезон, как говорится, открыт. Самое время по-настоящему озаботиться темой профилактики клещевого энцефалита. Разобраться в этом вопросе «НГ» помогла врач-эпидемиолог Сургутской клинической травматологической больницы Олеся Шафикова. Она бесподащно разрушила несколько популярных мифов о клещах, рассказала, как дела у сургутских представителей братии кровопийц и сколько человек они уже успели укусить, а также, чем они опасны, как предотвратить их укусы и куда бежать за помощью в том случае, если предотвращение не удалось.

Вахтовик и дачник — вот клеща удача

— Как сейчас обстоит ситуация в Сургуте с клещами?

— Согласно приказу Депздрава Югры, с этого года первичной профилактикой клещевых инфекций занимаются травматологические пункты и конкретно в нашем городе этим занимается Травматологическая больница на базе детского и взрослого травмпунктов. Помощь оказывается круглосуточно. Адрес у нас один: Нефтеюганское шоссе, 20. По данным на 23 мая, к нам обратилось уже 26 человек — из них трое детей. Если ранее это были привозные случаи из южной части России и Украины, то сейчас это уже местные случаи с дачниками и вахтовиками.

— Домашние животные могут принести на себе клещей?

— Да, на них часто и привозят клещей рыбаки, охотники, например. Собаку взяли с собой, себя осмотрели, сели в машину, а вечером уже дома заметили на собаке клещей. Они нападают на всех теплокровных.

— Затем клещи перекинутся с животного на человека?

— У животных очень густой покров. Если клещ не смог пробиться к коже, то запросто может попытаться сделать это с человеком.

Разные и заразные

— Какие бывают клещи? Существует очень много видов, но некоторые переносят опасные инфекции.

— Нас интересуют иксодовые клещи — переносчики инфекционных заболеваний. Клещ может переносить различные заболевания. Это не только клещевой энцефалит, а еще риккетсиозы, боррелиозы, ку-лихорадка, крымская геморрагическая лихорадка, туляремия и т.д. Наша задача — оказать первичную помощь от клещевого энцефалита. Экстренная помощь оказывается в течение 72 часов с момента укуса. В этот момент она эффективна, после него уже нет, и надо следить за состоянием здоровья. При появлении симптомов — повышении температуры, головной боли, недомогании — нужно обращаться уже к терапевту, инфекционисту и начинать лечение.

— Все виды болезней можно получить в Сургуте или нет?

— Наиболее распространен, конечно, клещевой энцефалит и боррелиоз, остальные заболевания редки для нашего региона. Мы прицельно работаем с энцефалитом.

— Каковы прогнозы, если все-таки человек заразился энцефалитом?

— Все зависит от иммунитета человек и от дозы. Бывают тяжелые случаи, приводящие к инвалидности, ведь энцефалит поражает нервную систему. Бывают и более легкие случаи, протекающие в форме недомогания и головных болей. Но инвалидность — не обязательный исход. Слава богу, мы не эндемичный район по клещевому энцефалиту, и у нас это не так часто происходит.

— Обязательно ли энцефалитный клещ заразит человека при укусе?

— Все зависит от объема инфекционного агента, попавшего в кровь, и от иммунитета человека. Человек может и не заболеть. Если доза небольшая — иммунитет справится с вирусом.

Кусают не локти

— Бывает так, что клещ присосался к человеку, но тот не заметил и пропустил начало развития болезни?

— Зачастую так и бывает. В момент укуса со слюной выделяются обезболивающие вещества, и человек не замечает его. Это безболезненно, в отличие от укуса комара. За счет того, что укусы бывают как раз в те места, где зрению они недоступны — спину, шею, волосистую часть головы, заднюю поверхность ног и т.д. — мы их и не замечаем.

— То есть это миф, что в волосистую часть головы клещи не кусают?

— Очень часто наоборот! Двое из обратившихся недавно к нам как раз имели укусы в волосистую часть головы. Там как раз труднее их заметить. Иногда люди обращаются гораздо позже срока оказания первой помощи.

Вообще, основная профилактика клещевого энцефалита — это, конечно, вакцинация. Она состоит из трех прививок: первой, второй — через две недели после первой и третьей — через год после второй. Тогда человек считается привитым на три года и защищенным от энцефалита. Если вакцинации нет, то в качестве экстренной профилактики ставится иммуноглобулин в первые 72 часа после укуса. Но это как прививка от гриппа. Она не гарантирует того, что человек не заболеет, а гарантирует только то, что если человек заболеет, то перенесет это заболевание в легкой или средней степени тяжести. Еще очень многое зависит от того, сколькоклещ был на человеке. Вирус клещевого энцефалита находится у клеща в слюнных железах, а в момент присасывания он вместе со слюной попадает в кровь человека. Чем дольше клещ находится на человеке — тем больше вируса проникает в кровь. Как только заметили — старайтесь его убрать.

Вакцинация как панацея

— Существует множество противников вакцинации. Как убедить людей делать прививки? Почему они необходимы?

— Территорию Сургута и лесопарковые зоны, лесные массивы, детские площадки обрабатывает городская администрация. Но если вы вахтовик, связаны с сельским хозяйством, по роду детальности часто бываете на природе, то следует прививаться по одной простой причине — вред от заболевания может быть гораздо больше, чем вред от вакцины. Я не спорю, что вакцинация — определенная нагрузка на иммунитет и вообще достаточно большая нагрузка для организма. Но и польза от нее велика! Я не призываю вакцинироваться всех подряд, но считаю, что необходимо вакцинироваться тем, у кого есть повышенный риск заражения.

Здесь помогут

— Каковы должны быть действия человека, если его укусили? Прийти в травмпункт или снять клеща дома?

— Многие приходят уже с клещами в баночках. Они понимают, что ждать нет смысла. Они самостоятельно их удаляют. Но, конечно, надо знать методы. Сейчас в интернете все хорошо описано. Самое главное условие — ухватить клеща как можно ближе к хоботку и вращательными выкручивающими движениями пинцетом тихонько вытаскивать. Можно также обернуть пальцы марлечкой и выкрутить. Ни в коем случае нельзя дергать клеща, иначе можно его порвать! Но даже если хоботок остался — смажьте место йодом, а сам хоботок естественным путем элиминируется по прошествии времени.

— Допустим, вытащил клеща, положил в банку. Дальше как действовать?

— Если вы идете за первой помощью, то это, естественно, в травмпункт — до 18 лет детский, а старше – взрослый. Работаем круглосуточно! Приходите и говорите о ситуации. Мы отправляем клещей на анализ, у нас заключен договор с ФГУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии. — Прим. ред.) Также туда человек может самостоятельно обратиться, если клещ его не кусал, а, допустим, он просто снял клеща с одежды и ему просто интересно. Так вот, он может отнести его в лабораторию на Кукуевицкого, 15 и обследовать на энцефалит. Единственное, этот момент будет платным — это стоит 600 рублей. Первая помощь, конечно же, бесплатна.

— Смотрела таблицу в Роспотребнадзоре. Там возле ХМАО было написано что-то в районе 86% поражения клещами. В каких-то районах — все 100.

— Я вам так скажу: конкретно Сургут и Сургутский район более северные — у нас их поменьше. А вот ближе к Ханты-Мансийску и тому району их больше. Все зависит от погодных условий. Им надо климат потеплее, и чтобы растительности побольше. Они любят густые подлески, травку, кустарники.

— Это миф, что на хвойных деревьях клещи не обитают?

— Это миф. Они обитают на высоте от 25 см до метра. На земле, траве, подлеске…На деревьях они не живут. Как это происходит? Голодный клещ забирается на какую-то травинку или кустик и может до недели сидеть и ждать прохожего. Они же питаются кровью не только человека, но и животных. Кто-то мимо пробежал, он зацепился за него. В течение получаса клещ может подниматься по телу, выше по одежде, путешествовать. Нижняя часть тела страдает от укусов реже, чем верхняя. Нижняя — в 32 процентах, а верхняя — в 68. Кожа внизу грубее, ее труднее прокусить — поэтому клещи предпочитают верхнюю часть.

Под прикрытием: как не быть укушенным

— Как правильно себя осмотреть, какая вообще профилактика в этом плане?

— Самое главное, если вы не привиты, это как раз профилактика. Она заключается в правильной одежде. Как можно больше частей тела должно быть закрыто. Если вы идете в лес, даже если день жаркий, наденьте футболку с длинным рукавом, заправьте штаны в носки и наденьте какой-то головной убор. Клещ достаточно маленький, когда голодный, и ему трудно прокусить даже тонкий слой одежды, ему нужна голая кожа. Светлая одежда гораздо лучше — на ней виднее клещей. Сейчас много спецсредств защиты, репеллентов для отпугивания клещей. Они отпугивают запахом, и клещи не присасываются.

— Какой прогноз на сезон? Будет ли меньше пострадавших из-за холодной весны?

— Не могу сказать. Единственное, мы созванивались с клинической городской больницей (они в прошлом году оказывали такую помощь), и они сказали, что к ним обратилось за прошлый год 300 человек. А мы только начали работать в этом — и уже 26. Думаю, дело в сознательности. Люди стали больше обращаться. Раньше просто снимали и выбрасывали. Теперь люди боятся за свое здоровье, повышается информированность. И насчет погоды хочу сказать: клещи — это ведь животные организмы, они адаптируются и уже привыкли. Они появились в Сургуте, как только сошел первый снег. Им нет преград!