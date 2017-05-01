​Специалисты Роспотребнадзора — о профилактике бешенства

По данным Сургутской клинической травматологической больницы, за текущий год зарегистрировано 199 обращений с укусами животных. Среди пострадавших — 141 взрослый и 58 детей. Несмотря на то, что с 2012 по 2016 годы среди югорчан не зарегистрировано случаев рабической инфекции (бешенства), поводы для беспокойства по-прежнему остаются. Укусы животных, особенно диких, представляют для человека серьезную опасность. «Чаще кусают домашние животные — кошки и собаки. Как правило, в весеннее и осеннее время, — сообщают специалисты Травмбольницы. — Реже обращаются с укусами кроликов, обезьян. Участились укусы белками. Тесное общение с ними опасно, ведь они тоже являются переносчиками бешенства».

В Управлении Роспотребнадзора по ХМАО отмечают, что заражение бешенством происходит при укусе или нанесении царапин больным животным, а также при попадании слюны больного животного на кожу или слизистые человека. «Особенно опасны укусы в голову, лицо, шею, пальцы рук. При заболевании меняется поведение животного: дикие животные перестают бояться людей, машин, собак, могут заходить во дворы, ласкаться, играть с детьми, — объясняют сотрудники управления. — Происходит попадание слюны на кожу рук (а царапины, заусеницы есть почти у каждого), и возможно заражение. При другой форме заражения — буйной — животное агрессивно, нападает на противника, превосходящего его по силе. В более поздние сроки (через двое-трое суток) развиваются слюнотечение, нарушение глотания, параличи конечностей и смерть».

Роспотребнадзор призывает соблюдать правила: приобретать животных только в спецорганизациях при наличии ветеринарного освидетельствования; проводить вакцинацию питомцев или скота против бешенства; избегать контактов с бездомными животными; не осуществлять самостоятельно забой скота; незамедлительно обращаться за медпомощью в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.

Бешенство — острое инфекционное заболевание человека и животных, которое до настоящего времени остается неизлечимым. Возбудитель заболевания — вирус.