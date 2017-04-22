​Как победить боль в спине и другие заболевания позвоночника?

Очередная открытая лекция про здоровье в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРЕ была посвящена болям в спине и другим болезням позвоночника.

Вопросы лечения и профилактики детально осветила Элина Владимировна Биктова, врач-невролог первой категории, рефлексотерапевт.

Как выяснилось, проблема болей в позвоночнике может преследовать не только тех, кто сорвал себе спину тяжелой нагрузкой или получил травму, но и тех, кто просто держит свое тело достаточно часто в напряженной позе, а мышцы – в пассивном состоянии.

Кроме того, выяснилось, что те самые, важнейшие хрящевые вкладыши между позвонками, стареют также стремительно, как и кожа, мышцы или сосуды. И если не давать мышцам спины правильной профилактической нагрузки и не питать тело необходимыми минералами и витаминами, то проблема трещин в хрящевой ткани и смещения позвонков может настигнуть даже «юношу» 30 лет.

Спикер очень настойчиво рекомендовала при первых же неприятных ощущениях в позвоночнике идти на приём к неврологу! Для чего? Для того, чтобы понять ключевую разницу: боль вызвана спазмом мышц, а значит лечится теплом и расслаблением, или же боль вызвана воспалением нервов и костной ткани, а значит лечение будет ровно противоположное. Важно также оперативно отличить боль позвоночника от заболеваний внутренних органов, отёчность которых влечет нагрузку и тянущую боль в позвоночнике. Иначе есть риск лечить остеохондроз неделями и прозевать критическую и почти смертельную ситуацию с, например, пневмонией. Именно такие последствия неверной диагностики удалось недавно своевременно устранить Элине Владимировне Биктовой с коллегами во время частного приёма пациента в медико-социальном центре «Добрый дом».

Достаточно часто причиной головных болей или проблем в шейном отделе является спазм мышц шеи, а не воспалительные процессы костной ткани или нервных окончаний.

Поэтому во всех ситуациях даже лёгкой боли в позвоночнике спикер призвала к обращению к профессиональному неврологу. Слишком часто во время своей практики ей приходилось разбирать последствия самолечения. Так как после самодиагностики многие начинают греть то, что ни в коем случае нельзя греть или растирать то, чему нужно дать покой. Тепловые процедуры и мази полезны только при болях, вызванных спазмом мышц. А если воспален нервный корешок позвонка и боль отдаёт в конечности или в голову, то прогревание усилит боль многократно. Такое самолечение может вывести ситуацию из острого приступа в хроническое заболевание. Только профессионал может верно диагностировать проблему, а значит применить верное лечение. А цена ошибки велика - на восстановление здорового самочувствия в позвоночнике может понадобиться минимум 2 недели. Но многие только «глушат» боль обезболивающими, чтобы оттянуть поход к врачу.

Бывают случаи, когда одышка, учащенное сердцебиение, мурашки и онемение, зуд между лопатками и в поясницы приписывают защемлению нерва и остеохондрозу. А после внимательного изучения проблемы выясняется, что есть воспаление какого-то органа и даже метастазы в тканях, и эти воспаленные, отекшие органы, создают тянущее ощущение в позвоночнике. Так и лечат остеохондроз, вместо кисты или болезней почек.

К сожалению, старение тканей позвоночника происходит также, как и старение тканей, мышц, кожи и сосудов. Отсюда – истончение хрящевой пластины и ее обезвоживание.

А когда происходит истончение или появляются трещинки (протрузии) хрящевых вставок, то некоторые структуры хрящевых пластин, в частности, так называемое пульпозное ядро, смещаются туда, куда им теперь удобнее встать. Эти передвижения могут остановить только крепкие и выносливые мышечные волокна вдоль позвоночника.

Очень важно провести диагностику именно при осмотре. Существенно помогают врачу-неврологу снимки тканей и позвонков: рентген, компьютерная томография (патологии костные), МРТ (мыщцы, сосуды, кости).

Операция на позвоночнике назначается только по решению нейрохирурга. И даже в самом лёгком случае на восстановление после неё может понадобиться минимум год.

Лечение проблем с позвоночником может быть различным – в зависимости от источника проблемы.

Лекарства для восстановления здоровья позвоночника бывают в таблетках, уколах и в мазях. В мазях можно покупать и подешевле, так как их состав по сути – одинаковый. А вот из таблеток лучше покупать именно те, какие назначит врач, так как в разных таблетках содержится вещество разной силы действия.

Врач-невролог может назначать разное лечение, например:

Миорелаксанты – при скованности мышц;

Нестероидные противовоспалительные;

Анальгетики – для купирования боли при восстановительных процедурах;

Витамины группы В для укрепления нервных окончаний позвоночного столба;

ЛФК - очень полезно делать каждый день;

Физиолечение – только профессиональное и при условии что нет противопоказаний;

Массаж, укрепляющий или расслабляющий мышцы;

Хондопротекторы (для питания хрящевых пластин) – не дают образовываться новым трещинам и помогают устранить существующие, предотвратить их обезвоживание. Но мало кто проходит полный курс лечения ими. В таблетках нужно принимать не менее полугода, но это очень высокая нагрузка на желудок. А в уколах хороший эффект достигается при 20-30 уколах, но очень важно правильно ставить в нужное место.

Иглорефлексотерапия и гирудотерапия – эти процедуры должны проводиться только профессионалами! Превосходно снимают острые состояния за 2-3 процедуры. Но крайне важны точки воздействия.

Для профилактики обострения спикер порекомендовала спать на ортопедическом матрасе и обязательно на ортопедической подушке. Не гречиха и другие наполнители, а именно ортопедическая подушка с вкладышами под разную высоту плеча. Крупный валик должен находится под шеей, а не у макушки, как некоторые ошибочно полагают.

Для школьников очень рекомендуется ранец с ортопедическим валиком под спину.

Кресло водителя также нужно снабдить ортопедическим валиком и правильно установить подголовник.

Крайне важно прекратить носить тяжелые сумки только в одной руке или только на одном плече. Тяжесть нужно распределять равномерно на обе руки или оба плеча, не передавливая сосуды узкими ручками.

Очень часто проблемы с позвоночником начинаются в следствие неправильного поднятия тяжестей. В это время важно колени держать чуть согнутыми, то есть пружинистыми, амортизирующими, корпус подать немного вперед, чтобы обезопасить поясничный прогиб, и как можно ближе к телу подтянуть груз, чтобы центр тяжести был ближе к оси тела, а значит не давал слишком сильную нагрузку на грудной отдел. И только после такой подготовки и правильного подбора груза, его можно поднимать или переносить.

Другой ключевой проблемой болей в спине спикер назвала известное всем неправильное или слишком продолжительное нахождение в сидячем положении. Правильно отрегулированная мебель и легкая разминка или хотя бы прогулка по кабинету каждые 40-50 минут могут нейтрализовать эту проблему почти полностью.

Элина Владимировна Биктова отметила также еще одну негативную деталь нашего образа жизни, которая вот-вот перерастет в большую современную проблему. Когда человек смотрит в свой гаджет, наклонив голову, нагрузка на шейные позвонки при таком наклоне головы увеличивается до 30-40 килограммов! А значит у тех, кто находится в этом положении в течение дня всё чаще и чаще, неминуемо в будущем будут сложности с шейным отделом. Но проблемы со зрением могут наступить раньше.