29 марта в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРе прошла очередная публичная лекция про здоровье от ведущих специалистов ХМАО. Врач-пульмонолог высшей категории, к.м.н., доцент и профессор Российской Академии Естествознания Элла Ильина осветила тему «Лёгкая жизнь с астмой? Решение есть!».

Как выяснилось,

диагноз, который раньше считали приговором, сегодня стал вполне совместим с комфортным, высоким уровнем жизни, благодаря уровню развития медицины.

Бронхиальной астмой называют хроническое воспаление нижних дыхательных путей, которое выражается в повышенной чувствительности бронхов к изменению воздушной среды, особенно к присутствию в ней аллергенов.

Внешними признаками астмы чаще всего являются затрудненное свистящее дыхание и приступы удушающего кашля в ответ на раздражители. Физиологической причиной такого затрудненного свистящего кашля является сужение сосудов бронхов до минимума, чтобы не пустить в полость частички-раздражители.

К сожалению, достаточно часто бронхиальная астма является результатом продолжительного игнорирования якобы «обычного» кашля

или результатом его «залеченности» народными средствами или обычными антибиотиками в аптеке. Очень важно провести как можно более раннюю диагностику любого кашля у врача-пульмонолога или аллерголога-иммунолога. Их узкая специализация поможет точнее выявить причину, чем это сможет сделать терапевт широкого профиля, а значит, своевременно назначить соответствующее лечение.

А астмы, как и у аллергии, есть свои конкретные триггеры (раздражители), которые и могут вызвать приступ. Резкие запахи (парфюмерия, бытовая химия, табак), бытовая пыль и пылевые клещи, грибок, плесень, шерсть и выделения животных, растения, паразиты (как тараканы, мыши, так и описторхи), лекарства, холодная погода. Выяснить, на что же конкретно так остро реагирует организм, чтобы исключить контакт с этим раздражителем, можно после аллерго-проб или спирографии (дыхательный тест).

Домашних животных не советуют держать ни пульмонологи, ни аллергологи.

К сожалению, иногда бывает даже так, что жила кошечка в доме 10 лет, а потом у её владельцев началась аллергия или астма на шерсть и выделения животного. Причиной заболевания, возможно, стало что-то другое, но теперь поврежденный организм стал остро реагировать и на животное. Все дело в том, что запах кошачьей мочи, как и слюна, высоко аллергичны по своей природе. И даже микрочастички этих выделений, которые витают в воздухе, способны вызвать удушающий кашель у человека с гиперчувствительными бронхами.

Установленный подвид астмы – так называемая «аспириновая» астма. То есть совершенно четко установленная зависимость между приёмом какого-то конкретного лекарственного препарата с последующими приступами астмы. Устраняется отказом от применения этого препарата после того, как этот триггер (раздражитель) был установлен в ходе тестирования.

Бывают и случая «ложной» астмы, то есть неверно установленного диагноза. Человек безрезультатно лечится ингаляторами, а потом на приёме у пульмонолога или аллерголога высокой квалификации делается предположение, что причина в другом! После дополнительного обследования выясняется, что сильный кашель всё это время был в результате присутствия в организме описторхов или из-за неплотного смыкания пищеварительных сфинктеров в трахее. Назначаются препараты для излечения от этих проблем и - астмы как не бывало!

Среди других распространенных видов астмы можно назвать и астму от ожирения, и в следствие низкого иммунитета, профессиональная, инфекционная (ОРВИ), дисгормональная, нервно-психическая, сезонная, астма пожилого возраста, и только кашлевая астма (без приступов удушья).

Сегодня астма в сознании людей по-прежнему ассоциируется с большой трагедией, но эти проблемы остались далеко в прошлом.

Раньше при астме назначали системное гормональное лечение кортикостероидами, которые оказывали огромное негативное влияние на весь организм в целом. Сейчас же лечение перешло в форму местного лечения с удобной формой доставки лекарств в самые труднодоступные отделы лёгких с помощью компактных ингаляторов и домашних небулайзеров. Очень удобно и вполне доступно! А устаревший страх перед этими формами лечения приводит только к переводу заболевание в запущенную «хронь».

Обаятельный спикер Элла Ильина сравнила астму с капризной женщиной: «Если долго не проявлять к ней внимания, начинает истерить!» Поэтому важно хотя бы один раз в 1-2 недели проводить профилактические ингаляции и носить с собой компактный ингалятор. Это позволит жить с диагнозом «астма» долгие годы на высоком уровне комфорта.

Профессиональный пульмонолог, который располагает достаточным количеством времени на приём пациента, конечно же, подробно рассказывает и учит правильно пользоваться этими методами: как маской (эффективнее), так и «мундштуком» (удобнее); объясняет особенности применения или отказа от применения тех или иных лекарств для ингаляций. К сожалению, не все участковые врачи первичного приёма могут позволить себе такую роскошь, как неторопливую и детальную беседу с пациентом. Сейчас в Сургуте работают около 10 пульмонологов и всего треть из них оказывают первичный приём! Остальные заняты плотной нагрузкой в стационаре.

Спикер предостерегла также участников лекции от чрезмерного увлечения увлажнителями воздуха.

Они действительно полезны, но при неумеренном использовании могут стать причиной активизации плесени в помещении, а значит и очередной атаки астмы.

22 марта, после такой же открытой лекции в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРе от аллерголога Елены Дудиной, у врачей медицинско-социального центра «Добрый дом» состоялся весьма интересный приём юного астматика. Проблема была в том, что участковый терапевт не рекомендовал Егору продолжать занятия фигурным катанием, в котором мальчик показывал очень сильные результаты. Но после приёма у пульмонолога высшей категории это заблуждение удалось развеять и теперь мальчик по-прежнему занимается своим любимым спортом и ставит олимпийские цели! А справка от врача, подтверждающая возможность занятий астматика на ледовой арене или в бассейне снимает у работников спортивных учреждений все вопросы.

Приглашаем всех на продолжение публичных лекций про здоровье в СИА-ПРЕСС ЦЕНТР, где вы сможете узнать очень много нового от ведущих специалистов ХМАО, а также задать свои личные вопросы.

5 апреля в 18.30 состоится выступление врача-невролога Элины Биктовой.

Тема лекции: «Как победить боль в спине? Лечение неврологий». Вход свободный.