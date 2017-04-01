​Дышите свежестью!

Все мы стремимся к общению с интересными собеседниками, мечтаем войти в общество достойных людей. Чтобы этого достичь, нам нужно соответствовать образу воспитанного человека и проявлять уважение к окружающим.

Кроме того, наш внешний облик должен соответствовать этикету, а дыхание должно быть свежим. Ни для кого не секрет, что люди с неприятным запахом изо рта непроизвольно отталкивают от себя окружающих. И этот запах является прямым показателем неполадок со здоровьем.

Что делать, если запах изо рта стал неприятным? В профессиональных кругах эта проблема известна как халитозис — от латинского halitus, что означает «дыхание», и суффикса osis, указывающего на нездоровое состояние.

В лабораториях многих стран в наше время используется халиметр, который измеряет интенсивность неприятного запаха изо рта. На сегодняшний день ученые определили около 400 эфирных органических соединений в обычном выдохе человека, и главными виновниками дурного запаха признаны сероводород и метилмеркаптам.

Человеческий рот — убежище для более 300 разновидностей бактерий. Продукты жизнедеятельности бактерий вымывает слюна.

Процесс гниения во рту ускоряется во время сна, когда появляется сухость во рту, и во время стресса или приема некоторых препаратов, так как резко уменьшается слюноотделение.

Днем слюна, богатая кислотами и кислородом, вымывает бактерии, а ночью бактерии могут спокойно «размножаться». Вот почему и бывает по утрам тот самый неприятный запах с кислым привкусом.

Причин для появления неприятного запаха можно перечислить множество. Наиболее распространенные из них — это заболевания ЛОР-органов (хронический гайморит, хронический тонзиллит, бронхит), сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, прием некоторых медикаментов, некоторые виды рака, почечная недостаточность, плохая гигиена полости рта, раны во рту, заболевание десен, кариозные зубы, неправильно установленная пломба, вызывающая застревание пищи, ортопедические конструкции, брекет-система.

Как видите, причин у появления неприятного запаха изо рта много, поэтому ваша задача — как можно скорей обратиться к врачу. Только он сможет точно установить, чем обусловлено данное состояние.

И не стоит решать проблему путем употребления различных жевательных резинок, мятных конфет, освежителей дыхания.

Конечно, на некоторое время эти меры помогут, но очень быстро ваши обонятельные рецепторы привыкнут к запаху и перестанут реагировать на него. В итоге окружающим общаться с вами будет неприятно, и это может нанести существенный урон вашему имиджу.

Как избавиться от запаха изо рта в самые кратчайшие сроки? Пересмотрите свой пищевой рацион: ваше питание должно быть сбалансированным, то есть в нем должны присутствовать белки и углеводы в необходимом количестве. Помимо них старайтесь больше употреблять овощей и фруктов, в которых содержится много полезных элементов и витаминов.

Еще одна серьезная причина — болезни слизистой полости рта. Заметили повышенную чувствительность зубов, десны при чистке или во время еды стали кровоточить? Это первый сигнал, оповещающий о начале стоматита или гингивита (это воспаление десен).

В самом начале заболевания достаточно нескольких несложных процедур, которые вполне можно провести дома, чтобы вашим деснам вернулся прежний здоровый вид. Достаточно просто чистить зубы щеткой два раза в день (не реже!).

Чтобы не оставались места, в которые щетке не проникнуть никак, необходимо хотя бы раз в день пользоваться зубной нитью (флоссом), ирригатором или специальными ершиками. Это позволит удалить остатки пищи между зубами.

И не забывайте про язык! Он покрыт множеством мини-бороздок, в которых находят убежище бактерии. Когда вы чистите зубы, обязательно пройдитесь мягкими круговыми движениями по языку.

Важно правильно осуществлять гигиену полости рта. Сам процесс длится не менее трех минут:

- Для полноценной очистки полости рта потребуется всего одна горошина пасты.

- Расположите щётку под углом 45 градусов к десне и совершайте вращательные выметающие движения от десны к зубу.

- Очистите внешние поверхности верхних, а затем и нижних зубов.

- Очистите внутренние поверхности верхних, а затем и нижних зубов.

- Мягкими движениями вперед-назад очистите жевательные поверхности каждого зуба.

- Воспользуйтесь зубной нитью. Нить аккуратно заводится между зубов, обходит десну, счищает налет и остатки пищи с зубов в области межзубных пространств.

Щетка для чистки зубов должна быть средней жесткости.

Мягкая щетка может не так эффективно очистить зубы, а жесткая щетина может повредить эмаль и десны. Щетину лучше выбирать искусственную, и менять при этом щетку раз в 1-2 месяца.

Многих интересует, что лучше — электрическая щетка или обыкновенная. Стоматологи рекомендуют чистить зубы электрической щеткой не более 2-3 раз в неделю, так как при более частом применении можно повредить эмаль.

Много хороших отзывов звучит и об ультразвуковых щетках. Они позволяют удалять зубной налет в труднодоступных местах за счет ультразвуковых колебаний, которые отрывают налет от поверхности. Рекомендуется пользоваться такой щеткой при чувствительных зубах, наличии брекетов, заболеваниях пародонта и прочих ситуациях, когда затруднены механическая чистка и использование ирригатора (специального устройства, направляющего под давлением тонкую струю воздуха и воды в полость рта, а точнее на зубы, что позволяет счищать налет и массировать десны).

Если вы уже начали правильно ухаживать за полостью рта, а запах не прошел — пора обраться к стоматологу.

Стоматолог-терапевт вылечит кариозные зубы, уберет нависающие края пломб, чтобы там не застревала пища, пришлифует и отполирует, чтобы микроорганизмам было трудно оседать на поверхности зубов.

Врач-пародонтолог при лечении использует целый комплекс мероприятий. Это и удаление зубного камня, и чистка карманов, и обработка десен противовоспалительными средствами, и физиопроцедуры. Возможно, он порекомендует вам принимать витаминный комплекс и использовать лечебную зубную пасту.

Конечно, большинство процедур, которые предложит вам специалист, невозможно выполнять в домашних условиях. Поэтому помните: если запах изо рта стал для вас непрекращающейся проблемой, то пора начать привыкать к регулярному общению с врачом-стоматологом - как минимум два раза в год. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше для вас и приятней для ваших собеседников.

Автор — практикующий врач Сургутской городской стоматологической поликлиники №2.